🌐 Fiona, l’ippopotamo dello zoo di Cincinnati diventato celebre dopo la nascita prematura, è morta a nove anni. Aveva ingerito un cappello finito accidentalmente nel suo habitat: non sono bastati i ripetuti tentativi dei veterinari di aiutarla a espellerlo.

L’annuncio dello zoo dopo giorni di cure

Fiona non ce l’ha fatta. L’ippopotamo che nel 2017 aveva conquistato un pubblico internazionale con la sua difficile sopravvivenza alla nascita è morta il 19 novembre 2026 al Cincinnati Zoo & Botanical Garden, in Ohio. Aveva nove anni e da giorni era assistita dopo aver ingerito un cappello finito accidentalmente nel suo habitat. La struttura ha annunciato il decesso dopo ripetuti tentativi di aiutarla a superare l’emergenza.

Il direttore Dave Jenike ha descritto lo sconcerto del personale davanti a un esito che, ha spiegato, non si aspettava. Nel comunicato lo zoo riferisce che anche il 19 novembre erano state praticate cure di supporto per cercare di salvarla, senza successo. L’annuncio collega la morte all’emergenza seguita all’ingestione dell’oggetto, ma non presenta un referto necroscopico né una descrizione anatomica definitiva delle complicazioni.

Come il cappello è arrivato nell’habitat

Secondo la ricostruzione fornita da una portavoce dello zoo, il cappello era stato lanciato in aria davanti all’area degli ippopotami. Un ventilatore a soffitto lo avrebbe intercettato e proiettato attraverso un’apertura sopra le vetrate di osservazione. La struttura ha descritto l’accaduto come un incidente: gli elementi resi pubblici non giustificano quindi la rappresentazione di un gesto deliberato per colpire o alimentare l’animale.

Negli aggiornamenti diffusi prima della morte, lo zoo aveva ricordato ai visitatori di tenere al sicuro gli effetti personali vicino agli habitat. Aveva inoltre chiesto di avvertire immediatamente un dipendente qualora qualcosa fosse caduto all’interno. L’avvertimento riguardava il rischio che gli animali ingerissero corpi estranei, con conseguenze potenzialmente serie per la loro salute. Fiona era stata nel frattempo ritirata dall’area espositiva accessibile al pubblico.

Gli esami e il tentativo di raggiungere l’oggetto

Inizialmente Fiona non mostrava sintomi, ma nei giorni successivi i custodi avevano osservato una diminuzione dell’appetito. Il personale aveva quindi intensificato l’assistenza, somministrando liquidi e farmaci, eseguendo controlli del sangue e proponendo i suoi alimenti preferiti. L’obiettivo era sostenerla mentre si cercava di favorire il passaggio del cappello attraverso l’apparato digerente. La sorveglianza era proseguita giorno e notte.

Tra gli accertamenti descritti dal responsabile della salute animale, il veterinario Mike Wenninger, figurava una colonscopia con uno strumento lungo circa 2,7 metri, arrivato dal Columbus Zoo insieme all’assistenza di un tecnico. L’esame non aveva consentito di raggiungere e recuperare il cappello. Un’ecografia aveva inoltre mostrato un raggruppamento delle anse intestinali, interpretato dal team come un possibile segnale di passaggio di materiale nell’intestino tenue.

Perché i veterinari avevano escluso la chirurgia

La possibilità di intervenire chirurgicamente era stata valutata attraverso consulti con specialisti veterinari, medici e altri esperti. Nell’aggiornamento del 17 novembre Wenninger aveva spiegato che l’operazione non era un’opzione praticabile per un ippopotamo adulto. La strategia indicata dal gruppo di cura restava perciò quella di sostenere Fiona e aiutarla a espellere autonomamente l’oggetto, mantenendo sotto controllo le sue condizioni.

Il 18 novembre era stata tentata anche una soluzione diversa: farla stare su una pedana vibrante presa in prestito da un allevamento di cavalli. L’intento dichiarato era stimolare il movimento lungo il tratto digerente. Si trattava di un tentativo di supporto, non della conferma che il problema fosse risolto. Negli stessi aggiornamenti, il personale continuava a riferire che il cappello non era stato espulso.

La nascita prematura che l’aveva resa celebre

La storia di Fiona era iniziata il 24 gennaio 2017, con una nascita anticipata di sei settimane rispetto alla data prevista. Pesava appena 29 libbre, circa 13 chilogrammi. Nel primo comunicato dedicato al suo nome, lo zoo spiegava che quel peso era inferiore di circa 25 libbre al minimo allora registrato per la specie. La piccola era troppo debole per reggersi in piedi e poppare dalla madre Bibi.

I custodi e i veterinari l’avevano assistita ininterrottamente, tenendola vicino ai genitori affinché potessero sentirsi e riconoscersi attraverso gli odori. All’inizio doveva ancora imparare a nutrirsi autonomamente, camminare e nuotare. Il nome Fiona fu annunciato quando aveva circa una settimana: il personale sottolineava che la sua condizione restava delicata e che sarebbe servito tempo prima di poterla ricongiungere alla madre.

Il racconto pubblico della sua crescita aveva trasformato quelle tappe in appuntamenti seguiti da milioni di persone. Nel video ufficiale pubblicato per i quattro mesi, il 24 maggio 2017, lo zoo ricordava che Fiona aveva ricevuto cure intensive per mesi. A quel punto pesava 254 libbre, circa 115 chilogrammi, e aveva imparato a muoversi nell’acqua profonda: progressi documentati dopo un esordio estremamente fragile.

Dalle prime nuotate al rapporto con i genitori

Nello stesso aggiornamento dei quattro mesi, la struttura descriveva gli incontri quotidiani con entrambi i genitori attraverso una barriera protettiva. Il ricongiungimento familiare era ancora un obiettivo da raggiungere gradualmente. Anche la possibilità di mostrarla ai visitatori veniva presentata come un passaggio successivo, auspicato per l’estate e subordinato ai suoi progressi: la notorietà online aveva preceduto l’incontro di molti spettatori con l’animale dal vivo.

Quelle immagini raccontavano una fase molto diversa dagli ultimi aggiornamenti sanitari: non un’emergenza da superare, ma l’apprendimento delle attività quotidiane di un giovane ippopotamo. Il filmato ufficiale del 24 maggio 2017 documentava Fiona nell’acqua e indicava che, dopo i primi mesi di assistenza, aveva raggiunto un peso di 254 libbre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.