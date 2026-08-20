Fulmini in arrivo, come proteggersi durante i temporali

🌐 Come proteggersi dai fulmini durante i temporali: dalle spiagge alla montagna, fino alla propria abitazione, ecco le regole essenziali per ridurre i rischi quando nubifragi e tempeste elettriche colpiscono l’Italia.

Dopo giorni di caldo intenso, l’estate italiana cambia improvvisamente volto. L’arrivo di una perturbazione atlantica porta con sé un brusco calo delle temperature, ma anche temporali violenti, nubifragi e frequenti scariche elettriche.

Il passaggio dal caldo record al maltempo può essere rapido. In alcune zone bastano pochi minuti perché il cielo si oscuri, il vento aumenti e una normale perturbazione estiva si trasformi in una vera tempesta.

I fulmini rappresentano uno dei pericoli più insidiosi perché possono colpire anche nelle fasi in cui il temporale sembra ancora lontano. Per questo sapere cosa fare e cosa evitare durante una tempesta elettrica può diventare fondamentale.

La prima regola è semplice: quando arriva il temporale, non bisogna sottovalutarlo. Mare, montagna, campagna e persino il giardino di casa possono diventare luoghi rischiosi.

Fulmini, perché sono così pericolosi

Un fulmine è una potentissima scarica elettrica che si sviluppa all’interno o tra le nubi temporalesche, oppure tra una nube e il suolo.

Il rischio non dipende soltanto dalla possibilità di essere colpiti direttamente. Una scarica può infatti provocare correnti sul terreno, scariche attraverso oggetti conduttori e pericolosi sbalzi di tensione.

Per questo la sicurezza durante un temporale non consiste semplicemente nel “non stare sotto un albero”.

Bisogna ridurre il più possibile l’esposizione, evitare l’acqua e gli oggetti conduttori e raggiungere un riparo adeguato appena il temporale si avvicina.

Cosa fare se i fulmini arrivano mentre sei all’aperto

La scelta più sicura è raggiungere rapidamente un edificio chiuso.

Una casa, un edificio in muratura o una struttura chiusa rappresentano un riparo molto più efficace rispetto a una tettoia, un gazebo o un porticato aperto.

Anche l’automobile può offrire una protezione importante, purché si rimanga all’interno con i finestrini completamente chiusi.

Il momento giusto per cercare riparo, però, è prima che il temporale sia sopra la propria testa.

Se si vedono lampi frequenti, si sentono tuoni ravvicinati o il temporale sta rapidamente avanzando, non bisogna aspettare che inizi a piovere forte.

Spiaggia e mare, il pericolo aumenta

La spiaggia è uno dei luoghi dai quali allontanarsi immediatamente durante una tempesta elettrica.

Essere su una superficie aperta e priva di ripari naturali aumenta l’esposizione. Inoltre, l’acqua conduce l’elettricità, rendendo particolarmente pericolosa la permanenza in mare.

Quando compaiono i primi segnali di un temporale, bisogna uscire dall’acqua e abbandonare anche moli, pontili e zone immediatamente vicine alla riva.

Lo stesso principio vale per laghi, fiumi e piscine all’aperto.

Non bisogna pensare che una piscina sia sicura perché circondata da un’area pavimentata. Durante un temporale il comportamento corretto è uscire dall’acqua e cercare un edificio chiuso.

Alberi, ombrelloni e punti elevati: cosa evitare

Uno degli errori più comuni consiste nel cercare riparo sotto un albero.

Può sembrare una soluzione intuitiva contro la pioggia, ma durante una tempesta elettrica stare vicino a un albero isolato può aumentare il pericolo.

Il rischio non riguarda soltanto il fulmine che colpisce direttamente la pianta. Una scarica può propagarsi attraverso il terreno o trasferire energia nelle immediate vicinanze.

