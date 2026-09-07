Germania, trionfo AfD in Sassonia-Anhalt: crolla la CDU

🌐 Germania, elezioni in Sassonia-Anhalt: l’AfD trionfa con il 44,5% e infligge una pesantissima sconfitta alla CDU, ferma al 18,5%. È il risultato più importante mai ottenuto dal partito di estrema destra in un’elezione regionale tedesca e apre uno scenario politico senza precedenti nella Germania del dopoguerra.

La Germania cambia volto a partire dalla Sassonia-Anhalt. Il voto regionale del 6 settembre consegna all’AfD una vittoria storica e alla CDU una delle sconfitte più dure della sua storia recente.

Secondo le prime proiezioni, l’Alternative für Deutschland raggiunge circa il 44,5% dei voti, più che raddoppiando il risultato del 2021, quando si era fermata al 20,8%. La CDU, che nel precedente appuntamento elettorale aveva ottenuto il 37,1%, precipita invece al 18,5%.

Il risultato non significa ancora che l’AfD possa automaticamente governare il Land. La questione decisiva diventa ora quella della maggioranza parlamentare. Se il partito guidato regionalmente da Ulrich Siegmund riuscisse a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi, potrebbe puntare a un governo autonomo. In caso contrario, il problema passerebbe direttamente alla CDU e alle altre forze politiche.

È proprio questa la partita che rende il voto della Sassonia-Anhalt molto più importante di una normale elezione regionale.

AfD prima forza: un risultato che scuote Berlino

Il successo dell’AfD rappresenta innanzitutto una svolta politica per la Germania.

Il partito, classificato dagli organismi di sicurezza tedeschi come organizzazione di estrema destra, si afferma come prima forza in un Land della Repubblica federale. Il risultato assume quindi un peso simbolico enorme, perché arriva in una regione dell’ex Germania Est dove il malcontento sociale, la crisi demografica e le difficoltà economiche hanno contribuito negli ultimi anni alla crescita delle forze populiste.

La Sassonia-Anhalt è infatti uno dei Länder più anziani della Germania. L’età media della popolazione è di circa 48,3 anni, quasi tre anni e mezzo sopra la media nazionale. Dalla riunificazione la popolazione è inoltre diminuita di circa un quarto.

Sono fattori che hanno alimentato un clima politico particolarmente favorevole ai messaggi dell’AfD: immigrazione, sicurezza, identità nazionale, scuola, crisi dei servizi pubblici e perdita di popolazione sono diventati temi centrali della campagna.

Ulrich Siegmund, il volto della nuova AfD

A guidare la campagna dell’AfD in Sassonia-Anhalt è stato Ulrich Siegmund, candidato di punta del partito e protagonista di una comunicazione politica fortemente orientata ai social network.

Siegmund ha trasformato il voto regionale in una scommessa molto più ambiziosa: dimostrare che l’AfD può passare dall’opposizione alla responsabilità di governo.

La strategia ha funzionato.

Alla vigilia delle elezioni, l’AfD era già nettamente in testa nei sondaggi, con percentuali attorno al 40-42%, mentre la CDU appariva molto più distante. Nell’ultima rilevazione Sachsen-AnhaltTrend citata da Tagesschau, l’AfD arrivava al 42% contro il 22% della CDU.

Il risultato finale ha quindi confermato, e in parte rafforzato, la forza elettorale del partito.

Il programma: dalla “remigrazione” alla scuola

A rendere ancora più significativo il risultato è il contenuto del programma con cui l’AfD si è presentata agli elettori.

La formazione propone una radicale svolta sulla politica migratoria, parlando esplicitamente di una “offensiva di espulsioni e remigrazione”. Tra gli obiettivi figurano il rafforzamento delle deportazioni degli stranieri obbligati a lasciare il Paese, la creazione di strutture specifiche per accelerare i rimpatri e una revisione delle politiche di integrazione.

Il termine “remigrazione” è diventato uno dei simboli della campagna dell’AfD. Il partito lo utilizza per indicare una combinazione di rimpatri, incentivi al ritorno e misure contro l’immigrazione irregolare.

Ma il programma va ben oltre la questione migratoria.

Scuola, classi separate e fine della Schulpflicht

Uno dei capitoli più controversi riguarda la scuola.

L’AfD vuole sostituire l’attuale obbligo scolastico con una più ampia “obbligazione alla formazione”, aprendo alla possibilità dell’istruzione domiciliare. Il programma prevede controlli periodici per verificare il livello di apprendimento dei bambini educati a casa.

Il partito propone inoltre il superamento dell’attuale modello di inclusione scolastica e il rafforzamento delle scuole speciali per gli studenti con disabilità.

Un’altra proposta particolarmente controversa riguarda le classi separate per i figli dei rifugiati. L’AfD sostiene che i bambini rifugiati e richiedenti asilo debbano essere istruiti in classi speciali, separate dagli altri studenti.

Sono proposte che hanno suscitato forti critiche e che, secondo diversi esperti, potrebbero incontrare importanti ostacoli costituzionali e giuridici qualora una futura amministrazione regionale tentasse di applicarle integralmente.

Sicurezza e “ordine pubblico”

Un altro pilastro del progetto politico è rappresentato dalla sicurezza.

