Frank Beard, morto il batterista degli ZZ Top: addio a 77 anni

🌐 Frank Beard è morto a 77 anni: lo storico batterista degli ZZ Top lascia una band che ha attraversato oltre mezzo secolo di rock, blues e cultura americana. Il ricordo di Billy Gibbons, la lunga storia del trio, i problemi di salute e il futuro del tour dopo la scomparsa del musicista.

Frank Beard è morto a 77 anni e con lui si chiude un altro capitolo irripetibile della storia del rock americano. Il batterista degli ZZ Top, presenza costante dietro le pelli per oltre 56 anni, è scomparso in Texas dopo un periodo segnato da problemi di salute. La notizia è stata resa pubblica il 18 agosto, mentre la morte risale al giorno precedente: Beard si è spento nel suo ranch di Richmond, circondato dalla famiglia e dopo un periodo di cure in hospice. La causa del decesso non è stata resa nota.

La sua morte non rappresenta soltanto la perdita di un musicista di grande rilievo. Per gli ZZ Top significa soprattutto la fine definitiva della formazione classica che, per più di mezzo secolo, aveva trasformato tre musicisti texani in un’immagine riconoscibile in ogni angolo del pianeta.

Billy Gibbons resta ora l’unico membro originale ancora in vita. Dusty Hill, il bassista che insieme a Gibbons e Beard aveva contribuito a definire il suono e l’identità della band, era morto nel 2021. Al suo posto era arrivato Elwood Francis, già tecnico della band.

Ma se gli ZZ Top sono diventati una leggenda, una parte fondamentale del merito appartiene proprio a quel battito regolare, asciutto e apparentemente semplice che Beard aveva trasformato in una firma musicale.

Frank Beard, il batterista che diede il ritmo agli ZZ Top

Frank Beard era nato in Texas nel 1949 e aveva iniziato a suonare la batteria ancora adolescente. Prima degli ZZ Top aveva già maturato esperienze importanti nella scena blues texana, compresa quella con Dusty Hill. I due avevano anche suonato insieme come sezione ritmica per il bluesman Lightnin’ Hopkins, esperienza che avrebbe contribuito a costruire quel particolare rapporto tra basso e batteria destinato a diventare una delle fondamenta del suono degli ZZ Top.

Nel 1969 arrivò l’ingresso nella formazione che avrebbe cambiato la sua vita.

Con Billy Gibbons alla chitarra e Dusty Hill al basso, Beard contribuì a costruire un trio nel quale non esisteva un elemento sacrificabile. La chitarra sporca e blues di Gibbons aveva bisogno della profondità di Hill e della precisione ritmica di Beard. Il risultato era un suono apparentemente ruvido, ma costruito su un equilibrio estremamente sofisticato.

Il batterista non era il musicista più appariscente del gruppo. E proprio questa era una delle sue qualità.

Mentre Gibbons diventava uno dei chitarristi più riconoscibili del rock e Hill costruiva il contrappunto perfetto al suo compagno di palco, Beard rimaneva dietro il kit. Non cercava di rubare la scena: la teneva in piedi.

È una differenza fondamentale.

Nel rock, soprattutto nei power trio, il batterista può diventare protagonista attraverso la velocità e la spettacolarità. Beard seguiva un’altra strada. Il suo stile era costruito sul groove, sul controllo, sulla capacità di dare peso alle pause e sulle variazioni minime che permettevano a chitarra e basso di muoversi con maggiore libertà.

Billy Gibbons lo ha ricordato proprio per questa caratteristica, definendolo un musicista naturalmente innovativo e un autentico uomo del Texas. Il suo “backbeat”, ha sottolineato il chitarrista, era essenziale per mantenere gli ZZ Top ai vertici.

Il paradosso di Frank Beard: l’uomo senza barba degli ZZ Top

C’è poi un dettaglio diventato parte della leggenda.

Il batterista si chiamava Beard, cioè “barba”, ma era proprio lui, nel trio più famoso per le barbe smisurate, a non sfoggiare la caratteristica chioma facciale di Gibbons e Hill.

Era una delle ironie più riuscite dell’immagine degli ZZ Top.

Cappelli, occhiali scuri, barbe lunghissime e chitarre trasformarono il gruppo in una sorta di fumetto vivente del Texas, ma dietro quell’immagine c’era una band musicalmente molto più raffinata di quanto la caricatura lasciasse intendere.

Beard era l’elemento che completava quella fotografia.

Il suo volto, meno appariscente rispetto a quello dei due compagni, non significava affatto un ruolo secondario. Al contrario, era il punto di equilibrio di un trio costruito sulla sottrazione.

Tre musicisti. Pochi elementi. Un suono immediatamente riconoscibile.

