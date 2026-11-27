🌐 L’attacco a Punta Pizzo risale al 20 agosto 2026: ferito anche un turista intervenuto per aiutare madre e figlia. Dopo i dubbi iniziali sulla specie, le analisi hanno identificato un lupo appenninico maschio.

L’aggressione a Punta Pizzo e il riscontro arrivato dopo

Una madre di 52 anni, la figlia dodicenne e un uomo di 47 anni intervenuto per soccorrerle: sono le tre persone rimaste ferite nell’aggressione di un animale a Punta Pizzo, nel territorio di Gallipoli. L’episodio è avvenuto la sera del 20 agosto 2026, nei pressi di una struttura ricettiva. Non si tratta dunque di un nuovo attacco avvenuto a novembre, ma di una vicenda estiva sulla quale sono arrivati successivamente riscontri scientifici.

La passeggiata, l’attacco e l’intervento del turista

Secondo la ricostruzione disponibile, la donna, arrivata dalla Germania per una vacanza nel Salento, si trovava nella pineta con la figlia quando è stata raggiunta dall’animale. Un altro villeggiante è intervenuto per aiutarle ed è rimasto a sua volta ferito. Il suo intervento costituisce un passaggio centrale della sequenza ricostruita dopo l’accaduto: il bilancio dell’episodio comprende infatti anche il soccorritore.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i soccorsi sanitari. Madre e figlia sono state accompagnate all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, mentre il 47enne è stato visitato nell’ospedale di Gallipoli. I primi accertamenti hanno riguardato sia la dinamica dell’aggressione sia la natura dell’animale, che in quella fase non poteva essere stabilita soltanto sulla base delle descrizioni raccolte.

La donna e la bambina, indicate come non in pericolo di vita, sono state successivamente dimesse con una prognosi di 14 giorni ciascuna. Per l’uomo intervenuto in loro aiuto la prognosi comunicata dopo le cure è stata di cinque giorni. Sono questi i dati sanitari riferiti nell’immediatezza dell’episodio, distinti dagli accertamenti veterinari e biologici proseguiti nelle settimane successive.

Dai dubbi sul canide alle analisi degli indumenti

Il termine canide usato nelle prime ricostruzioni rifletteva un’incertezza reale: accanto all’ipotesi del lupo era stata considerata quella di un cane. Gli investigatori avevano acquisito immagini e avviato verifiche nell’area, anche sui cani presenti nella zona. Era stato inoltre previsto il recupero degli indumenti indossati dalle persone aggredite, per cercare materiale biologico utile all’identificazione.

I campioni sono stati prelevati dal Servizio veterinario Area Sud dell’Asl di Lecce e analizzati dal Centro di referenza nazionale per la medicina forense veterinaria dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Il Dna ricavato dalle tracce di saliva sui vestiti ha consentito di superare l’alternativa iniziale tra cane e lupo. La conferma genetica è stata resa nota a settembre, circa un mese dopo l’aggressione.

La richiesta di cattura e il coordinamento nel Salento

Nel comunicato del 18 settembre, la Regione ha riferito che per il caso di Gallipoli era stata avanzata a ISPRA la richiesta di nulla osta alla cattura. Si tratta di un passaggio amministrativo preciso, da non confondere con l’avvenuta cattura dell’animale. La comunicazione annunciava inoltre un confronto con il prefetto di Lecce sulle modalità di intervento e di monitoraggio.

Il tema è stato affrontato anche dal Tavolo tecnico istituzionale riunito l’8 ottobre presso la Prefettura di Lecce. Il resoconto, pubblicato il giorno successivo, indica tra le aree di particolare attenzione Gallipoli e Melendugno, con riferimento agli avvistamenti e alle segnalazioni di interazione del lupo appenninico con le attività umane nel territorio salentino.

All’incontro convocato dal prefetto Natalino Manno hanno partecipato rappresentanti della Regione, della Provincia, delle amministrazioni locali, dei carabinieri forestali e dell’Asl di Lecce. Erano presenti anche competenze scientifiche e ambientali: ISPRA, Università di Bari, CNR-Iret e rappresentanti delle aree protette. Il confronto riguardava quindi un territorio più ampio rispetto al solo punto dell’aggressione estiva.

Monitoraggio regionale e nuovi strumenti

Nel quadro regionale rientra il progetto Wolf Puglia, realizzato con CNR-Iret e Università di Roma La Sapienza. La Regione ha indicato una rete di 55 celle di monitoraggio per raccogliere informazioni sulla distribuzione della specie, sulle abitudini alimentari e sulle interazioni con agricoltura e allevamenti. I dati sono destinati a contribuire alla preparazione di un Piano regionale straordinario di gestione del lupo.

Un ulteriore provvedimento è arrivato con la deliberazione della Giunta regionale 1409 del 21 ottobre 2026, pubblicata nel Bollettino ufficiale del 2 novembre. L’atto riguarda l’acquisto di attrezzature per il controllo e il monitoraggio della specie. Il documento richiama il ruolo dell’Osservatorio faunistico regionale e la necessità di potenziarne la strumentazione, nel contesto delle attività avviate in Puglia.

La delibera prevede dispositivi per seguire gli spostamenti degli animali dopo gli accertamenti e le cure presso il centro di recupero, attraverso l’acquisto di un radiocollare. Non documenta la cattura dell’esemplare coinvolto a Punta Pizzo: descrive invece il rafforzamento della capacità di monitoraggio regionale. La variazione di bilancio autorizzata per queste attrezzature ammonta a 11.320,70 euro.

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