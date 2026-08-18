Elisabetta Gregoraci risponde a Briatore: “Non mi vergogno del GF Vip”

🌐 Elisabetta Gregoraci risponde a Flavio Briatore dopo le dichiarazioni sulla sua partecipazione al GF Vip: “Ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Non mi vergogno di essere qui”.

La distanza tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore torna a emergere sotto i riflettori del Grande Fratello Vip. Durante la sesta puntata del reality, la showgirl ha scelto di rispondere pubblicamente alle recenti dichiarazioni dell’ex marito, che aveva commentato in modo critico la sua decisione di partecipare al programma.

Una replica arrivata in diretta, senza troppi giri di parole. Gregoraci ha rivendicato la propria storia professionale e ha respinto l’idea che la sua presenza nella Casa possa essere interpretata come una scelta dettata dalla necessità di guadagnarsi da vivere.

Il passaggio più netto è arrivato quando la showgirl ha dichiarato: “Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore”, per poi aggiungere: “Non mi vergogno di essere qui con questi ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione”.

Parole che hanno trasformato il confronto sulla sua esperienza televisiva in una questione molto più personale: il diritto di scegliere autonomamente il proprio percorso, indipendentemente dal cognome del marito e dalla situazione economica della famiglia.

Cosa aveva detto Flavio Briatore sulla partecipazione al GF Vip

Le dichiarazioni dell’imprenditore erano arrivate prima della replica di Gregoraci e avevano alimentato immediatamente il dibattito.

Briatore aveva messo in discussione la necessità della partecipazione dell’ex moglie al reality, collegando la scelta televisiva anche al tema dell’autonomia economica.

“Se vuole essere autonoma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo”, aveva affermato l’imprenditore, aggiungendo: “Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere”.

Il riferimento alla presenza di Gregoraci nel Grande Fratello Vip era apparso quindi piuttosto evidente. Il messaggio lasciava intendere che, dal punto di vista dell’ex marito, la showgirl non avesse necessità di partecipare a un reality per sostenersi economicamente.

La questione, però, ha toccato un nervo particolarmente sensibile per Gregoraci: quello della propria identità professionale.

“Ho sempre lavorato”: la rivendicazione di Elisabetta Gregoraci

La risposta della showgirl non si è concentrata soltanto sul reality. Gregoraci ha voluto soprattutto ricordare di aver costruito la propria carriera anche durante gli anni del matrimonio con Briatore.

“Io ho sempre lavorato anche quando ero la signora Briatore”, ha sottolineato.

Una frase che assume un significato preciso nel contesto della discussione. Gregoraci ha respinto implicitamente l’idea di essere stata soltanto la moglie di un imprenditore affermato e ha rivendicato una continuità professionale che, a suo dire, precede e accompagna il matrimonio.

La sua partecipazione al GF Vip, dunque, viene presentata come una scelta personale e professionale, non come una necessità imposta dalle circostanze.

È proprio questo il punto sul quale la showgirl ha deciso di insistere: non considera la presenza nella Casa motivo di imbarazzo e non accetta che venga raccontata come una scelta di cui dovrebbe vergognarsi.

La frase più dura: “Se ne facesse una ragione”

Dopo aver chiarito la propria posizione, Gregoraci ha concluso la replica con una frase particolarmente diretta: “Non mi vergogno di essere qui con questi ragazzi fantastici, se ne facesse una ragione”.

Il tono è apparso immediatamente diverso da quello di una semplice precisazione. La showgirl ha scelto di rivolgersi idealmente all’ex marito con un messaggio molto chiaro: la sua esperienza nel reality non dipende dal giudizio di Briatore.

Il Grande Fratello Vip diventa così il luogo nel quale una vicenda privata entra apertamente nella narrazione televisiva. E Gregoraci sceglie di affrontarla davanti alle telecamere, senza nascondere il fastidio per le parole dell’ex marito.

Il riferimento ai compagni di avventura nella Casa è significativo. La showgirl non difende soltanto la propria scelta di partecipare al programma, ma anche il valore dell’esperienza vissuta insieme agli altri concorrenti.

