🌐 Il contatto tra Leclerc e Hamilton riaccende il caso Ferrari a Las Vegas. Il monegasco accetta la penalità, mentre Vasseur denuncia il costo dell’episodio per tutta la squadra e annuncia un confronto interno.

Il duello Ferrari finisce davanti ai commissari

La Ferrari lascia Las Vegas con un altro contatto fra compagni di squadra e una discussione interna da riaprire. Charles Leclerc ha colpito la monoposto di Lewis Hamilton mentre cercava di superarlo alla curva 7, mandandolo in testacoda. I commissari hanno assegnato al monegasco dieci secondi di penalità; Frédéric Vasseur ha definito l’accaduto inaccettabile, richiamando entrambi alle responsabilità verso la squadra.

Il Gran Premio si è disputato sabato 21 novembre 2026 in Nevada, mentre le reazioni del dopogara sono arrivate il 22 novembre in Europa. Il bilancio ufficiale è di un settimo posto per Hamilton e di un decimo per Leclerc: il monegasco aveva attraversato il traguardo sesto, prima dell’aggiunta della sanzione al suo tempo complessivo.

Perché la FIA ha penalizzato Leclerc

La decisione sportiva non si limita a registrare il contatto. Nel documento dei commissari viene spiegato che Leclerc ha avviato il tentativo di sorpasso all’interno partendo da una distanza considerevole rispetto alla Ferrari numero 44. Dopo l’esame delle immagini video e delle riprese a bordo, il collegio ha attribuito a lui l’intera responsabilità della collisione.

Il punto determinante riguarda la posizione delle vetture all’apice della curva: secondo i commissari, l’asse anteriore della numero 16 non era almeno all’altezza dello specchietto della monoposto di Hamilton. Applicando i criteri per i sorpassi all’interno, hanno quindi stabilito che Leclerc non aveva acquisito il diritto alla curva. È questa la motivazione regolamentare dei dieci secondi.

Vasseur: prima viene il lavoro della squadra

La reazione di Vasseur va oltre l’errore di guida. Il responsabile della Ferrari ha ricordato il lavoro delle persone a Maranello e in circuito, insieme all’impegno di sponsor e partner. A suo giudizio, un episodio del genere rappresenta una mancanza di rispetto verso chi prepara le vetture e sostiene il progetto: una critica rivolta alla gestione della sfida interna.

Nelle dichiarazioni del dopogara, il team principal ha sostenuto che a Charles fosse stato chiesto di non attaccare Lewis. Ha collegato il richiamo alle indicazioni già date dopo il precedente del Messico, insistendo sul costo dell’errore per l’intera scuderia. L’accusa di aver disatteso le indicazioni arriva dunque da Vasseur, e resta distinta dalla motivazione tecnica formulata dai commissari.

Leclerc accetta la sanzione, ma vuole rivedere le immagini

Leclerc non ha annunciato contestazioni contro la penalità. Ha riconosciuto il giudizio dei commissari, spiegando però di voler analizzare nuovamente l’episodio. Nella sua lettura, il confronto fra Hamilton e la McLaren davanti aveva lasciato spazio all’interno della curva 7: un’apertura che, dal suo abitacolo, gli era sembrata sufficiente per tentare l’inserimento senza provocare un contatto.

Il monegasco ha ipotizzato che Hamilton non lo avesse visto negli specchietti a causa dell’angolo della vettura, precisando di non volerlo accusare. È una ricostruzione personale, non la conclusione della FIA. Ha inoltre espresso imbarazzo per quanto accaduto alla squadra e accettato la responsabilità associata alla sanzione, pur riservandosi di rivedere la manovra.

La rimonta di Hamilton e l’occasione perduta

La corsa dell’inglese era già stata complicata da una diversa penalità di dieci secondi, ricevuta per aver lasciato la pista traendone vantaggio nel confronto con Lando Norris. Durante la sequenza delle soste sotto Safety Car, Hamilton era rimasto fuori un giro in più: una scelta che evitava di penalizzare Leclerc con una doppia fermata, ma lo aveva fatto arretrare.

Hamilton era poi risalito fino a ritrovare il compagno. Il contatto lo ha riportato al decimo posto prima del recupero finale. Nelle dichiarazioni successive ha riconosciuto il lavoro del garage e degli ingegneri, sostenendo che il passo consentisse di pensare al podio. Il podio resta una sua valutazione: il risultato effettivamente conquistato è il settimo posto.

Il precedente del Messico pesa sul confronto

A rendere più dura la reazione del responsabile Ferrari è la vicinanza con quanto successo in Messico. Dopo quell’episodio, Vasseur e i due piloti si erano confrontati prima del Gran Premio di San Paolo. Il colloquio avrebbe dovuto chiarire i rispettivi comportamenti in pista; Las Vegas ha invece riportato al centro gli stessi richiami all’interesse collettivo.

Vasseur ha anche spiegato perché congelare semplicemente le posizioni non fosse, a suo avviso, una soluzione praticabile in quella gara: con l’effetto della scia, rallentare significava esporsi al sorpasso di chi seguiva. Il suo richiamo non riguarda quindi soltanto chi debba stare davanti, ma la capacità di affrontare un duello senza compromettere entrambe le vetture.

Confronto interno annunciato, nessuna misura formalizzata

Nel dopogara Vasseur ha rimandato ai giorni successivi la discussione interna sull’accaduto. Le sue parole indicano la volontà di intervenire, ma non equivalgono all’annuncio di una sanzione interna già decisa. Nei resoconti verificati non è specificato quali misure saranno adottate: resta aperta la gestione del rapporto fra i piloti e delle indicazioni da rispettare in gara.

Il calendario ufficiale prevede ora il Gran Premio del Qatar dal 27 al 29 novembre, seguito da Abu Dhabi dal 4 al 6 dicembre. Sono gli ultimi due appuntamenti della stagione 2026 dopo Las Vegas, dove la classifica definitiva ha assegnato sei punti a Hamilton e uno a Leclerc.

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