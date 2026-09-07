Egitto, Sarah Khalifa condannata a morte con altri 11

🌐 Sarah Khalifa, popolare conduttrice televisiva egiziana, è stata condannata a morte insieme ad altre 11 persone in un maxi processo per produzione e traffico di droga. Al centro dell’inchiesta un’organizzazione accusata di importare materie prime per fabbricare stupefacenti sintetici: sequestrati oltre 750 chili di droga e materiali destinati alla produzione. Per i condannati resta la possibilità di presentare appello.

Una condanna a morte che scuote il mondo dello spettacolo egiziano e riporta al centro dell’attenzione internazionale la severità della legislazione dell’Egitto contro il traffico di stupefacenti.

Tra le persone condannate c’è Sarah Khalifa, 39 anni, conduttrice e produttrice televisiva molto conosciuta nel Paese e seguita da milioni di persone sui social. Un volto diventato noto anche attraverso il programma televisivo Mission Impossible, dedicato a vicende di cronaca e sicurezza.

Il tribunale penale del Cairo ha condannato lei e altri 11 imputati alla pena capitale mediante impiccagione, ritenendoli responsabili della costituzione di un’organizzazione criminale coinvolta nell’importazione di sostanze utilizzate per la produzione di droghe sintetiche e nel successivo traffico.

La sentenza era stata annunciata in precedenza, ma il procedimento ha richiesto il passaggio attraverso il Gran Muftì d’Egitto, la cui opinione consultiva è prevista dalla procedura giudiziaria egiziana nei casi in cui viene prospettata la pena di morte. Il verdetto definitivo è arrivato il 5 settembre.

Oltre 750 chili di droga e due laboratori clandestini

Le dimensioni dell’operazione sono uno degli elementi che rendono particolarmente pesante il caso.

Nel corso delle indagini, le autorità egiziane avrebbero sequestrato oltre 750 chilogrammi di sostanze stupefacenti, insieme a materie prime considerate destinate alla produzione di droga sintetica.

Gli investigatori avrebbero inoltre individuato due appartamenti trasformati in laboratori, all’interno dei quali sarebbero stati trovati strumenti e macchinari utilizzati per la lavorazione delle sostanze.

Non si sarebbe trattato, dunque, secondo l’accusa, di un’attività limitata alla semplice detenzione o distribuzione di droga.

La contestazione riguarda una struttura organizzata nella quale sarebbero state importate le materie prime, lavorate e successivamente destinate al mercato illegale.

A questo quadro si aggiungono le accuse relative al possesso e alla detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, un ulteriore elemento che ha contribuito alla gravità delle contestazioni.

Chi è Sarah Khalifa

Sarah Khalifa non è una figura sconosciuta al pubblico egiziano.

La 39enne ha costruito la propria popolarità attraverso la televisione e le attività imprenditoriali, diventando un personaggio seguito anche sui social network. Il suo profilo Instagram conta circa 2,5 milioni di follower, una platea che rende la notizia della condanna particolarmente rilevante anche al di fuori delle aule giudiziarie.

È conosciuta soprattutto per la conduzione di programmi legati alla cronaca e alla sicurezza, un’immagine pubblica che rende ancora più sorprendente il coinvolgimento in un processo per traffico e produzione di stupefacenti.

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Khalifa avrebbe avuto un ruolo nell’organizzazione criminale e avrebbe contribuito al finanziamento dell’attività. Alcune ricostruzioni riportano inoltre viaggi all’estero per incontrare altri presunti esponenti della rete.

La difesa della conduttrice, tuttavia, ha contestato il quadro accusatorio.

“Non ho mai visto droga”: la posizione della conduttrice

Durante un’udienza dello scorso settembre, Khalifa avrebbe respinto le accuse rivolte contro di lei.

Quando il giudice le avrebbe chiesto quale fosse il suo ruolo nella vicenda, la conduttrice avrebbe dichiarato di non aver mai visto droga.

Successivamente, secondo i resoconti della vicenda, sarebbe stata fotografata con sostanze stupefacenti negli uffici dell’autorità antidroga.

Il caso è quindi caratterizzato anche da una forte contrapposizione tra la ricostruzione dell’accusa e la posizione della donna.