Il tema dell’autonomia dopo il matrimonio

Al centro dello scontro c’è una parola che ricorre nelle dichiarazioni di Briatore: autonomia.

L’imprenditore aveva collegato la possibilità di essere economicamente indipendente alla rinuncia a ciò che versava all’ex moglie. Gregoraci, invece, ha risposto sottolineando la propria attività lavorativa.

Il confronto, pur sviluppandosi attraverso poche battute, racconta quindi due prospettive differenti. Da una parte c’è la questione economica e familiare; dall’altra la necessità, rivendicata da Gregoraci, di essere riconosciuta come professionista con una propria identità.

È un tema che supera il semplice gossip. Quando una persona conosciuta soprattutto attraverso una relazione sentimentale decide di ribadire pubblicamente la propria carriera, la discussione riguarda anche il modo in cui il pubblico interpreta la sua indipendenza.

Nel caso di Gregoraci, il riferimento agli anni trascorsi come “signora Briatore” rende ancora più evidente la volontà di separare la propria identità professionale da quella dell’ex marito.

Perché la replica al GF Vip ha attirato l’attenzione

Il confronto ha funzionato particolarmente bene all’interno della dinamica televisiva del reality perché riunisce alcuni degli elementi che più facilmente catturano l’attenzione del pubblico: una relazione molto conosciuta, dichiarazioni rilasciate fuori dalla Casa e una risposta arrivata direttamente durante la prima serata.

La posizione di Gregoraci è inoltre semplice da comprendere. Non vuole che la sua partecipazione al reality venga considerata una scelta di cui vergognarsi.

La frase conclusiva, “se ne facesse una ragione”, ha dato alla risposta un carattere definitivo. Non una spiegazione, quindi, ma una presa di posizione.

E proprio questa nettezza ha trasformato il momento in uno dei passaggi più commentati della puntata.

Elisabetta Gregoraci tra televisione e vita privata

La partecipazione di Gregoraci al GF Vip aveva inevitabilmente esposto una parte della sua vita personale alla curiosità del pubblico. La presenza nel reality, infatti, aveva permesso agli spettatori di conoscere aspetti della sua quotidianità, dei suoi rapporti familiari e del suo passato.

Le dichiarazioni di Briatore hanno aggiunto un ulteriore livello alla storia, riportando nella Casa una relazione che appartiene alla vita privata della showgirl ma che continua ad avere una forte rilevanza mediatica.

La replica dimostra però che Gregoraci non intende lasciare che siano soltanto gli altri a definire il significato della sua esperienza televisiva.

La sua risposta è soprattutto una rivendicazione di scelta: essere nella Casa non significa aver rinunciato alla propria dignità professionale e non rappresenta, secondo la showgirl, qualcosa da nascondere.

Una risposta che va oltre il gossip

Al di là delle dinamiche tra ex coniugi, il confronto tra Gregoraci e Briatore racconta un tema ricorrente nel mondo dello spettacolo: quanto sia difficile per una persona costruire una propria immagine pubblica quando viene associata a lungo a un partner molto più famoso o potente.

La showgirl ha scelto di rispondere proprio su questo terreno. “Ho sempre lavorato” è il cuore del suo intervento, mentre il riferimento alla partecipazione al GF Vip diventa quasi una conseguenza.

Il messaggio è che il reality non cancella il percorso professionale precedente e non può essere utilizzato, secondo Gregoraci, per mettere in discussione il valore delle sue scelte.

La replica è stata breve, ma il significato è rimasto molto chiaro: Elisabetta Gregoraci non vuole essere giudicata per la scelta di stare nella Casa e non intende considerarla un motivo di vergogna.

A distanza di tempo, quelle parole restano un esempio della particolare capacità del Grande Fratello Vip di trasformare vicende personali e dichiarazioni esterne in momenti televisivi ad alta intensità. E, in quella puntata, Gregoraci ha scelto di non sottrarsi al confronto: ha preso la parola, ha difeso il proprio percorso e ha chiuso la questione con un messaggio rivolto direttamente all’ex marito.