L’AfD promette un rafforzamento delle strutture di sicurezza e un maggiore coinvolgimento dei cittadini nella difesa dell’ordine pubblico. Il programma comprende proposte che puntano a creare forme di vigilanza e controllo locale, mentre il partito insiste sulla necessità di una politica più dura nei confronti della criminalità.

È una parte della strategia che punta a intercettare soprattutto gli elettori preoccupati per la sicurezza e per quello che considerano un indebolimento dell’autorità dello Stato.

Il capitolo più delicato: memoria storica e identità nazionale

Ancora più sensibile è il tema dell’identità tedesca.

L’AfD propone una revisione dell’approccio culturale e scolastico alla storia nazionale, con una maggiore enfasi sulla tradizione tedesca e una critica a quella che il partito considera una rappresentazione eccessivamente colpevolizzante della storia nazionale.

È un terreno particolarmente delicato in Germania, dove il rapporto con il nazismo e con la memoria dell’Olocausto costituisce uno dei pilastri della cultura democratica della Repubblica federale.

Per questo le proposte dell’AfD sulla memoria storica vengono osservate con particolare attenzione anche fuori dai confini della Sassonia-Anhalt.

La grande sconfitta della CDU

Se l’AfD festeggia, la CDU incassa una disfatta clamorosa.

Il partito conservatore governava la Sassonia-Anhalt dal 2002 e puntava a mantenere la guida del Land. Il risultato, invece, riduce drasticamente il suo peso parlamentare.

La CDU passa dal 37,1% del 2021 a circa il 18,5% secondo le proiezioni iniziali.

Per il partito del cancelliere Friedrich Merz, il colpo è particolarmente pesante.

La CDU non deve fare i conti soltanto con l’ascesa dell’AfD, ma anche con una crescente difficoltà nel mantenere il consenso al centro dello schieramento politico.

Il risultato regionale diventa così un referendum indiretto sulla capacità del governo federale di fermare l’avanzata della destra radicale.

Il dilemma di Merz

Per Friedrich Merz, il risultato della Sassonia-Anhalt arriva nel momento peggiore.

La CDU federale si trova davanti a un problema difficile da risolvere: se l’AfD continua a crescere, il tradizionale cordone sanitario che impedisce alle forze democratiche di collaborare con il partito di estrema destra diventa sempre più difficile da gestire a livello locale.

In Sassonia-Anhalt, infatti, la CDU rischia di trovarsi davanti a una scelta complessa: cercare una soluzione di governo senza l’AfD, eventualmente con l’appoggio della Linke, oppure affrontare una legislatura di forte instabilità.

Le prime analisi indicano proprio una possibile minoranza guidata dalla CDU, sostenuta di volta in volta dalla Linke, come uno degli scenari sul tavolo qualora l’AfD non raggiungesse la maggioranza assoluta.

Sarebbe una soluzione politicamente difficile per i conservatori, ma potrebbe rappresentare l’unico modo per impedire all’AfD di entrare direttamente nel governo.

L’AfD ha vinto, ma governare è un’altra partita

È questa la distinzione fondamentale dopo il voto.

L’AfD ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt, ma non è ancora certo che possa governare.

La percentuale superiore al 44% è straordinaria, ma il sistema elettorale e la distribuzione dei seggi rendono decisiva la composizione finale del Landtag.

Il partito di Siegmund punta alla maggioranza assoluta. Se non dovesse ottenerla, dovrebbe valutare altre strade, mentre gli altri partiti potrebbero cercare di costruire una maggioranza alternativa.

Lo stesso Siegmund, dopo il risultato, ha rivendicato un mandato per governare e lasciato aperto il tema dei possibili colloqui politici.

Il voto che guarda già a Berlino

La Sassonia-Anhalt non è dunque soltanto una vicenda regionale.

Il risultato arriva mentre la Germania entra in una nuova fase di forte competizione tra CDU e AfD.

E gli occhi sono già puntati sui prossimi appuntamenti elettorali.

Tra due settimane si voterà anche a Berlino, oltre che in altri Länder. La consultazione della capitale potrebbe diventare il secondo banco di prova della capacità dell’AfD di trasformare il consenso regionale in una forza politica nazionale sempre più competitiva.

Per Merz il messaggio arrivato dalla Sassonia-Anhalt è quindi difficilissimo da ignorare.

La CDU non è soltanto stata superata: è stata quasi dimezzata rispetto al precedente risultato regionale.

L’AfD, invece, ha trasformato una lunga fase di crescita in una vittoria storica.

Una svolta per la Germania

Il significato del voto va quindi ben oltre i confini del Land.

Per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale, una formazione di estrema destra si trova a un passo dalla possibilità concreta di guidare un governo regionale tedesco. Reuters ha definito il risultato una vittoria elettorale storica, sottolineando come l’AfD abbia più che raddoppiato il proprio risultato del 2021.

Il dato più importante, tuttavia, sarà quello che emergerà nelle prossime ore e nei prossimi giorni: l’AfD riuscirà a trasformare il trionfo elettorale in potere di governo?

La risposta dipenderà dai seggi, dalle trattative e dalla tenuta del cordone sanitario degli altri partiti.

Ma una cosa è già chiara: la Sassonia-Anhalt ha aperto una nuova fase della politica tedesca.

E dopo il terremoto elettorale di oggi, Berlino non potrà più ignorare la forza conquistata dall’AfD.