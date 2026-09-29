Fiorello torna su Rai 1: l’annuncio a sorpresa nei panni di Brad Pitt

🌐 Fiorello torna su Rai 1 dopo quindici anni e lo fa nel modo più fiorelliano possibile: senza conferenze stampa, senza un titolo, senza una data e soprattutto senza spiegare davvero cosa stia per succedere. Un breve video sui social, una citazione ironica di Brad Pitt, il logo di Rai 1 e una sola parola: “Prossimamente”. Tanto è bastato per riaccendere l’attenzione sul ritorno dello showman alla rete ammiraglia.

Rosario Fiorello ha scelto ancora una volta la sorpresa. Nel video pubblicato sui suoi canali social appare seduto, vestito e atteggiato come Brad Pitt in un recente spot pubblicitario. Non parla. A introdurre la scena è una voce fuori campo che chiarisce subito il gioco: non è Brad Pitt, ma Fiorello. Poi il messaggio che conta davvero: il ritorno su Rai 1.

Una comunicazione essenziale, quasi una gag, che però ha un peso televisivo tutt’altro che secondario. Fiorello manca infatti dalla rete ammiraglia dal 2011, quando andò in onda Il più grande spettacolo dopo il weekend, lo show che segnò il suo precedente grande ritorno su Rai 1.

Un ritorno annunciato senza svelare quasi nulla

La scelta del video è perfettamente coerente con il modo con cui Fiorello ha costruito negli ultimi anni il proprio rapporto con il pubblico.

Prima ancora del programma viene il meccanismo della sorpresa. E questa volta la sorpresa è arrivata proprio quando l’attenzione era concentrata altrove: nelle ultime settimane si attendevano infatti notizie sulla nuova stagione di La Pennicanza, il programma radiofonico condotto da Fiorello con Fabrizio Biggio su Rai Radio2.

Invece, senza preavviso, è comparso il video dedicato a Rai 1.

Il messaggio lascia volutamente aperte quasi tutte le domande. Non viene indicato il titolo del programma, non viene comunicata una data di debutto e non è stato ancora spiegato quale sarà il formato del nuovo progetto televisivo.

L’unico elemento certo, per ora, è la rete: Rai 1.

Le informazioni diffuse nelle ultime ore indicano un ritorno previsto dopo la metà di ottobre, mentre il progetto dovrebbe avere un collegamento anche con Radio2. Negli studi di via Asiago, intanto, sono già in corso i preparativi legati a La Pennicanza.

Quindici anni dopo Il più grande spettacolo dopo il weekend

Per capire il significato del ritorno bisogna tornare al 2011.

Era l’anno di Il più grande spettacolo dopo il weekend, programma che riportò Fiorello in prima serata su Rai 1 e che divenne uno degli appuntamenti televisivi più ricordati della sua carriera.

Da allora il rapporto con la Rai non si è mai realmente interrotto, ma lo showman ha sperimentato formule differenti, piattaforme diverse e linguaggi sempre meno riconducibili alla televisione tradizionale.

Il suo percorso è passato dalla radio alla televisione, dal web allo streaming e nuovamente alla radio, mantenendo però una caratteristica costante: la capacità di trasformare il programma in un evento mediatico che supera il singolo canale.

È accaduto con Viva RaiPlay!, progetto che già nel 2019 aveva messo insieme Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, sperimentando una distribuzione multipiattaforma.

E qualcosa di simile potrebbe accadere anche questa volta.

La Pennicanza resta un pezzo importante del nuovo progetto

Il ritorno su Rai 1 non arriva quindi da un periodo di assenza televisiva assoluta.

Fiorello ha continuato a lavorare con la Rai e nel 2026 ha portato avanti La Pennicanza, affiancato da Biggio, su Radio2. Il programma ha rappresentato uno degli elementi centrali della sua attività recente e ha confermato la sua capacità di utilizzare la radio come laboratorio quotidiano per comicità, improvvisazione, commento dell’attualità e interazione con il pubblico.

