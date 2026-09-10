Elisabetta Canalis in topless a Roma: le foto fanno impazzire i social

🌐 Elisabetta Canalis conquista ancora una volta i social con una serie di foto scattate durante il suo soggiorno a Roma: tra la vasca da bagno, la vista sulla Capitale e uno scatto allo specchio in topless appena accennato, la showgirl ha regalato ai follower un nuovo diario personale all’insegna di sensualità e ironia. E il compleanno numero 48 è ormai alle porte.

Elisabetta Canalis sa bene come attirare l’attenzione senza bisogno di costruire un vero e proprio evento. Le basta una sequenza di fotografie, qualche scorcio di Roma e un momento privato condiviso con i suoi follower.

È quello che è successo nelle ultime ore, quando la showgirl ha pubblicato su Instagram un nuovo carosello di immagini dalla Capitale, trasformando il suo soggiorno romano in una sorta di diario fotografico.

Il dettaglio che ha inevitabilmente catalizzato maggiormente gli sguardi è uno scatto davanti allo specchio. Canalis appare a seno scoperto, con il topless parzialmente coperto dallo smartphone e dalle braccia e un paio di pantaloni rossi a completare il look.

Una fotografia studiata con naturalezza, che lascia spazio all’immaginazione senza mostrare esplicitamente il corpo.

Elisabetta Canalis, il topless appena accennato conquista Instagram

La foto allo specchio è diventata rapidamente il fulcro del nuovo racconto social di Elisabetta Canalis.

Nello scatto la showgirl si mostra in una dimensione decisamente più privata rispetto alle tradizionali fotografie da red carpet o agli shooting professionali. Niente scenografia elaborata, nessun abito da sera e nessun set costruito: soltanto uno specchio, uno smartphone e un look essenziale.

Proprio questa apparente spontaneità contribuisce all’effetto della fotografia.

Canalis non sembra voler trasformare il momento in una dichiarazione di sensualità ostentata. Al contrario, il gioco sembra essere quello di mostrare e nascondere allo stesso tempo, lasciando che siano l’inquadratura e la posa a fare il resto.

Il risultato è uno scatto che ha inevitabilmente attirato l’attenzione della sua community.

La prima notte a Roma tra hotel e Piazza di Spagna

Il topless non è però l’unico elemento del nuovo aggiornamento pubblicato dalla showgirl.

Il carosello racconta infatti una vera e propria prima notte romana, come suggerisce la didascalia scelta dalla stessa Canalis: “First night in Roma”.

Le fotografie attraversano diversi momenti della serata, partendo dagli scorci più iconici della Capitale.

Tra le immagini compaiono Piazza di Spagna e Trinità dei Monti illuminate, insieme ad altri angoli di Roma osservati durante le ore serali.

Poi il racconto si sposta all’interno dell’hotel.

Qui l’atmosfera diventa decisamente più personale: una stanza vissuta, il letto non perfettamente in ordine, qualcosa da mangiare lasciato sul tavolino e una serie di dettagli che restituiscono l’immagine di una pausa lontana dalla frenesia degli impegni pubblici.

È un modo ormai consolidato di raccontare i viaggi attraverso i social: non soltanto i luoghi da cartolina, ma anche i momenti apparentemente insignificanti che costruiscono la quotidianità.

Dalla vasca da bagno al selfie: il diario romano di Canalis

A completare il racconto ci sono poi le Stories.

In uno dei contenuti condivisi durante la permanenza nella Capitale, Elisabetta Canalis mostra le gambe immerse nell’acqua della vasca, mentre tiene in mano una tazza di caffè.

Una scena molto diversa dalla fotografia allo specchio che ha acceso maggiormente i commenti.

Qui prevale infatti il relax.

Dopo la passeggiata serale tra le strade di Roma, la showgirl sembra essersi concessa una pausa nella privacy della camera d’albergo, con un caffè e un bagno caldo.

Il risultato è quasi un piccolo diario personale in immagini, costruito attraverso frammenti differenti della stessa giornata.

Roma di notte, l’hotel, la cena improvvisata, il selfie casual e infine il momento di relax nella vasca.

Un racconto semplice che, proprio grazie alla presenza della protagonista, diventa immediatamente materia da social.

Il compleanno numero 48 è sempre più vicino

Le fotografie arrivano inoltre in un momento particolare per Elisabetta Canalis.

Il 12 settembre 2026 la showgirl festeggerà infatti il suo 48esimo compleanno. Nata a Sassari il 12 settembre 1978, Canalis si prepara dunque a raggiungere un nuovo importante traguardo anagrafico.

E le nuove immagini sembrano quasi voler anticipare il clima della ricorrenza.

Negli ultimi anni Canalis ha continuato a mantenere un rapporto molto diretto con i social, alternando contenuti legati alla vita quotidiana, allo sport, ai viaggi e ai momenti trascorsi con le persone più vicine.

La sua immagine pubblica è cambiata molto rispetto agli inizi della carriera, ma la capacità di catalizzare l’attenzione attraverso la fotografia è rimasta intatta.