Ed è proprio questa semplicità apparente ad aver permesso agli ZZ Top di rimanere riconoscibili attraverso decenni di trasformazioni musicali.

Da “La Grange” a “Sharp Dressed Man”: un suono diventato storia

Gli ZZ Top hanno attraversato generazioni senza perdere la propria identità.

Dai primi anni Settanta fino all’esplosione commerciale degli anni Ottanta, la band ha saputo trasformare il blues del Texas in un linguaggio capace di parlare anche al pubblico del rock, dell’heavy metal, della radio e della televisione.

Brani come “La Grange”, “Tush”, “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” e “Legs” sono diventati molto più che canzoni di successo. Sono diventati elementi della cultura popolare americana.

La consacrazione internazionale arrivò anche grazie a MTV.

I videoclip degli ZZ Top, costruiti intorno all’immagine della band, alle automobili, alle modelle, alle chitarre e all’ironia, contribuirono a trasformare il gruppo in un fenomeno visivo. La musica continuava a essere radicata nel blues, ma il modo di presentarla apparteneva pienamente agli anni Ottanta.

Beard rimase sempre al centro della macchina musicale.

Anche quando la tecnologia cambiò profondamente il modo di produrre dischi, il suo ruolo non venne cancellato. La sua batteria era parte di quella grammatica sonora che permetteva agli ZZ Top di passare dal blues più tradizionale alla produzione più moderna senza perdere il proprio carattere.

La band ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ha ottenuto una lunga serie di riconoscimenti, fino all’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2004.

Dietro quei numeri, però, resta soprattutto la durata.

Non molte band hanno mantenuto per così tanto tempo la stessa struttura.

Cinquantasei anni con la stessa band

Il dato più impressionante della carriera di Frank Beard non è necessariamente il numero di dischi venduti.

È il tempo.

Cinquantasei anni nello stesso gruppo significano aver attraversato praticamente ogni trasformazione della musica popolare contemporanea.

Beard ha visto cambiare il vinile, la radio, le cassette, i CD, MTV, i download, lo streaming e i social network. Ha attraversato il passaggio dal rock degli anni Settanta all’esplosione commerciale degli anni Ottanta, fino alla stagione dei grandi tour celebrativi e dei festival contemporanei.

Eppure il suo posto è rimasto sempre lo stesso: dietro la batteria.

Nel frattempo sono cambiati i locali, i palchi, le tecnologie, il pubblico e persino l’industria discografica. Gli ZZ Top hanno continuato a esistere.

La morte di Dusty Hill aveva già rappresentato una frattura quasi impossibile da colmare. Hill era morto nel luglio 2021 e la band aveva scelto di continuare a suonare, rispettando una volontà attribuita allo stesso bassista. Elwood Francis aveva quindi assunto il ruolo di bassista, permettendo al gruppo di mantenere vivo il repertorio.

Con la morte di Beard, però, il significato della continuità cambia radicalmente.

Non c’è più nessuno dei due membri storici che accompagnavano Gibbons nella formazione classica.

Gli ultimi problemi di salute e l’addio lontano dal palco

La scomparsa di Frank Beard arriva dopo un periodo nel quale le sue condizioni di salute avevano già iniziato a incidere sulla programmazione degli ZZ Top.

Il batterista aveva dovuto assentarsi in diverse occasioni e nel corso del 2025 aveva già lasciato temporaneamente il tour per motivi medici. In alcune date era stato sostituito da altri musicisti. Successivamente era tornato sul palco, prima di dover nuovamente interrompere l’attività dal vivo.

Negli ultimi mesi la situazione era diventata più delicata.

Beard si era ritirato dalle date del tour “The Big One!”, mentre la band continuava a esibirsi con un batterista sostitutivo. La sua morte è arrivata mentre il gruppo era ancora impegnato nella tournée estiva americana.

Nonostante l’assenza dal palco, il suo nome continuava a essere indissolubilmente legato a ogni esibizione degli ZZ Top.

Perché il pubblico non ascoltava soltanto un batterista.

Ascoltava una parte della storia della band.

Il messaggio di Billy Gibbons: “Un grande amico e collaboratore”

Il dolore di Billy Gibbons è arrivato attraverso un messaggio che va oltre il semplice tributo professionale.

Il chitarrista ha ricordato Beard come un grande amico e collaboratore, oltre che come uno dei batteristi più innovativi e come un vero figlio del Texas. Un ritratto nel quale la dimensione personale e quella musicale sono inseparabili.

È significativo anche il riferimento al suo modo di suonare.

