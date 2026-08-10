Germania, stretta sui migranti: l’Italia nel mirino di Berlino

🌐 Germania, Berlino riapre i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l’Italia: dal 19 agosto il primo caso legato alle nuove regole europee. Il governo italiano contesta la richiesta e richiama il tema della solidarietà. Sullo sfondo, il rischio di uno scontro tra Stati che potrebbe mettere sotto pressione l’equilibrio di Schengen.

La nuova stagione della politica migratoria europea passa anche da uno scontro tra Germania e Italia. Berlino si prepara infatti a riattivare i trasferimenti verso il nostro Paese di alcuni richiedenti asilo considerati di competenza italiana secondo le nuove regole europee.

Il primo caso indicato come possibile trasferimento è fissato per il 19 agosto. La vicenda riguarda una richiedente asilo somala arrivata in Germania dopo essere transitata dall’Italia. Roma, però, non sembra intenzionata ad accettare automaticamente la richiesta tedesca e contesta la ricostruzione di Berlino sulla decorrenza delle nuove regole.

Non si tratta, tecnicamente, di una semplice “espulsione” nel senso tradizionale del termine. Il tema è quello dei trasferimenti di responsabilità tra Stati membri: se, sulla base delle norme europee, un Paese risulta competente per l’esame di una domanda d’asilo, un altro Stato può chiedere il trasferimento del richiedente.

È una distinzione tutt’altro che secondaria, perché il caso tedesco arriva proprio mentre entra nella sua fase operativa il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, applicato dal 12 giugno 2026. Il nuovo sistema sostituisce il precedente quadro di Dublino e cerca di rendere più chiari sia i criteri di responsabilità sia le procedure per trasferire una persona da uno Stato membro all’altro.

La questione, però, non è soltanto giuridica. È diventata rapidamente politica, perché la Germania di Friedrich Merz sta cercando una linea più rigida sull’immigrazione e perché il governo italiano non vuole che l’applicazione delle nuove regole si trasformi in un meccanismo automatico per riportare sul territorio nazionale persone che hanno successivamente raggiunto altri Paesi europei.

Germania, perché Berlino torna a chiedere trasferimenti all’Italia

Il punto di partenza è il principio secondo cui una domanda di protezione internazionale deve essere esaminata dallo Stato membro individuato come competente secondo i criteri stabiliti dal diritto europeo.

Il nuovo regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione ha mantenuto il principio secondo cui, in determinate circostanze, il primo Stato di ingresso o quello del soggiorno legale può essere responsabile della domanda. Allo stesso tempo, ha modificato e reso più strutturate le procedure per determinare la competenza e per organizzare i trasferimenti.

È il meccanismo che nel linguaggio politico e giornalistico continua a essere associato ai cosiddetti “dublinanti”, cioè persone che hanno presentato domanda o sono state registrate in un Paese e che successivamente si sono spostate in un altro Stato europeo.

La Germania, in sostanza, vuole applicare con maggiore decisione questo principio.

Per Berlino, l’Italia deve farsi carico dei richiedenti per i quali risulta essere lo Stato competente.

Roma, invece, contesta almeno una parte delle richieste e richiama gli accordi politici intercorsi negli ultimi mesi, oltre alla necessità di considerare il principio di solidarietà europea

Il primo trasferimento potrebbe scattare il 19 agosto

Il caso destinato a diventare il banco di prova dello scontro riguarda una cittadina somala.

Secondo quanto riportato, la donna è arrivata in Assia il 31 marzo e la Germania vorrebbe trasferirla in Italia il 19 agosto. È proprio questo caso a rendere concreto un confronto che finora si era sviluppato soprattutto sul piano politico e amministrativo.

Per Berlino, la richiesta rientra nel nuovo quadro europeo.

Per Roma, invece, non sarebbero ancora presenti le condizioni per procedere al trasferimento.

La differenza di interpretazione riguarda anche la data dalla quale dovrebbero essere considerate le nuove regole e il rapporto con gli accordi raggiunti alla fine del 2025.

È un dettaglio apparentemente tecnico che, in realtà, può avere conseguenze politiche molto ampie.

