Etna, aeroporto di Catania: solo 10 arrivi all’ora fino a domani

🌐 Etna e aeroporto di Catania, nuovi limiti ai voli in arrivo: fino alle 12 di martedì 18 agosto potranno atterrare al massimo 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione per le partenze, mentre l’attività del vulcano continua a produrre cenere e lava.

L’Etna torna a condizionare pesantemente il traffico aereo della Sicilia orientale. Dopo la breve tregua che aveva consentito all’aeroporto di Catania di riprendere la piena operatività, la nuova attività eruttiva del vulcano ha imposto un’altra stretta sugli arrivi a Fontanarossa.

La società di gestione dello scalo ha comunicato che, a causa della presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi aerei corrispondenti al settore B1. La conseguenza immediata è una riduzione della capacità dello scalo: fino alle 12 di martedì 18 agosto sono consentiti al massimo 10 aerei in arrivo ogni ora.

La misura riguarda esclusivamente gli arrivi. Non sono previste, al momento, limitazioni per i voli in partenza, ma il quadro resta legato all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni della nube di cenere.

Per chi deve volare da o verso Catania, dunque, la situazione resta fluida. La raccomandazione rivolta ai passeggeri è di controllare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, perché il limite agli arrivi può tradursi in ritardi, modifiche operative o riprogrammazioni.

Etna, perché l’aeroporto di Catania torna sotto pressione

La nuova restrizione arriva dopo giorni particolarmente complicati per il principale aeroporto della Sicilia orientale. L’attività dell’Etna aveva già provocato una lunga serie di sospensioni, cancellazioni e dirottamenti nel pieno della stagione turistica, mettendo sotto pressione anche gli altri scali dell’isola.

L’aeroporto di Catania aveva ripreso le operazioni dopo il precedente stop, quando il livello di allerta per l’aviazione era stato abbassato e le condizioni avevano consentito la riapertura. Ma la tregua è durata poco.

Nella giornata di domenica 16 agosto il vulcano ha mostrato nuovi segnali di intensificazione. Le autorità hanno registrato una ripresa dell’attività esplosiva dal cratere Voragine, accompagnata da un incremento del tremore vulcanico. Il nuovo episodio ha riportato rapidamente l’attenzione sulla presenza di cenere negli spazi aerei sopra la Sicilia orientale.

Il problema, per l’aviazione, non è soltanto la visibilità. La cenere vulcanica rappresenta un rischio concreto per gli aeromobili, motivo per cui la gestione del traffico aereo deve tenere conto della posizione e della dispersione della nube prima di autorizzare le operazioni.

Le precedenti fasi dell’eruzione avevano già provocato un impatto eccezionale sul traffico estivo. Secondo Reuters, tra il 6 e il 12 agosto circa il 36% dei quasi 2.000 voli programmati era stato cancellato e oltre 600 era stato dirottato, in una delle interruzioni più pesanti registrate dallo scalo negli ultimi decenni.

Aeroporto di Catania, cosa cambia per i passeggeri

La nuova misura è meno drastica rispetto a una chiusura completa dello scalo, ma può comunque avere effetti a catena sull’intera programmazione dei voli.

Il tetto di 10 arrivi all’ora riduce infatti la capacità di ricezione degli aeromobili. Quando il numero di voli programmati supera quello che l’aeroporto può gestire in sicurezza, le compagnie sono costrette a redistribuire gli arrivi nel tempo oppure a intervenire sulla programmazione.

Per i passeggeri questo può significare attese più lunghe, ritardi e possibili variazioni dell’orario previsto.

La situazione è diversa per le partenze, che non sono soggette alla stessa limitazione. Un passeggero che deve decollare da Catania non deve quindi interpretare la restrizione agli arrivi come una sospensione generalizzata dell’attività aeroportuale.

Il consiglio resta però quello di non affidarsi esclusivamente all’orario indicato originariamente sul biglietto. Con un’attività vulcanica in evoluzione, gli aggiornamenti possono arrivare rapidamente.

Cenere vulcanica, il rischio per gli aerei

La prudenza delle autorità aeroportuali è legata alle caratteristiche della cenere prodotta durante le eruzioni.

A differenza della normale polvere atmosferica, la cenere vulcanica contiene particelle minerali molto fini che possono interferire con i motori e con diversi sistemi dell’aeromobile. Per questo la presenza di una nube di cenere lungo le rotte utilizzate dagli aerei viene considerata un fattore operativo particolarmente delicato.

Anche il regolamento dello scalo di Catania tiene conto della particolare esposizione dell’aeroporto alla ricaduta di cenere, prevedendo specifiche procedure di prevenzione e gestione dell’operatività in caso di fenomeni vulcanici.

Il limite di 10 arrivi all’ora va quindi letto nel quadro di una gestione preventiva del rischio. Non significa che gli aerei non possano volare, ma che il traffico deve essere ridotto e organizzato tenendo conto delle condizioni dello spazio aereo.