Quando Gibbons parla del backbeat di Beard come di un elemento fondamentale per il successo degli ZZ Top, riconosce ciò che spesso rischia di passare inosservato: la grandezza di un batterista non si misura soltanto dalla quantità di note che suona.

A volte si misura dalla capacità di far sembrare inevitabile ogni nota.

Frank Beard possedeva proprio quella qualità.

Il suo stile non aveva bisogno di dimostrazioni muscolari. Il suo compito era far muovere la macchina degli ZZ Top e mantenerla perfettamente sincronizzata con il basso e la chitarra.

Per decenni lo ha fatto senza cambiare squadra.

Due concerti cancellati dopo la morte di Frank Beard

La scomparsa del batterista ha avuto conseguenze immediate anche sul calendario della band.

Gli ZZ Top hanno cancellato le prossime date di Salt Lake City e Colorado Springs, interrompendo temporaneamente il percorso previsto dal tour. La decisione arriva come un omaggio necessario a Beard e come un momento di pausa dopo la perdita del musicista che aveva condiviso con Gibbons più di mezzo secolo di carriera.

Ma la band non ha annunciato la fine dell’attività.

Al contrario, il progetto è quello di tornare sul palco già nel fine settimana ad Austin, in occasione di due appuntamenti all’Austin City Limits, uno dei luoghi particolarmente legati alla storia personale e musicale di Beard.

La scelta è tutt’altro che casuale.

Austin rappresenta uno dei cuori della cultura musicale texana. Tornare a suonare proprio lì, dopo la morte del batterista, significa trasformare il palco in un luogo di memoria ma anche di continuità.

Gibbons ed Elwood Francis hanno infatti scelto di proseguire il tour, nel rispetto della volontà di Beard di mantenere viva la musica della band.

Gli ZZ Top possono continuare senza Frank Beard?

È la domanda che inevitabilmente accompagnerà ogni futura esibizione degli ZZ Top.

La risposta musicale è sì.

La risposta emotiva è molto più complessa.

Una band può sostituire un batterista. Può trovare un musicista tecnicamente preparato, imparare i brani, replicare gli arrangiamenti e mantenere in piedi un concerto.

Ma non può sostituire 56 anni di storia.

Frank Beard non era semplicemente colui che suonava la batteria negli ZZ Top. Era uno dei tre uomini che avevano costruito l’identità stessa del gruppo. Era presente quando il nome della band non significava ancora nulla, quando il pubblico era ristretto e il Texas rappresentava il punto di partenza di una lunga avventura.

Era lì quando arrivarono i primi successi.

Era lì quando MTV trasformò gli ZZ Top in icone mondiali.

Era lì quando milioni di persone iniziarono a riconoscere quei tre musicisti al primo sguardo.

Era lì quando Dusty Hill morì.

E fino a quando la salute glielo ha consentito, era ancora dietro la batteria.

Il lascito di un batterista apparentemente invisibile

Forse il modo migliore per ricordare Frank Beard è proprio attraverso ciò che non faceva.

Non aveva bisogno di essere il più rumoroso.

Non aveva bisogno di essere il più appariscente.

Non aveva bisogno di trasformare ogni assolo in uno spettacolo.

Faceva andare avanti la canzone.

È una delle missioni più difficili per un batterista.

Il suo lavoro consiste nel creare uno spazio nel quale gli altri musicisti possano essere riconoscibili. Nel caso degli ZZ Top, Beard riusciva a dare alla chitarra di Gibbons e al basso di Hill il terreno sul quale costruire quel caratteristico impasto di blues, rock, boogie e funk.

Per questo il suo nome resta legato non soltanto a una formazione storica, ma a un modo preciso di intendere il ritmo.

La sua eredità è dentro le canzoni.

Dentro il groove di “La Grange”.

Dentro la spinta di “Tush”.

Dentro la precisione di “Sharp Dressed Man”.

Dentro quell’equilibrio apparentemente semplice che ha permesso agli ZZ Top di attraversare oltre mezzo secolo senza diventare una semplice nostalgia del passato.

Frank Beard è morto in Texas, il luogo dal quale tutto era cominciato.

Gli ZZ Top continueranno a suonare. Il tour riprenderà. Nuovi musicisti saliranno sul palco. Il pubblico continuerà a cantare le vecchie canzoni.

Ma dietro ogni battuta della batteria resterà inevitabilmente l’eco di un musicista che per più di mezzo secolo aveva dato il ritmo a una delle band più riconoscibili della storia del rock.

E quando gli ZZ Top torneranno ad Austin, il luogo che Beard considerava quasi una seconda casa, quella musica avrà un significato diverso.

Non sarà soltanto un concerto.

Sarà il primo passo di una band costretta a imparare come andare avanti dopo aver perso uno dei suoi tre pilastri.