Lo stesso principio suggerisce di abbandonare rapidamente:

cime e creste;

punti panoramici;

torri e strutture isolate;

pali e tralicci;

spiagge e moli;

campi completamente aperti.

Il concetto fondamentale è non diventare il punto più esposto dell’ambiente circostante.

Se non c’è un riparo: come comportarsi

Può capitare di trovarsi lontani da un edificio proprio quando il temporale arriva.

In questa situazione l’obiettivo è ridurre l’esposizione e allontanarsi dai punti più pericolosi.

Se non è possibile raggiungere subito un riparo, è opportuno accucciarsi con i piedi uniti, riducendo il più possibile il contatto con il terreno, mantenendo la testa bassa e cercando di non sdraiarsi.

Questa posizione non rende una persona “immune” al fulmine, ma può ridurre l’esposizione rispetto al restare in piedi o sdraiati sul terreno.

È inoltre importante non ammassarsi insieme ad altre persone. Durante un temporale è preferibile mantenere una certa distanza tra le persone, quando le condizioni lo consentono.

Montagna, il fulmine trasforma una gita in un’emergenza

La montagna è uno degli ambienti più delicati durante i temporali.

Creste, vette, cime e tratti esposti possono diventare particolarmente rischiosi. Per questo non bisogna tentare di completare la salita a tutti i costi quando il temporale si avvicina.

La priorità deve diventare la discesa verso una quota più bassa e la ricerca di un riparo.

Chi si trova lungo un sentiero dovrebbe evitare di rimanere sulle parti più esposte e allontanarsi da alberi isolati, tralicci e strutture metalliche.

Se è disponibile una grotta, può essere utilizzata come riparo, ma è importante non fermarsi proprio all’ingresso: occorre mantenere una distanza adeguata dall’apertura e dalle pareti, evitando di toccare superfici bagnate.

La montagna non concede molto margine di errore. Per questo, prima ancora di partire, è fondamentale controllare l’evoluzione meteorologica e avere un piano alternativo.

Cosa non bisogna avere in mano durante un temporale

Durante una tempesta elettrica è prudente liberarsi di alcuni oggetti che possono aumentare l’esposizione.

Canne da pesca, attrezzi metallici e altri oggetti conduttori non devono essere utilizzati né trasportati inutilmente in mano quando ci si trova in un ambiente esposto.

Lo stesso vale per ombrelli con elementi metallici se rappresentano l’unico motivo per rimanere in una zona pericolosa: la priorità non deve essere proteggersi dalla pioggia, ma raggiungere un riparo.

Un punto importante riguarda invece i dispositivi elettronici.

Non è corretto pensare che un normale smartphone attiri automaticamente i fulmini. Il pericolo principale, all’aperto, è essere esposti al temporale e trovarsi in una posizione vulnerabile. Quindi il telefono può essere utile per ricevere allerte e chiedere aiuto, ma non deve diventare una ragione per rimanere all’aperto.

Quando si può uscire dopo il temporale

Un temporale apparentemente concluso non significa necessariamente che il pericolo sia terminato.

Possono ancora verificarsi scariche elettriche anche dopo la fase più intensa della precipitazione. Per questo è prudente attendere almeno 30 minuti dall’ultimo tuono prima di tornare all’aperto, soprattutto se ci si trova in una situazione che consente di aspettare al sicuro.

È una regola semplice, ma spesso trascurata.

Il fatto che abbia smesso di piovere non è sufficiente per considerare terminata una tempesta.

Fulmini in casa: il rischio non scompare

Entrare in casa riduce drasticamente il pericolo, ma non significa che durante un temporale si possa fare tutto normalmente.

Anche gli ambienti domestici devono essere gestiti con alcune precauzioni.

Una delle principali riguarda l’impianto elettrico.

Durante una forte attività temporalesca, gli sbalzi di tensione possono danneggiare apparecchiature elettroniche. Quando possibile e in condizioni di sicurezza, è quindi opportuno scollegare dalla rete i dispositivi più delicati, soprattutto computer, televisori e apparecchi elettronici non indispensabili.

