Filippine, si sposano nella chiesa allagata: acqua fino ai fianchi

🌐 Una coppia di trentenni ha deciso di non rinviare il matrimonio nonostante la chiesa fosse sommersa dall’acqua e dal fango. A Hagonoy, nelle Filippine, Leian Lieza Galang e Gilbert Chico hanno pronunciato il loro sì davanti al sacerdote, con l’acqua fino ai fianchi. Le immagini della cerimonia sono diventate virali. Intanto il maltempo ha già provocato 34 morti nel Paese.

Il matrimonio nella chiesa sommersa dall’acqua

L’abito bianco, il bouquet di fiori e una navata completamente trasformata in un corridoio d’acqua. È una scena che sembra uscita da un film, ma è accaduta davvero martedì 1° settembre a Hagonoy, nella provincia di Bulacan, a nord di Manila.

Leian Lieza Galang e Gilbert Chico, entrambi sulla trentina, hanno scelto di celebrare comunque il loro matrimonio nella parrocchia di San Giovanni Battista, nonostante l’edificio fosse invaso dall’acqua.

La sposa ha attraversato con estrema cautela la chiesa allagata, tenendo stretto il bouquet mentre l’acqua torbida arrivava fino ai fianchi. All’altare l’attendeva lo sposo, anche lui costretto a muoversi nell’acqua insieme al sacerdote e ai pochi invitati.

La cerimonia è stata breve, ma sufficiente per permettere alla coppia di pronunciare il fatidico sì.

La sposa arriva in risciò e modifica l’abito

Anche arrivare in chiesa è stata un’impresa.

La coppia ha raggiunto il luogo della cerimonia a bordo di un risciò con telaio rialzato, una soluzione che ha consentito agli sposi di mantenere relativamente asciutti gli abiti fino all’ingresso nel piazzale.

Poi è iniziato il percorso più difficile: quello attraverso l’acqua.

Per evitare che lo strascico dell’abito diventasse un ostacolo durante l’attraversamento della chiesa, la sposa ha dovuto farlo accorciare appositamente. Una modifica insolita, ma necessaria per poter camminare in sicurezza nell’acqua melmosa.

Le fotografie mostrano una scena surreale: il classico abito nuziale bianco immerso nell’acqua scura, i banchi della chiesa circondati dall’alluvione e gli invitati costretti a restare in equilibrio mentre assistono alla celebrazione.

Solo pochi invitati alle nozze

A partecipare al matrimonio sono state meno di quindici persone, tra parenti, amici e collaboratori della parrocchia.

Il fotografo Mikko Rey Alfonso ha raccontato che la chiesa aveva già consigliato agli sposi di rinviare la cerimonia a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua proveniente dalle zone a monte.

La decisione finale, però, è stata della coppia.

Leian e Gilbert hanno scelto di andare avanti comunque, trasformando una giornata che avrebbe potuto essere annullata dall’emergenza in un matrimonio impossibile da dimenticare.

Il fotografo ha spiegato che la parrocchia ha fatto tutto il possibile per rendere speciale la cerimonia nonostante le condizioni eccezionali.

Il video del matrimonio diventa virale

Le immagini pubblicate dalla parrocchia sui social hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti.

In uno dei video si vede la sposa mentre attraversa la navata inondata e viene poi abbracciata dai genitori. I banchi vuoti sono decorati con piccoli bouquet di fiori artificiali, mentre intorno agli sposi l’acqua occupa ormai gran parte della chiesa.

Un’altra immagine mostra un ragazzo incaricato di portare le fedi mentre percorre la navata con l’acqua all’altezza della vita.

Sono fotografie che raccontano meglio di molte parole la singolarità di quelle nozze.

“Non ci siamo preoccupati per l’abito”

Lo sposo ha raccontato di aver affrontato la situazione con uno spirito particolare.

Gli abiti erano destinati inevitabilmente a bagnarsi, ma per la coppia questo non rappresentava più un motivo sufficiente per rinunciare al matrimonio.

“Non ci siamo preoccupati che l’abito e il completo si bagnassero”, ha raccontato Gilbert Chico, secondo quanto riferito nelle testimonianze raccolte dopo la cerimonia.

La scelta assume un significato ancora più particolare considerando che il matrimonio era stato programmato inizialmente per dicembre. Il rientro anticipato dello sposo, che lavora come rigger in Medio Oriente, dopo un infortunio alla caviglia subito durante una partita di basket, avrebbe però modificato i programmi della coppia.

Filippine, il maltempo continua: 34 morti

Dietro le immagini sorprendenti del matrimonio c’è però un’emergenza molto seria.

Le Filippine sono alle prese da settimane con forti piogge legate al monsone di sud-ovest, mentre diversi sistemi tropicali hanno contribuito a peggiorare le condizioni meteorologiche.

Secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità filippine, il bilancio delle vittime provocate dagli effetti combinati del monsone e dei recenti cicloni è salito a 34 morti. Le cause comprendono soprattutto frane e annegamenti.

L’emergenza interessa milioni di persone: oltre 9,1 milioni di individui risultano coinvolti dagli eventi meteorologici, mentre centinaia di aree del Paese sono ancora alle prese con le inondazioni. Migliaia di persone sono state trasferite nei centri di evacuazione.

Il monsone continua a preoccupare

Il quadro meteorologico non è ancora tornato alla normalità.

Il servizio meteorologico nazionale ha segnalato che il monsone di sud-ovest continua a interessare Luzon e Visayas, con condizioni favorevoli a nuove precipitazioni e possibili allagamenti e frane in diverse zone.

Nel frattempo, la depressione tropicale Pilandok si è intensificata fino a diventare una tempesta tropicale, contribuendo a mantenere elevata l’attenzione delle autorità.

È proprio in questo scenario che il matrimonio di Hagonoy assume un valore ancora più particolare.

Un sì pronunciato nell’acqua

La chiesa allagata, l’abito bianco immerso nell’acqua, il bouquet sollevato per non rovinarlo e pochi familiari raccolti intorno agli sposi hanno trasformato una normale cerimonia nuziale in una delle immagini più insolite arrivate dalle Filippine nelle ultime ore.

Leian Lieza Galang e Gilbert Chico avrebbero potuto rimandare il matrimonio. La parrocchia aveva suggerito loro di farlo. Hanno invece deciso di entrare comunque in quella chiesa, attraversare l’acqua e arrivare davanti all’altare.

Il loro “sì” è arrivato mentre fuori e dentro la chiesa l’acqua continuava a salire.

E così, nel pieno di un’emergenza causata dalle piogge e dalle inondazioni, quelle nozze sono diventate una storia di determinazione destinata a essere ricordata a lungo.