Se prevalesse l’interpretazione tedesca, altri casi potrebbero seguire rapidamente. Se invece l’Italia riuscisse a imporre la propria lettura, il confronto potrebbe finire davanti alle istituzioni europee.

Roma: “Non dobbiamo riprendere nessuno”

La posizione italiana è netta.

Dal Viminale viene contestata l’idea che esista già una lista di persone che l’Italia debba semplicemente riprendere dalla Germania. Secondo le fonti riportate, Roma considera sostanzialmente azzerato il contenzioso relativo ai casi precedenti al nuovo quadro e ritiene prematuro immaginare che esistano già persone arrivate in Italia dopo il 12 giugno e successivamente trasferitesi in altri Paesi.

Il 12 giugno 2026 è infatti la data fondamentale: da quel giorno il Patto sulla migrazione e l’asilo è entrato in applicazione in tutti gli Stati membri.

L’Italia, inoltre, collega la questione al più ampio tema della solidarietà europea.

Il ragionamento del governo è che non si possa affrontare la responsabilità dei Paesi di primo ingresso senza considerare anche il contributo degli altri Stati alla gestione dei flussi migratori.

La posizione italiana si inserisce in un confronto più ampio che riguarda soprattutto i Paesi mediterranei, sottoposti a una pressione migratoria maggiore.

Il nuovo Patto Ue cambia le regole

Per comprendere la disputa tra Roma e Berlino bisogna guardare a ciò che è cambiato il 12 giugno.

Il Patto sulla migrazione e l’asilo è composto da dieci atti legislativi e ridisegna diversi aspetti del sistema europeo: controllo e registrazione degli arrivi irregolari, procedure d’asilo, rimpatri, responsabilità degli Stati e meccanismi di solidarietà.

L’obiettivo dichiarato dall’Unione europea è trovare un equilibrio tra due esigenze spesso contrapposte: da una parte evitare che pochi Paesi debbano sopportare quasi interamente il peso degli arrivi; dall’altra impedire che i richiedenti asilo possano spostarsi liberamente da uno Stato all’altro scegliendo dove presentare la domanda.

Il nuovo sistema cerca quindi di ridurre quella che Bruxelles definisce migrazione secondaria.

Il problema è che, quando il principio viene applicato concretamente, emergono inevitabilmente divergenze tra gli Stati.

Ed è proprio ciò che sta accadendo tra Germania e Italia.

I “dublinanti” tornano al centro del confronto europeo

La parola “dublinanti” appartiene ormai al vocabolario politico europeo.

Il vecchio sistema di Dublino stabiliva criteri per individuare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo. Il nuovo regolamento AMMR, cioè il regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione, sostituisce il sistema precedente, mantenendo però alcuni principi fondamentali sulla responsabilità.

La differenza è che Bruxelles ha cercato di rendere più chiari e operativi i meccanismi.

L’Unione vuole evitare che il sistema resti soltanto sulla carta.

La Commissione europea, nella sua prima valutazione sull’applicazione delle nuove norme, ha infatti rilevato progressi degli Stati membri nella gestione dei trasferimenti, ma ha anche sottolineato che l’Italia deve compiere ulteriori passi per garantire che i trasferimenti possano avvenire in modo efficace.

È un passaggio importante.

Per Bruxelles, il nuovo sistema deve funzionare concretamente. Per Roma, invece, ogni singolo trasferimento deve essere valutato alla luce delle regole applicabili e degli accordi intercorsi tra gli Stati.

Il precedente delle dodici richieste respinte

Il confronto non nasce dal nulla.

Nelle prime settimane di applicazione del nuovo sistema, tra il 12 giugno e il 7 luglio, otto Stati membri avevano comunicato alla Commissione richieste di trasferimento verso l’Italia per complessivi dodici casi. Secondo quanto riferito, l’Italia li ha respinti.

Quel dato, pur numericamente limitato, è diventato importante perché rappresenta il primo banco di prova delle nuove procedure.

Il problema è quindi già emerso prima del caso tedesco.

La differenza è che la Germania ha un peso politico particolare e che il governo di Merz ha scelto una linea più dura sulla gestione dell’immigrazione.

La questione italiana può dunque trasformarsi rapidamente in un caso europeo.

