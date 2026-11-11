Dal cinema al tribunale: le gemelle Giudicessa nei guai

🌐 Le gemelle Giudicessa tornano davanti ai giudici per un’accusa di furto aggravato. Alessandra e Valentina, diventate celebri interpretando Pamela e Sue Ellen in Come un gatto in tangenziale, devono rispondere della presunta sottrazione di una carta di pagamento a una cliente di un supermercato romano e di tre operazioni per complessivi 1.316,50 euro. I fatti contestati risalgono al 2017, mentre una precedente condanna del 2019 aveva già portato le sorelle al centro della cronaca giudiziaria. La sentenza del nuovo processo è attesa per fine novembre, con la presunzione di innocenza che resta fondamentale fino a un accertamento definitivo.

Gemelle Giudicessa, il ritorno in tribunale nove anni dopo

La realtà torna a incrociare la finzione cinematografica, ma questa volta non c’è una sceneggiatura a stabilire il finale. Alessandra e Valentina Giudicessa, le gemelle romane conosciute per i personaggi di Pamela e Sue Ellen nella commedia di Riccardo Milani, affrontano un nuovo procedimento giudiziario legato a un episodio risalente al 21 ottobre 2017.

Nella pellicola, al fianco di Paola Cortellesi e Antonio Albanese, interpretavano due sorelle dai comportamenti sopra le righe, protagoniste di piccoli furti e situazioni grottesche. Il successo del film le aveva trasformate in figure riconoscibili del cinema popolare italiano.

Oggi, però, la vicenda è diversa. Le due donne devono rispondere di furto aggravato in concorso e utilizzo indebito di una carta di pagamento, secondo le contestazioni formulate dalla pubblica accusa.

L’accostamento con i ruoli cinematografici è inevitabile sul piano della notorietà, ma non può diventare un elemento di valutazione giudiziaria. Le responsabilità devono essere accertate attraverso prove e decisioni dei magistrati, indipendentemente dall’immagine pubblica delle protagoniste.

La carta sottratta al supermercato e gli acquisti contestati

L’episodio al centro del procedimento sarebbe avvenuto in un supermercato Eurospin di via dell’Acquafredda, a Roma.

Secondo l’ipotesi sostenuta dal pubblico ministero Andrea Beccia, le gemelle avrebbero approfittato della distrazione di una cliente impegnata negli acquisti per sottrarle una carta di pagamento.

La ricostruzione accusatoria indica che la carta sarebbe stata successivamente utilizzata in tre operazioni, per una spesa complessiva di 1.316,50 euro.

Si tratta, dunque, di una contestazione articolata in due distinti profili: la presunta sottrazione del mezzo di pagamento e il suo successivo utilizzo senza autorizzazione.

Rimane essenziale distinguere ciò che viene contestato da ciò che è stato definitivamente dimostrato. Le sorelle sono chiamate a rispondere dei fatti davanti all’autorità giudiziaria, ma la loro colpevolezza in questo procedimento non è ancora stata stabilita da una sentenza definitiva.

Il pubblico ministero e la sentenza attesa a novembre

A distanza di nove anni dall’episodio contestato, il procedimento si avvicina a un passaggio decisivo.

La decisione del giudice è attesa per la fine di novembre 2026. Sarà quella sede a chiarire l’esito della controversia giudiziaria, sulla base degli elementi emersi nel processo.

L’intervallo di tempo trascorso rende particolarmente importante la ricostruzione precisa degli avvenimenti e delle responsabilità individuali. Il fatto che le imputate siano sorelle gemelle e abbiano condiviso un’esperienza cinematografica non significa che il contributo di ciascuna agli episodi contestati possa essere presunto identico.

Ogni eventuale responsabilità dovrà essere valutata separatamente, considerando gli elementi probatori disponibili.

La notorietà delle protagoniste contribuisce ad attirare attenzione mediatica, ma il procedimento riguarda un’accusa concreta, non la loro popolarità.

Il precedente del 2019: il furto di abbigliamento

La vicenda attuale si inserisce in una storia giudiziaria che ha già coinvolto le due sorelle.

Nel novembre 2019 Alessandra e Valentina erano state condannate in primo grado a un anno di reclusione per un episodio di furto di capi d’abbigliamento.

Il caso riguardava 18 articoli per un valore complessivo di 4.794 euro, sottratti da un esercizio commerciale secondo la ricostruzione accolta in quella decisione.

Il precedente contribuì a rendere ancora più marcata, nell’immaginario pubblico, la sovrapposizione tra le interpreti e i personaggi del film.

Occorre tuttavia mantenere separati i due episodi. Una precedente decisione giudiziaria non costituisce automaticamente la dimostrazione di responsabilità per fatti differenti.

Come un gatto in tangenziale, il successo di Pamela e Sue Ellen

La popolarità delle Giudicessa nasce con Come un gatto in tangenziale, commedia uscita nel 2017 e costruita intorno all’incontro tra mondi sociali molto differenti.

La storia vede protagonisti Giovanni e Monica, interpretati rispettivamente da Antonio Albanese e Paola Cortellesi. Le gemelle Pamela e Sue Ellen contribuiscono alla dimensione comica del racconto, con comportamenti volutamente esagerati.

Il pubblico le ritrova anche nel sequel del 2021, Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto.

Il paradosso di due interpreti diventate famose per ruoli legati ai piccoli furti e successivamente coinvolte in vicende giudiziarie reali ha alimentato negli anni una particolare attenzione mediatica.

Ma è proprio questo intreccio a imporre prudenza: il cinema costruisce personaggi, la giustizia accerta fatti.

Quando la notorietà rende una vicenda giudiziaria un caso mediatico

La storia delle gemelle Giudicessa pone una questione che supera il singolo procedimento: quanto può pesare l’immagine pubblica di una persona sulla percezione di un’accusa?

Nel racconto televisivo e digitale, la coincidenza tra il ruolo di ladre sullo schermo e le contestazioni giudiziarie nella vita reale rappresenta un elemento narrativo particolarmente forte.

Il rischio, però, è quello di costruire una colpevolezza anticipata attraverso associazioni suggestive.

La cronaca può legittimamente ricordare le precedenti vicende giudiziarie documentate, ma deve evitare che diventino una scorciatoia per giudicare il procedimento attuale.

Anche per le persone note resta valido il principio secondo cui un’accusa non equivale a una condanna.

Novembre decisivo per le due sorelle

La prossima decisione giudiziaria chiarirà un nuovo capitolo della vicenda, distinguendo le contestazioni dell’accusa dagli eventuali fatti ritenuti provati.

Per Alessandra e Valentina Giudicessa si tratta di un altro passaggio destinato a riportare i loro nomi nelle cronache, a quasi dieci anni dall’episodio contestato e a nove anni dal film che le ha rese popolari.

L’interesse pubblico è comprensibile, ma non dovrebbe oscurare il dato essenziale: la responsabilità non nasce dalle analogie con una commedia, né dalle precedenti vicende di una persona.

La sentenza spetterà al giudice, non alla sceneggiatura di un film né al tribunale dei social network.