A settembre, il direttore di Rai Radio2 Giovanni Alibrandi aveva confermato che il dialogo con Fiorello era ancora aperto e che l’emittente stava lavorando al suo ritorno, pur senza fornire allora una tempistica precisa.

L’annuncio di Rai 1 sembra quindi inserirsi in un progetto più ampio, nel quale radio e televisione potrebbero tornare a parlarsi.

È ancora presto per stabilire in quale forma, ma proprio l’esperienza di La Pennicanza rende plausibile una televisione meno rigida rispetto al varietà classico e più permeabile a ciò che accade quotidianamente in radio, sui social e nel mondo dell’informazione.

La parodia di Brad Pitt è già parte dello spettacolo

Anche la scelta di imitare Brad Pitt non sembra casuale.

Il riferimento è a un recente spot pubblicitario dell’attore americano, diventato riconoscibile anche al pubblico italiano. Fiorello ne riprende la postura, l’abbigliamento e soprattutto il linguaggio visivo, trasformando una pubblicità in una piccola scena comica.

Il meccanismo è semplice: lo spettatore crede per qualche secondo di trovarsi davanti a un nuovo contenuto legato a Brad Pitt, poi scopre che è Fiorello.

La battuta arriva prima ancora del programma.

Ed è forse questo l’aspetto più interessante dell’annuncio: Fiorello non sta semplicemente comunicando il proprio ritorno, lo sta già trasformando in intrattenimento.

La campagna promozionale diventa così parte dello show, ancora prima che lo show abbia un titolo.

Rai 1 ritrova uno dei suoi grandi protagonisti

Per Rai 1 il ritorno assume un significato particolare perché Fiorello appartiene a quella generazione di artisti capaci di muoversi tra televisione generalista, radio e nuovi media senza perdere riconoscibilità.

Il suo ultimo grande appuntamento sulla rete, nel 2011, appartiene a una televisione profondamente diversa da quella di oggi. Nel frattempo sono cambiati il consumo dei programmi, la centralità dei social, la fruizione on demand e il rapporto tra televisione e piattaforme digitali.

Per questo il vero interesse non riguarda soltanto il ritorno di Fiorello in sé, ma come Fiorello tornerà su Rai 1.

Sarà un grande varietà tradizionale? Un programma costruito intorno alla comicità e all’attualità? Un progetto collegato alla radio? Un format capace di vivere contemporaneamente sulla televisione e sulle piattaforme digitali?

Al momento non ci sono elementi sufficienti per dare una risposta.

Ed è proprio questo il punto su cui Rai e Fiorello stanno mantenendo il massimo riserbo.

Un annuncio che riporta la sorpresa al centro

Negli ultimi anni la televisione ha spesso raccontato i propri programmi con largo anticipo: presentazioni dei palinsesti, teaser, ospiti annunciati, date di debutto e campagne promozionali costruite per settimane.

Fiorello ha scelto l’opposto.

Un video breve. Nessuna spiegazione. Un riferimento pop immediatamente riconoscibile. E una scritta che rimanda tutto al futuro.

“Prossimamente”.

È una parola particolarmente adatta a Fiorello perché lascia spazio all’attesa e, soprattutto, alla curiosità.

Non sappiamo ancora cosa vedremo. Sappiamo però che lo showman sta tornando sulla rete sulla quale, quindici anni fa, aveva costruito uno dei suoi programmi più importanti.

E mentre il pubblico aspetta di conoscere titolo, formula, collocazione e data di debutto, il primo sketch è già andato in onda sui social.

Il resto, per ora, resta volutamente dietro le quinte.

Ma una cosa è già chiara: Fiorello torna su Rai 1, e ha scelto di annunciarlo facendo quello che gli riesce meglio, trasformando anche un semplice comunicato in uno spettacolo.