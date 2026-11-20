🌐 Allarme droni a Genova: il Cristoforo Colombo ha sospeso decolli e atterraggi nella serata del 19 novembre. Dopo i controlli lo scalo ha riaperto, mentre proseguono gli accertamenti sugli avvistamenti. Disagi per i passeggeri del volo ITA per Roma Fiumicino.

Le segnalazioni vicino alla pista fermano i voli

Per circa due ore l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha fermato decolli e atterraggi dopo la segnalazione di possibili droni vicino alla pista. È accaduto nella serata di giovedì 19 novembre 2026: l’interdizione al volo nello spazio aereo circostante è scattata alle 20:10 ed è stata revocata poco dopo le 22, una volta completati i controlli.

Le segnalazioni hanno riguardato entrambi i lati della pista, a est e a ovest. La chiusura è stata disposta in via precauzionale, per consentire le verifiche senza mantenere in corso le operazioni aeroportuali. Il dato accertato è la sospensione del traffico; la natura degli oggetti avvistati e le circostanze della loro presenza restano invece oggetto di approfondimento.

L’allerta ha avuto conseguenze immediate su un collegamento ITA Airways diretto a Roma Fiumicino. L’aereo è rimasto a terra senza autorizzazione al decollo e i passeggeri sono stati successivamente fatti scendere. Il viaggio è ripreso soltanto dopo la riapertura dello scalo e un nuovo imbarco.

L’attesa dei passeggeri diretti a Roma

Il volo coinvolto era l’AZ1392, previsto in partenza alle 19:15. L’allarme ha impedito che ottenesse il consenso a decollare mentre erano in corso gli accertamenti nell’area aeroportuale. La sequenza riferita per i viaggiatori comprende dunque l’attesa sul velivolo, lo sbarco e il successivo ritorno a bordo, dopo il cessato allarme.

Il collegamento per Fiumicino è infine partito poco prima delle 23. Rispetto all’orario programmato, il ritardo complessivo è stato quindi di quasi quattro ore. Non tutto questo intervallo coincide con la chiusura dello spazio aereo: la partenza era prevista prima dell’interdizione e il decollo è avvenuto dopo la ripresa delle attività.

Questa distinzione consente di separare la durata del provvedimento di sicurezza dall’attesa effettiva dei passeggeri. Per il volo verso Roma, la riapertura del Colombo non ha significato una partenza istantanea: prima del decollo sono state nuovamente effettuate le operazioni di imbarco dei viaggiatori.

I controlli e il via libera alla riapertura

Le verifiche hanno interessato l’area perimetrale attorno alle piste, dove erano stati segnalati gli avvistamenti. In quella fase non risultavano previste autorizzazioni per le attività segnalate. La sospensione ha riguardato sia le partenze sia gli atterraggi, mantenendo fermo il traffico durante gli accertamenti sulla possibile presenza di velivoli senza equipaggio.

La ripresa è arrivata poco dopo le 22, dopo il via libera di ENAV. Il termine della chiusura descrive il ripristino delle condizioni per le operazioni aeroportuali, non l’identificazione degli oggetti osservati. Sono due passaggi distinti: il primo riguarda la gestione immediata della sicurezza, il secondo la ricostruzione dell’episodio.

Gli avvistamenti al centro degli accertamenti

Sull’accaduto sono stati avviati accertamenti della polizia di frontiera ed è stata informata l’autorità giudiziaria. Le ricostruzioni disponibili il 20 novembre riferiscono segnalazioni provenienti dalla torre di controllo e anche da persone presenti nella zona. Gli oggetti sarebbero stati visibili con luci accese, una circostanza ancora da approfondire.

Una delle ricostruzioni indica cinque possibili velivoli, tre a ponente e due a levante. Le prime informazioni, tuttavia, non erano uniformi sul numero. Il conteggio va pertanto considerato un elemento della ricostruzione investigativa e non un risultato definitivo: resta da stabilire con precisione che cosa sia stato osservato nei diversi settori dell’aeroporto.

Non risultano elementi verificati sufficienti per attribuire intenzioni agli eventuali operatori o per collegare l’episodio ad azioni coordinate. Parlare di sabotaggio, di una provocazione deliberata o di una semplice imprudenza significherebbe scegliere una spiegazione non accertata. Gli avvistamenti e lo stop non dimostrano, da soli, né un movente né una responsabilità individuale.

Le restrizioni per i droni nelle aree aeroportuali

Il contesto è quello delle limitazioni previste per proteggere il traffico aereo. ENAC distingue le zone geografiche per i droni istituite per ragioni di sicurezza del volo, protezione da interferenze illecite e tutela ambientale. Tra le prime rientrano le aree poste a protezione di aeroporti, eliporti e altre infrastrutture aeronautiche.

Nelle zone istituite per la sicurezza del volo, le operazioni nella categoria Open sono proibite secondo le condizioni e i limiti applicabili. Eventuali attività richiedono l’inquadramento nelle procedure previste. Non basta quindi disporre di un drone per poterlo utilizzare liberamente nelle vicinanze di una pista: occorre verificare lo spazio aereo interessato.

Queste disposizioni spiegano il quadro delle restrizioni, ma non consentono di stabilire quali violazioni siano eventualmente avvenute a Genova. Tale valutazione dipende dall’identificazione degli oggetti, dalla posizione e dalle condizioni delle operazioni ricostruite. ENAC prescrive agli operatori di consultare prima di ogni singolo volo le mappe del portale d-flight, sulle quali sono riportate le zone geografiche e le relative limitazioni.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.