🌐 La neutralità tecnologica entra nel confronto su energia, competitività e lavoro. Le imprese chiedono alternative praticabili, mentre uno studio prospetta nuovi investimenti nei siti industriali dismessi: opportunità ancora da trasformare in progetti.

La transizione vista dalle fabbriche

Ridurre le emissioni senza perdere produzione e lavoro: è la richiesta con cui Confindustria Energia porta la neutralità tecnologica al centro del confronto industriale. Alla conferenza del 28 ottobre 2026, alle Scuderie di Palazzo Altieri a Roma, il presidente Guido Brusco ha indicato come priorità prezzi competitivi, sicurezza delle forniture e condizioni capaci di rendere realizzabili gli investimenti. Una posizione che lega la trasformazione energetica alle decisioni concrete delle imprese.

Per la Federazione, il problema riguarda sia le oscillazioni provocate dalle crisi sia il divario strutturale che penalizza l’industria italiana. Le risposte proposte comprendono forniture diversificate, contratti di lungo periodo, investimenti nella generazione e nell’efficienza e tempi autorizzativi affidabili. Brusco chiede inoltre di preservare il ruolo del gas e modernizzare la raffinazione: sono indirizzi sostenuti dall’associazione, non nuove decisioni pubbliche sul sistema energetico.

Che cosa significa lasciare aperte più tecnologie

Una formulazione esplicita del principio compare nel manifesto dell’Osservatorio per la Neutralità Tecnologica nei Trasporti, nella versione di luglio 2026. Il documento propone di riconoscere il contributo delle tecnologie capaci di concorrere alla decarbonizzazione, evitando preferenze preventive ed esclusioni non giustificate. La selezione dovrebbe poggiare su dati verificabili, esperienza industriale e condizioni effettive di mercato, anziché sulla contrapposizione astratta tra soluzioni considerate vincenti o perdenti.

Il manifesto comprende elettrificazione, biocarburanti, biometano, bio-GNL, combustibili sintetici e idrogeno. Non li presenta come strumenti indistintamente intercambiabili: assegna a ciascuno uno spazio legato alle diverse missioni di trasporto e alle condizioni economiche. Apertura tecnologica, nella proposta dei promotori, non significa quindi una soluzione identica per ogni impiego. Il documento chiede anche una collaborazione strutturata tra industria, ricerca, istituzioni e società civile.

Italia e Polonia portano la richiesta in Europa

Il confronto ha assunto anche una dimensione intergovernativa. Il 26 ottobre, a Varsavia, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro delle Finanze e dell’Economia polacco Andrzej Domański hanno firmato una dichiarazione congiunta. L’intesa mette insieme energia a costi sostenibili, semplificazione delle regole e neutralità tecnologica, con l’obiettivo dichiarato di sostenere investimenti e occupazione nella transizione.

Sul versante energetico i due Paesi sollecitano misure europee per abbassare i prezzi, rafforzare reti e approvvigionamenti e promuovere acquisti congiunti. Per l’automotive chiedono invece di rivedere obiettivi e traiettorie delle emissioni e riconoscere una categoria di veicoli alimentati con combustibili climaticamente neutri, inclusi i biocarburanti. La dichiarazione esprime richieste negoziali: non equivale all’approvazione delle modifiche auspicate alle norme europee.

L’accordo prevede consultazioni periodiche tra ministeri e strutture tecniche, anche in vista del Consiglio Competitività dell’Unione europea. Sono inoltre indicati forum economici e iniziative tra imprese e associazioni, per accompagnare il coordinamento politico con collaborazioni industriali.

Il nodo ETS e la pressione sui costi

Un altro terreno di confronto è l’ETS, il sistema europeo di scambio delle quote di emissione. Nel comunicato del 17 luglio 2026, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha giudicato insoddisfacente la proposta europea di revisione, sostenendo che gli interventi prospettati non affrontassero le criticità strutturali. L’associazione ha ribadito il proprio sostegno agli obiettivi climatici, chiedendo però una riforma più profonda del meccanismo.

La critica riguarda, nella posizione di Confindustria, la volatilità dei prezzi della CO₂, le condizioni associate alle quote gratuite e le conseguenze sulla capacità produttiva europea. Orsini collega la richiesta di neutralità tecnologica alla libertà delle imprese di individuare percorsi industrialmente praticabili. È una valutazione del rappresentante degli industriali: il rischio di deindustrializzazione evocato nel comunicato non va confuso con un esito automaticamente determinato dalla proposta contestata.

I siti dismessi e i numeri da leggere con cautela

Il passaggio dalle richieste ai possibili cantieri emerge nello studio «Rigenerare per trasformare», promosso da Confindustria Energia e dalle associazioni con il supporto di TEHA Group e il contributo degli operatori. Presentandone i dati il 28 ottobre, Brusco ha richiamato 126 siti industriali e circa 200 mila ettari potenzialmente riconvertibili per transizione energetica, economia circolare e innovazione.

Le cifre prospettate superano i 200 miliardi di euro di investimenti, con circa 300 miliardi di valore aggiunto diretto, indiretto e indotto. Non sono stanziamenti già disponibili, né ricchezza già prodotta: rappresentano il potenziale stimato negli scenari considerati. Brusco ha precisato che i tempi dipenderanno dalla sostenibilità dei progetti e dai percorsi autorizzativi, indicando il confronto con le istituzioni competenti come passaggio per rendere più certe le condizioni d’investimento.

Dalla bonifica alla nuova destinazione produttiva

Il programma dedicato allo studio a Ecomondo, fissato per il 4 novembre a Rimini, mette a fuoco proprio la distanza tra opportunità individuate e investimenti concreti. Tra le condizioni indicate figurano l’integrazione della bonifica con il progetto industriale, la certezza dei procedimenti, la proporzionalità degli interventi e il coordinamento istituzionale. Il recupero ambientale viene così affrontato insieme alla futura destinazione produttiva delle aree, non come questione separata.

L’iniziativa è stata organizzata da Confindustria Energia con TEHA Group e il contributo delle associazioni e delle imprese aderenti, tra cui Assorisorse. Il programma prevedeva, dopo la presentazione dello studio, una tavola rotonda con rappresentanti di istituzioni, associazioni e imprese sulle condizioni necessarie alla riconversione dei siti.

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