Naturalmente non bisogna improvvisare interventi sull’impianto elettrico mentre il temporale è già in corso né esporsi a rischi per staccare apparecchi difficilmente raggiungibili.

Doccia e rubinetti, perché è meglio aspettare

Uno degli accorgimenti più importanti riguarda l’acqua.

Durante un temporale intenso è prudente evitare doccia, bagno e uso prolungato dei rubinetti.

Il motivo è legato alla possibilità che la scarica si propaghi attraverso elementi conduttori dell’impianto idrico, soprattutto negli edifici dotati di tubazioni metalliche o sistemi collegati a parti esterne.

Per la stessa ragione è preferibile rimandare il lavaggio dei piatti fino alla fine della tempesta.

È una precauzione semplice: se il temporale è in corso, aspettare qualche decina di minuti è molto più sicuro che correre un rischio inutile.

Finestre chiuse e distanza da metalli

Quando arrivano fulmini e vento forte, è bene chiudere porte e finestre e allontanarsi dalle aperture.

Non bisogna inoltre sostare inutilmente vicino a finestre, balconi, termosifoni, tubature e altri elementi metallici collegati all’esterno.

Il rischio maggiore non è guardare un temporale dalla finestra, ma rimanere esposti vicino a elementi che possono favorire il passaggio della corrente in caso di scarica.

Durante i temporali più intensi conviene quindi spostarsi verso le zone interne dell’abitazione.

E se arriva anche l’acqua in casa?

Il passaggio di una perturbazione molto intensa può provocare allagamenti, soprattutto nei locali più bassi.

Cantine, garage e seminterrati possono riempirsi rapidamente. In queste situazioni la regola più importante è non entrare in acqua se potrebbe esserci un rischio elettrico.

Se l’acqua raggiunge prese, quadri elettrici o apparecchiature collegate alla rete, non bisogna tentare di intervenire mettendosi nell’acqua.

La sicurezza personale viene prima dei beni materiali.

Un’auto parcheggiata in un garage allagato può essere recuperata. Una persona esposta a una corrente elettrica nell’acqua può invece trovarsi in una situazione estremamente pericolosa.

I segnali da non ignorare prima di uscire

La prevenzione comincia prima del temporale.

Prima di una gita, di una giornata al mare o di un’escursione è utile controllare previsioni, allerte meteorologiche e radar della precipitazione, soprattutto nelle giornate caratterizzate da elevata instabilità atmosferica.

Alcuni segnali devono far cambiare immediatamente programma: aumento improvviso del vento, cielo che diventa rapidamente scuro, tuoni in lontananza, frequenti lampi e sviluppo rapido di nubi temporalesche.

La prudenza è particolarmente importante in montagna e vicino all’acqua.

Non è necessario aspettare il primo fulmine sopra la propria testa per decidere di rientrare.

La regola più importante: anticipare il temporale

Il modo migliore per proteggersi dai fulmini non è imparare una posizione di emergenza, ma evitare di trovarsi all’aperto quando il temporale raggiunge la fase più intensa.

Questo significa rinunciare a una nuotata, interrompere un’escursione o anticipare il rientro quando le condizioni peggiorano.

L’errore più pericoloso è considerare il temporale un semplice inconveniente estivo.

Nelle prossime giornate, il contrasto tra il caldo accumulato e l’arrivo di aria più fresca può favorire condizioni di forte instabilità in diverse aree italiane. E quando pioggia intensa, vento e fulmini arrivano insieme, la velocità con cui cambia lo scenario può sorprendere anche chi si trova all’aperto da pochi minuti.

La regola, dunque, è semplice: riparo prima, prudenza sempre e nessuna sottovalutazione del temporale.

Perché davanti a un fulmine non esiste una seconda possibilità. E pochi minuti di prevenzione possono fare la differenza.