A 48 anni Elisabetta Canalis continua a sorprendere

Il tema dell’età, nel caso di Elisabetta Canalis, sembra quasi diventare un elemento secondario.

La showgirl continua infatti a mostrarsi sui social senza rinunciare alla propria femminilità e a un’immagine fisica che ha sempre avuto un ruolo importante nel suo percorso professionale.

Ma oggi il racconto appare meno legato alla semplice estetica.

Canalis ha costruito negli anni una presenza pubblica molto più articolata, nella quale trovano spazio sport, allenamento, vita familiare, viaggi e passioni personali.

La kickboxing, in particolare, ha rappresentato una delle trasformazioni più evidenti della sua immagine pubblica. Nel 2022 era salita sul ring per un incontro ufficiale, mostrando un lato atletico e combattivo lontano dal cliché della showgirl esclusivamente associata alla bellezza.

Anche per questo le nuove fotografie possono essere lette non soltanto come una semplice parentesi sexy.

Il corpo, la sensualità e la libertà di mostrarsi

La fotografia davanti allo specchio riporta inevitabilmente in primo piano la sensualità.

Ma il modo in cui Canalis la propone è significativo.

Non c’è una produzione fotografica complessa, né un’immagine patinata costruita per una campagna pubblicitaria. C’è piuttosto una fotografia apparentemente spontanea, inserita all’interno di un carosello che comprende monumenti, hotel, selfie e momenti di relax.

È proprio il contrasto tra la sensualità dello scatto e la normalità delle altre immagini a renderlo particolarmente efficace.

La showgirl non interrompe il racconto della sua giornata per mostrare una fotografia sexy: la fotografia sexy diventa semplicemente uno dei tanti frammenti del racconto.

Ed è probabilmente anche per questo che l’immagine ha attirato così rapidamente l’attenzione.

I social di Elisabetta Canalis restano un punto di contatto diretto con i follower

La capacità di Canalis di costruire un rapporto diretto con il pubblico passa soprattutto dalla scelta di alternare contenuti molto diversi.

Accanto alle fotografie più sensuali compaiono infatti momenti quotidiani, immagini di viaggio e situazioni decisamente meno costruite.

Il carosello romano segue esattamente questa formula.

Prima ci sono i luoghi simbolo della Capitale, poi la camera d’albergo, quindi il selfie e infine la vasca da bagno.

Una sequenza che sembra raccontare una giornata senza particolari pretese, ma che inevitabilmente viene osservata attraverso gli occhi di una delle showgirl italiane più conosciute anche a livello internazionale.

Da Los Angeles a Roma, un ritorno nella Capitale

Il viaggio assume inoltre un significato particolare perché arriva dopo il rientro di Canalis dagli Stati Uniti.

La showgirl vive da anni tra esperienze professionali e personali legate anche a Los Angeles, ma l’Italia continua a rappresentare una presenza importante nella sua vita.

Il soggiorno romano diventa così anche un piccolo ritorno alle atmosfere italiane, raccontato attraverso alcuni dei luoghi più riconoscibili della città.

Piazza di Spagna e Trinità dei Monti fanno da sfondo al primo assaggio della permanenza romana, mentre l’hotel rappresenta la dimensione più privata.

È una contrapposizione che funziona bene anche dal punto di vista narrativo: la Roma monumentale da una parte, la Canalis più intima dall’altra.

Il countdown per il compleanno è già iniziato

Mancano ormai pochissimi giorni al compleanno.

E, mentre si avvicina il 12 settembre, Elisabetta Canalis sembra affrontare questo nuovo traguardo con la stessa filosofia mostrata nelle fotografie appena pubblicate: leggerezza, ironia e nessuna intenzione di rinunciare alla propria personalità.

La showgirl non sembra interessata a costruire una narrazione legata esclusivamente all’età.

Al contrario, continua a mostrarsi esattamente come desidera, alternando il lato più sensuale a quello quotidiano.

La fotografia allo specchio, in questo senso, è soltanto l’ultimo capitolo di un racconto social che negli anni ha mostrato una donna capace di reinventarsi più volte.

La foto più commentata diventa il simbolo della nuova trasferta romana

Tra le immagini della serata romana, dunque, è inevitabilmente quella davanti allo specchio a conquistare il maggior interesse.

Il topless appena accennato, coperto dal telefono e dalle braccia, ha trasformato una semplice sequenza di fotografie in uno dei contenuti più discussi della sua nuova trasferta.

Ma il vero filo conduttore del post non è soltanto la sensualità.

È la libertà con cui Elisabetta Canalis continua a raccontare la propria quotidianità.

A pochi giorni dai 48 anni, tra una passeggiata nel cuore di Roma, un selfie in hotel, un caffè nella vasca e una fotografia allo specchio, la showgirl conferma così una cosa: il rapporto con il pubblico è ancora fortissimo e sui social basta un singolo scatto per riaccendere immediatamente i riflettori.