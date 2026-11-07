Genitori ossessionati dalla felicità: la lezione di Galimberti

🌐 Umberto Galimberti e la genitorialità: educare non significa eliminare ogni difficoltà dalla vita dei figli, ma aiutarli a sviluppare autonomia, consapevolezza e capacità di affrontare la realtà. Le domande giuste possono diventare più importanti delle risposte già confezionate.

Il grande equivoco dei genitori moderni

Essere genitori oggi significa affrontare una contraddizione difficile da risolvere. Da una parte cresce il desiderio di proteggere i figli da sofferenze, frustrazioni e delusioni. Dall’altra, proprio questa ricerca della protezione assoluta rischia di ostacolare lo sviluppo delle risorse psicologiche necessarie per affrontare la vita.

Nel pensiero del filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, l’educazione è strettamente connessa alla formazione emotiva, alla responsabilità e alla relazione tra generazioni.

La questione non riguarda soltanto i risultati scolastici o il comportamento dei bambini. Interessa la capacità degli adulti di offrire riferimenti credibili in una società dominata dalla prestazione, dalla velocità e dalla continua valutazione.

Un figlio non cresce necessariamente meglio quando ogni ostacolo viene rimosso dal suo cammino. Può invece sviluppare maggiore autonomia quando incontra difficoltà proporzionate alla propria età, sapendo di poter contare su adulti presenti e affidabili.

Le domande che aprono il dialogo

La qualità della comunicazione familiare non dipende soltanto da quanto i genitori parlano, ma soprattutto dalla loro disponibilità ad ascoltare.

Chiedere a un figlio che cosa abbia provato durante una giornata difficile può essere più utile che interrogarlo esclusivamente sul rendimento scolastico.

Domande come «Che cosa ti ha fatto stare bene oggi?» oppure «C’è qualcosa che ti preoccupa e di cui vorresti parlare?» consentono di spostare l’attenzione dalla prestazione all’esperienza emotiva.

Non esistono formule universalmente valide: contano l’età, il carattere, il contesto familiare e il modo in cui le domande vengono poste.

Un adolescente potrebbe rifiutare una conversazione troppo insistente, mentre un bambino più piccolo potrebbe aver bisogno di parole semplici e situazioni concrete.

Il punto fondamentale è creare un ambiente nel quale sia possibile raccontarsi senza temere giudizi immediati.

Educare non significa essere sempre d’accordo

Uno degli aspetti più delicati della genitorialità è la definizione dei limiti.

Negli ultimi decenni il rapporto tra adulti e figli ha subito trasformazioni importanti. L’autorità tradizionale è stata progressivamente sostituita, in numerose famiglie, da modelli più dialogici.

Si tratta di un cambiamento che può favorire il rispetto reciproco, ma che richiede agli adulti di distinguere la disponibilità all’ascolto dalla rinuncia alle proprie responsabilità educative.

Comprendere un’emozione non significa approvare automaticamente ogni comportamento.

Un genitore può riconoscere la rabbia del figlio e contemporaneamente spiegare perché un determinato atteggiamento non sia accettabile.

La credibilità educativa nasce dalla coerenza tra ciò che gli adulti chiedono e ciò che dimostrano attraverso il proprio comportamento.

La felicità non può diventare un obbligo

La ricerca della felicità, quando viene trasformata in un imperativo, può generare un risultato paradossale.

Bambini e adolescenti potrebbero sentirsi inadeguati non soltanto quando falliscono, ma anche quando attraversano momenti di tristezza, paura o insicurezza.

Le emozioni spiacevoli fanno parte dell’esperienza umana. Non devono essere negate né necessariamente eliminate in modo immediato.

L’educazione emotiva consiste anche nell’aiutare i figli a riconoscere e nominare ciò che provano, distinguendo tra sentimenti e comportamenti.

Una delusione scolastica può diventare l’occasione per parlare dell’impegno, degli errori e delle aspettative. Una discussione tra amici può insegnare a comprendere punti di vista differenti.

Il compito degli adulti non è trasformare ogni esperienza dolorosa in un successo, ma assicurare sostegno e sicurezza durante il percorso.

I genitori devono accettare di non essere perfetti

La pressione sociale non riguarda soltanto i figli. Anche madri e padri sono esposti a modelli irrealistici di efficienza educativa.

Devono essere presenti, comprensivi, autorevoli, emotivamente equilibrati e sempre capaci di trovare la risposta migliore.

Ma nessuna relazione familiare può funzionare secondo criteri di perfezione.

Riconoscere un errore, chiedere scusa e modificare un comportamento sono esempi concreti di responsabilità adulta.

Un genitore che ammette di aver reagito in modo eccessivo non perde necessariamente autorevolezza. Può invece dimostrare che anche gli adulti sono chiamati a imparare.

La riflessione educativa associata a Galimberti conduce così a una domanda fondamentale: non soltanto che cosa desideriamo ottenere dai nostri figli, ma quale esempio di vita stiamo offrendo loro.

La crescita non consiste nel garantire un’esistenza senza difficoltà, ma nel costruire persone capaci di riconoscere se stesse, rispettare gli altri e affrontare l’incertezza senza perdere fiducia nelle proprie possibilità.