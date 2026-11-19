🌐 Una nuova analisi sulla morte di Epstein ipotizza lo strangolamento, ma non modifica le conclusioni ufficiali. Il medico legale di New York conferma il suicidio; restano documentate le gravi omissioni nella sorveglianza del carcere.

Una nuova analisi, non un nuovo verdetto

La morte di Jeffrey Epstein torna al centro del confronto medico-legale, ma la conclusione ufficiale resta il suicidio. Michael Freeman, studioso e consulente di epidemiologia forense, sostiene che una rilettura degli atti autoptici indichi invece un omicidio. Le sue conclusioni, presentate a Londra il 16 novembre 2026, sono contestate nella sostanza dall’ufficio medico-legale di New York, che ha ribadito la propria determinazione. Non si tratta dunque di un ribaltamento giudiziario, ma di una valutazione alternativa rispetto agli accertamenti delle autorità.

Epstein fu trovato morto il 10 agosto 2019 nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di Manhattan, dove era detenuto dopo l’arresto del 6 luglio per accuse federali di traffico sessuale. Le circostanze del decesso furono esaminate su piani distinti: l’accertamento medico-legale, l’indagine dell’FBI sull’eventuale origine criminale della morte e quella dell’ispettorato del dipartimento della Giustizia sulla gestione della custodia. Questi percorsi non hanno attribuito la morte a un omicidio.

Che cosa sostiene Freeman e su quali materiali lavora

Il lavoro presentato al Middle Temple di Londra coinvolge anche Anders Eriksson, patologo forense dell’Università di Umea, in Svezia, e il neuroscienziato cognitivo Itiel Dror. Gli autori dichiarano di avere riesaminato il fascicolo autoptico e realizzato una ricostruzione attraverso le fotografie. Secondo la loro interpretazione, i segni al collo sarebbero maggiormente compatibili con uno strangolamento da dietro. È l’ipotesi degli autori, non un fatto accertato dalle autorità incaricate del caso.

Freeman richiama inoltre una profonda emorragia alla spalla sinistra e lesioni al volto che, a suo giudizio, potrebbero indicare un’aggressione. La sua ricostruzione propone quindi una lettura diversa delle lesioni rispetto a quella originaria. L’esperto non ha però esaminato direttamente il corpo: ha lavorato su documenti e immagini messi a disposizione dal fratello del finanziere, Mark Epstein. Ha dichiarato che l’analisi è indipendente e che Mark non lo ha pagato.

Un limite importante riguarda lo stato della ricerca: le conclusioni non sono state sottoposte a revisione tra pari. Non è stata eseguita una nuova autopsia. Freeman ha inoltre dichiarato di non sapere chi potrebbe avere ucciso Epstein, qualora la propria interpretazione fosse corretta. Il lavoro riguarda dunque la compatibilità delle lesioni con una diversa dinamica della morte, senza identificare un responsabile o offrire una ricostruzione investigativa completa dell’eventuale delitto.

Perché il medico legale mantiene la conclusione originaria

L’ufficio medico-legale di New York ha confermato il 16 novembre la classificazione del decesso come suicidio per impiccagione. Il medico che effettuò l’autopsia aveva spiegato agli investigatori dell’ispettorato che le lesioni erano più compatibili con quella dinamica che con uno strangolamento omicida. Aveva inoltre indicato l’assenza delle ferite difensive normalmente ricercate per valutare questa seconda possibilità. È su questa lettura complessiva che si fonda la determinazione ufficiale contestata da Freeman.

Anche il memorandum congiunto del dipartimento della Giustizia e dell’FBI del luglio 2025 ha ribadito il suicidio. Il documento richiama le precedenti verifiche e attribuisce valore di riscontro alle immagini disponibili dell’area comune del reparto detentivo speciale. Non presenta quelle registrazioni come una ripresa della morte dentro la cella: il loro significato riguarda gli accessi al settore in cui Epstein era rinchiuso, secondo l’interpretazione degli investigatori federali.

Le omissioni del carcere documentate dall’ispettorato

Le conclusioni ufficiali non cancellano le pesanti responsabilità organizzative emerse nella gestione del detenuto. Il rapporto pubblicato dall’ispettorato il 27 giugno 2023 descrive omissioni di vigilanza, inosservanza delle procedure e carenze nei sistemi di sicurezza. Epstein rimase solo benché il servizio psicologico avesse stabilito che dovesse condividere la cella con un detenuto adeguato. Il compagno fu trasferito il 9 agosto e il personale non provvide a sostituirlo.

Secondo lo stesso rapporto, dopo le 22:40 circa del 9 agosto non furono effettuati i giri di controllo previsti ogni trenta minuti. Il personale compilò documentazione falsa per attestare verifiche mai eseguite. Epstein venne trovato intorno alle 6:30 del mattino successivo. Sono mancanze accertate dall’indagine amministrativa, che documentano ore senza sorveglianza effettiva e spiegano la gravità delle contestazioni rivolte alla gestione del reparto, indipendentemente dalla nuova interpretazione delle lesioni.

L’ispettorato rilevò anche carenze nelle perquisizioni e la presenza nella cella di biancheria, coperte e indumenti in eccesso. Un controllo eseguito secondo le procedure avrebbe permesso di individuare quel materiale, osservò l’indagine. Il rapporto distinse però nettamente queste violazioni dalla questione della causa della morte: pur accertando condotte gravemente inadeguate, non trovò elementi che contraddicessero la conclusione dell’FBI sull’assenza di un’origine criminale del decesso.

Le telecamere e i limiti delle immagini disponibili

Il materiale video richiede la stessa distinzione. Nel memorandum del 2025, DOJ e FBI sostengono che chiunque fosse entrato o avesse tentato di entrare nel settore della cella dall’area comune sarebbe stato ripreso. È una conclusione investigativa relativa agli accessi, non una documentazione visiva diretta di ciò che accadde all’interno della cella. Il documento riferisce anche che l’FBI migliorò contrasto, colore e nitidezza delle registrazioni utilizzate per la verifica.

Il rapporto del 2023 aveva documentato, parallelamente, problemi di lunga durata nell’impianto di videosorveglianza. Alcune telecamere continuavano a trasmettere immagini in diretta alle postazioni di controllo, ma le carenze del sistema impedirono a quasi tutte quelle situate nel reparto e nelle sue vicinanze di registrare, dalla fine di luglio 2019 fino al giorno della morte di Epstein.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.