Etna, nuova bocca effusiva nella Valle del Bove

A rendere ancora più complesso il quadro c’è anche l’evoluzione dell’attività vulcanica al suolo.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato lunedì mattina l’apertura di una bocca effusiva nella Valle del Bove, a una quota compresa tra circa 2.200 e 2.350 metri. Dalla nuova bocca ha avuto origine una colata lavica.

Parallelamente, è proseguita l’emissione di cenere dal cratere Voragine, con dispersione indicata verso sud-est.

Il monitoraggio dell’Etna resta quindi particolarmente intenso. I dati sismici indicano che, dopo l’incremento registrato nel pomeriggio di domenica, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto un picco in serata e successivamente è leggermente diminuita, pur rimanendo all’interno di valori elevati.

I centroidi delle sorgenti del tremore risultano localizzati nell’area del cratere Voragine, a circa 3.000 metri sul livello del mare. Anche l’attività infrasonica viene monitorata costantemente e continua a essere associata soprattutto al sistema della Voragine.

La nuova fase arriva dopo una settimana difficile

Il nuovo limite agli arrivi non può essere considerato un episodio isolato. L’aeroporto di Catania è alle prese da giorni con gli effetti della prolungata attività dell’Etna, proprio nel momento di maggiore traffico dell’anno.

La precedente chiusura aveva provocato cancellazioni e dirottamenti verso altri aeroporti siciliani, aumentando la pressione su Palermo e Comiso. La riapertura aveva rappresentato una prima normalizzazione, ma l’attività del vulcano ha dimostrato ancora una volta quanto rapidamente il quadro possa cambiare.

Nei giorni precedenti, la nube di cenere aveva avuto ripercussioni anche oltre la Sicilia. L’attività dell’Etna aveva infatti provocato disagi al traffico aereo maltese, con cancellazioni e ritardi legati alla dispersione della cenere.

Per il sistema aeroportuale siciliano si tratta quindi di una nuova prova in una fase già caratterizzata da un’elevata domanda turistica.

Cosa aspettarsi fino a martedì 18 agosto

La disposizione comunicata per Catania stabilisce il limite agli arrivi fino alle 12 di martedì 18 agosto. Il provvedimento potrà essere confermato, modificato o revocato in funzione dell’evoluzione dell’attività eruttiva e delle condizioni dello spazio aereo.

La variabile decisiva resta dunque l’Etna.

Se la dispersione della cenere diminuirà e le condizioni torneranno compatibili con una maggiore capacità operativa, il traffico potrà essere progressivamente riportato a livelli più elevati. Se invece l’emissione dovesse aumentare o la nube dovesse interessare nuovamente le aree utilizzate dagli aeromobili, non si possono escludere ulteriori provvedimenti.

È proprio questa incertezza a rendere difficile prevedere con precisione l’andamento dei voli nelle prossime ore.

Voli Catania, il consiglio per chi deve partire o arrivare

Per chi ha un viaggio programmato, la situazione richiede soprattutto attenzione agli aggiornamenti.

Il fatto che le partenze non siano attualmente limitate non significa che ogni volo possa necessariamente operare secondo l’orario originale: eventuali ritardi accumulati dagli aeromobili o modifiche alla programmazione possono infatti avere conseguenze anche sulle tratte in partenza.

Ancora più delicata è la situazione per chi deve arrivare a Catania, perché il limite di dieci aeromobili all’ora riduce inevitabilmente la capacità dello scalo.

La strategia più prudente è quindi semplice: verificare il volo prima di mettersi in viaggio verso Fontanarossa e seguire gli aggiornamenti della compagnia aerea. In caso di variazioni, sarà il vettore a comunicare eventuali cambi di orario, cancellazioni o alternative.

Etna e Catania, un equilibrio difficile tra turismo e sicurezza

L’ennesima limitazione riporta al centro un problema strutturale per la Sicilia orientale: la vicinanza tra uno dei vulcani più attivi d’Europa e uno degli aeroporti più importanti dell’isola.

Catania Fontanarossa è un’infrastruttura fondamentale per il turismo e per la mobilità della Sicilia orientale. Nei mesi estivi il suo ruolo diventa ancora più strategico, quando decine di migliaia di passeggeri utilizzano quotidianamente lo scalo per raggiungere le località turistiche dell’isola.

Ma la sicurezza dell’aviazione impone una priorità assoluta. Quando la cenere vulcanica raggiunge gli spazi interessati dal traffico aereo, la capacità aeroportuale deve necessariamente adattarsi alle condizioni del vulcano.

La nuova soglia di dieci arrivi all’ora rappresenta esattamente questo compromesso: lo scalo non è chiuso, le partenze possono continuare, ma gli arrivi vengono ridotti per mantenere l’operatività entro condizioni considerate gestibili.

Per i viaggiatori significa un’altra giornata da affrontare con cautela. Per Catania, invece, è l’ennesimo capitolo di un’estate nella quale l’Etna sta dettando il ritmo del traffico aereo siciliano.