🌐 Le proteste in Georgia raggiungono il secondo anniversario. Amnesty International denuncia violenze ancora senza giustizia, detenuti dopo processi giudicati iniqui e pressioni contro giornalisti, musicisti e attivisti.

Due anni di proteste, la denuncia di Amnesty

Le proteste in Georgia arrivano al secondo anniversario con una questione ancora aperta: la giustizia per chi denuncia violenze e maltrattamenti. Nel comunicato diffuso il 27 novembre, Amnesty International descrive una situazione di impunità quasi totale e sostiene che la repressione abbia ormai superato i confini delle manifestazioni, investendo opposizione politica, informazione, società civile ed espressione artistica. Le recenti scarcerazioni e alcune condanne di agenti, secondo l’organizzazione, non bastano a modificare questo quadro.

Il 28 novembre 2026 segna due anni dall’avvio della mobilitazione continuativa, esplosa dopo la decisione del governo di congelare il percorso verso l’Unione europea. Alle spalle c’erano già le contestazioni sulle elezioni parlamentari del 2024. Il movimento ha continuato a manifestare nonostante arresti, sanzioni e restrizioni: Tbilisi resta il centro principale delle proteste, mentre Batumi è diventata un altro polo della mobilitazione antigovernativa.

Arresti e processi: che cosa contesta l’organizzazione

Denis Krivosheev, vicedirettore di Amnesty per l’Europa orientale e l’Asia centrale, attribuisce alle autorità una progressiva estensione delle misure contro il dissenso. La sua denuncia riguarda sia i tentativi di mettere fuori legge i partiti d’opposizione sia le pressioni sulle organizzazioni civiche e sulle persone scese in piazza. È la valutazione dell’organizzazione per i diritti umani, che chiede un cambiamento di rotta alle istituzioni georgiane.

Il bilancio presentato da Amnesty parla di migliaia di persone sottoposte a detenzioni definite arbitrarie e a multe, centinaia di denunce di torture o altri maltrattamenti e oltre 150 persone incarcerate dopo procedimenti giudicati iniqui e politicamente motivati. Quest’ultimo numero riguarda il periodo complessivo esaminato: non equivale al totale delle persone tuttora detenute. Nel comunicato, l’organizzazione riferisce che decine restano in carcere.

Le denunce di violenza e il nodo delle responsabilità

Soltanto tra novembre e dicembre 2024, secondo Amnesty, oltre 300 manifestanti hanno denunciato torture o altri maltrattamenti. A fronte di queste segnalazioni, l’organizzazione indica cinque condanne a carico di agenti di basso grado della polizia e delle forze speciali. Aggiunge che non risultano incriminazioni di persone con responsabilità di comando. Le denunce raccolte e le responsabilità accertate in giudizio restano piani distinti, ma è proprio la distanza fra questi due livelli il centro della contestazione.

Tra i casi più recenti viene richiamato quello dell’attivista Sergi Kancheli. A settembre, riferisce Amnesty, avrebbe denunciato percosse, minacce con un’arma da fuoco e un tentativo di violenza sessuale da parte di sei poliziotti. Per queste accuse non risultano agenti incriminati nel quadro descritto dall’organizzazione. Restano inoltre, secondo Amnesty, senza indagini efficaci le denunce sull’impiego illegittimo di sostanze chimiche tossiche contro i manifestanti. Non si tratta di responsabilità individuali definitivamente accertate.

Canzoni, satira e intimidazioni contro il dissenso

Il comunicato allarga lo sguardo oltre gli arresti durante i cortei. Amnesty riferisce minacce e multe contro i musicisti Kordzi e Sofo Batilashvili per le loro canzoni di protesta. Cita inoltre due arresti del giornalista Vakho Sanaia collegati a contenuti satirici pubblicati sui social. Nella lettura di Krivosheev, questi episodi mostrano come anche la produzione culturale e la satira politica siano diventate bersagli delle pressioni contro le voci critiche.

Un altro caso riguarda il comico Onise Okriashvili, che l’organizzazione riferisce essere stato aggredito vicino a casa da persone non identificate, dopo una campagna denigratoria che Amnesty descrive come incoraggiata dal governo. L’identità degli aggressori non viene indicata. Per l’attivista Tornike Razmadze, invece, la denuncia riguarda minacce e video generati con intelligenza artificiale, diffusi da mezzi d’informazione filogovernativi, che lo avrebbero falsamente rappresentato come uno spacciatore. Questa rappresentazione è parte della campagna denunciata, non un’accusa verificata contro l’attivista.

Mate Devidze e le richieste di riesame

Fra le persone ancora detenute Amnesty richiama Mate Devidze, condannato il 12 giugno 2025 a quattro anni e sei mesi per aggressione ad agenti di polizia. Aveva 21 anni al momento della sentenza. L’organizzazione inserisce il suo caso fra quelli segnati da processi iniqui; la permanenza in carcere risulta anche dal quadro delle detenzioni aggiornato al 24 novembre 2026. La condanna è un fatto giudiziario, mentre il giudizio sull’equità del procedimento va attribuito ad Amnesty.

Le richieste rivolte alle autorità seguono tre direttrici: indagare sulle denunce di torture e maltrattamenti, liberare immediatamente chi è detenuto soltanto per avere esercitato i propri diritti e garantire un riesame indipendente delle condanne legate alle proteste. Amnesty sollecita inoltre l’accertamento delle responsabilità dei sospettati di abusi, senza limitare l’attenzione ai soli esecutori materiali già raggiunti da procedimenti.

Le grazie e le cinque condanne agli agenti

Nel bilancio trovano spazio anche i provvedimenti favorevoli ad alcuni manifestanti. Il 23 novembre 2026 sette persone condannate in relazione alle proteste hanno ottenuto la grazia; altre nove erano state scarcerate ad agosto. Amnesty riconosce queste liberazioni, ma contesta che possano essere considerate una risposta sufficiente alle violazioni denunciate. La sua richiesta di riesame riguarda infatti i procedimenti, non soltanto la cessazione della detenzione.

Il 12 e il 16 novembre cinque agenti sono stati condannati a pene fino a cinque anni per i pestaggi del manifestante Zviad Maisashvili, del giornalista Guram Rogava e dell’esponente dell’opposizione Levan Khabeishvili. Secondo il comunicato di Amnesty, ulteriori indagini relative ad almeno 167 persone che hanno subito violenze non avevano prodotto risultati.

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