Merz e la pressione dell’AfD

La politica interna tedesca è uno dei fattori che spiegano la fermezza di Berlino.

Il governo guidato da Friedrich Merz si trova a gestire un tema che pesa fortemente sull’opinione pubblica tedesca: il controllo dell’immigrazione e la capacità dello Stato di applicare le proprie decisioni in materia di asilo.

Sullo sfondo c’è la crescita dell’influenza politica dell’AfD, che ha costruito una parte importante del proprio consenso proprio su una linea fortemente restrittiva nei confronti dell’immigrazione.

Per i partiti di governo tedeschi, il rischio è evidente: lasciare che la questione migratoria venga monopolizzata dalla destra radicale.

Da qui la scelta di mostrare maggiore fermezza.

La richiesta all’Italia di riprendere i richiedenti che Berlino considera di competenza italiana non è quindi soltanto un atto amministrativo.

È anche un messaggio politico rivolto all’elettorato tedesco.

La Germania vuole dimostrare che le regole vengono applicate

C’è un altro elemento da considerare.

Il governo tedesco vuole dimostrare che la nuova architettura europea non è una semplice dichiarazione di principio.

Se il sistema stabilisce criteri di responsabilità, quei criteri devono essere applicati.

Da questa prospettiva, il trasferimento verso l’Italia diventa una questione di credibilità delle nuove regole europee.

Berlino può sostenere che non è possibile chiedere solidarietà agli Stati membri e contemporaneamente rifiutare l’applicazione delle procedure sulla responsabilità.

Roma ribatte, invece, che la solidarietà deve essere reciproca e che non si può utilizzare il nuovo meccanismo senza tenere conto del quadro complessivo.

Sono due letture differenti dello stesso Patto.

Il nodo della solidarietà europea

Il problema è particolarmente delicato perché l’Italia è stata ufficialmente individuata tra gli Stati membri sottoposti a pressione migratoria e destinatari del meccanismo di solidarietà per il 2026, insieme a Cipro, Grecia e Spagna.

Il sistema europeo prevede per il 2026 una riserva di solidarietà di riferimento pari a 21mila ricollocazioni o altri sforzi di solidarietà, oppure 420 milioni di euro di contributi finanziari. Gli Stati possono scegliere tra diverse forme di sostegno nell’ambito del meccanismo.

Questo crea una situazione apparentemente paradossale.

Da una parte l’Italia è considerata un Paese che necessita di solidarietà per la pressione migratoria.

Dall’altra, gli altri Stati possono chiedere a Roma di assumersi la responsabilità di persone che, dopo essere entrate nel sistema italiano, hanno raggiunto altri territori europei.

Il vero confronto è quindi su quale debba essere l’equilibrio tra responsabilità e solidarietà.

Il timore dell’effetto domino

La partita non riguarda soltanto Germania e Italia.

Se Berlino riuscisse a riattivare con successo i trasferimenti, altri Stati potrebbero seguire la stessa strada.

Ed è qui che entra in gioco il rischio di un effetto domino europeo.

Francia, Austria, Paesi Bassi e altri Stati possono trovarsi a gestire situazioni analoghe, soprattutto perché l’Italia rappresenta uno dei principali punti di ingresso nel Mediterraneo.

Un sistema nel quale ogni Paese cerca di trasferire verso il Paese di primo ingresso il maggior numero possibile di richiedenti potrebbe creare una pressione enorme sugli Stati di frontiera.

Il Patto nasce proprio per evitare questo squilibrio.

Ma perché funzioni, deve essere applicato insieme alle regole sulla responsabilità e ai meccanismi di solidarietà.

Schengen sotto pressione

Sul piano politico, la questione si intreccia anche con il futuro di Schengen.

Lo spazio europeo senza controlli sistematici alle frontiere interne si fonda infatti sulla fiducia reciproca tra gli Stati.

Se un Paese ritiene che gli altri non stiano rispettando le proprie responsabilità in materia di asilo e sicurezza, può aumentare la pressione per introdurre o mantenere controlli alle frontiere.

La cooperazione Schengen e quella relativa all’asilo sono formalmente sistemi distinti, ma nella pratica sono strettamente collegati: il buon funzionamento della libera circolazione presuppone infatti un livello elevato di collaborazione tra gli Stati.

Per questo una disputa apparentemente limitata a pochi trasferimenti può avere conseguenze politiche molto più ampie.

Il rischio non è il singolo volo o il singolo trasferimento, ma la perdita di fiducia reciproca.

Italia e Germania, un rapporto che ora si complica

Il confronto arriva inoltre in un momento nel quale Roma e Berlino avevano cercato una collaborazione più stretta proprio sui dossier migratori.

Ad aprile 2026, Italia, Francia e Germania avevano ribadito la volontà di lavorare insieme sull’attuazione delle nuove regole europee in materia di immigrazione, rimpatri e contrasto ai trafficanti.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il collega tedesco avevano discusso anche della cooperazione sulla rotta del Mediterraneo centrale.

Pochi mesi dopo, però, il tema dei trasferimenti rischia di diventare un punto di frizione.

È una dimostrazione di quanto sia difficile costruire una politica migratoria realmente comune quando gli interessi geografici dei singoli Stati rimangono differenti.

Cosa può succedere dal 19 agosto

Il 19 agosto sarà quindi una data simbolica.

Il primo caso tedesco potrebbe diventare il test concreto per capire come funzionerà il nuovo meccanismo e soprattutto quale sarà la posizione italiana di fronte alle richieste di Berlino.

Non è detto che un singolo caso produca immediatamente un confronto giudiziario o istituzionale più ampio.

Ma se le richieste dovessero aumentare, la questione diventerebbe inevitabilmente più importante.

Da una parte ci sarebbe la necessità di applicare le nuove norme europee.

Dall’altra, la richiesta italiana di un meccanismo di compensazione e di una maggiore solidarietà.

In mezzo, la Commissione europea, chiamata a garantire che il nuovo sistema sia applicato in modo coerente da tutti gli Stati membri.

La partita politica dietro una questione amministrativa

La vicenda dei “dublinanti” dimostra ancora una volta che la politica migratoria europea non può essere ridotta alla semplice conta degli arrivi.

Il problema riguarda anche cosa accade dopo l’ingresso nell’Unione, dove viene presentata la domanda d’asilo, quale Stato deve esaminarla e come vengono gestiti gli spostamenti successivi.

Il nuovo Patto prova a mettere ordine in questo sistema.

Ma proprio la sua entrata in applicazione sta facendo emergere le prime tensioni.

La Germania vuole mostrare che le regole sulla responsabilità sono effettive. L’Italia chiede che la responsabilità venga accompagnata da una reale solidarietà. La Commissione vuole evitare che le differenze interpretative blocchino il funzionamento del nuovo sistema.

E sullo sfondo c’è la politica interna dei singoli Paesi, con partiti e governi sottoposti alla pressione crescente dell’opinione pubblica.

La vera sfida è evitare che ogni Stato giochi da solo

Il caso Germania-Italia potrebbe quindi essere molto più importante del numero di persone coinvolte.

Il vero banco di prova sarà capire se l’Europa riuscirà a far funzionare un sistema comune, oppure se ogni Stato finirà per interpretare le nuove regole principalmente in funzione dei propri interessi nazionali.

Il Patto sulla migrazione e l’asilo è nato con l’ambizione di superare alcune delle debolezze del vecchio sistema e di combinare responsabilità e solidarietà.

Ora quella promessa viene messa alla prova.

La Germania chiede all’Italia di riaprire la porta ai trasferimenti.

Roma risponde che non basta richiamare le regole sulla responsabilità senza affrontare il tema della condivisione degli oneri.

E Bruxelles osserva una partita che potrebbe diventare un precedente per molti altri casi.

Il 19 agosto, dunque, non sarà importante soltanto per una richiedente asilo somala. Potrebbe essere il primo episodio di una nuova fase della politica migratoria europea, nella quale il vero confronto non sarà più soltanto su chi entra, ma soprattutto su chi deve farsi carico di chi è già entrato.

Ed è proprio qui che si giocherà una parte delicatissima del futuro del sistema europeo di asilo e, indirettamente, della fiducia necessaria a mantenere in equilibrio lo spazio Schengen.