La condanna emessa dal tribunale rappresenta l’esito del primo grado del procedimento, ma non chiude definitivamente la vicenda giudiziaria.

I condannati hanno infatti la possibilità di presentare ricorso.

La pena di morte non è ancora definitiva

La parola “condannata” non significa quindi, in questo momento, che Sarah Khalifa sarà necessariamente giustiziata.

Il sistema giudiziario egiziano prevede ulteriori passaggi per le condanne capitali e gli imputati possono presentare appello contro la decisione.

È questo lo spiraglio giudiziario che resta aperto per Khalifa e per gli altri 11 condannati.

Il caso era già stato sottoposto al parere del Gran Muftì, un passaggio previsto dalla procedura egiziana per le sentenze capitali. Il parere, tuttavia, ha natura consultiva e non equivale all’esecuzione della condanna.

La fase successiva sarà quindi determinante per capire se il verdetto verrà confermato, modificato o eventualmente annullato.

Ventotto imputati nel maxi processo

Il procedimento è stato molto più ampio rispetto alle 12 persone alle quali è stata inflitta la pena capitale.

Nel complesso, il caso avrebbe coinvolto 28 imputati.

Oltre ai 12 condannati a morte, il tribunale avrebbe inflitto l’ergastolo ad altri nove imputati, mentre sette persone sono state assolte.

La differenza tra le varie decisioni giudiziarie mostra come il tribunale abbia valutato in maniera distinta le posizioni degli imputati.

Per Sarah Khalifa e gli altri 11 condannati, invece, l’accusa ritenuta provata dal tribunale riguarda la partecipazione a un’organizzazione criminale specializzata nella produzione e nel traffico di sostanze stupefacenti.

Non solo droga: le accuse sulle armi

Il processo non riguarda esclusivamente le sostanze stupefacenti.

Gli imputati sono stati condannati anche per possesso illegale di armi da fuoco e munizioni.

Questo aspetto contribuisce a delineare, secondo la ricostruzione giudiziaria, un’organizzazione dotata di una struttura e di mezzi che andavano oltre la semplice attività di spaccio.

Gli investigatori avrebbero trovato le armi nel corso delle operazioni collegate al sequestro delle sostanze e all’individuazione dei luoghi utilizzati per la produzione.

La presenza dei due appartamenti trasformati in laboratori è un altro elemento centrale del fascicolo.

Le autorità avrebbero rinvenuto al loro interno macchinari e strumenti compatibili con la produzione di sostanze sintetiche.

Il “maxi caso della droga” che ha conquistato le cronache egiziane

La vicenda è stata descritta dai media egiziani come uno dei più importanti casi recenti legati al traffico di droga.

A rendere il processo ancora più seguito è stata la presenza di un personaggio televisivo molto noto tra gli imputati.

Sarah Khalifa, infatti, non apparteneva al mondo criminale per come era conosciuta dal grande pubblico. La sua immagine era quella di una professionista della televisione e dell’intrattenimento.

La condanna ha quindi avuto un forte impatto mediatico.

La quantità di stupefacenti sequestrata, la presenza di laboratori clandestini, le accuse sulle armi e la partecipazione di una celebrità hanno trasformato il procedimento in un caso seguito anche oltre i confini dell’Egitto.

Un’altra vicenda giudiziaria per la conduttrice

Il processo per droga non sarebbe l’unico procedimento nel quale Sarah Khalifa è coinvolta.

La conduttrice e altri imputati avrebbero ricevuto anche una condanna a cinque anni di carcere in un procedimento separato, relativo al sequestro e all’aggressione di un giovane.

Anche questo elemento contribuisce a rendere particolarmente complessa la posizione giudiziaria della donna.

La pena capitale, tuttavia, riguarda il procedimento principale relativo alla presunta organizzazione dedita alla produzione e al traffico di stupefacenti.

La pena di morte in Egitto

Il caso Sarah Khalifa si inserisce in un quadro più ampio legato all’uso della pena capitale in Egitto.

Secondo i dati riportati nel rapporto di Amnesty International sulle condanne e le esecuzioni del 2025, in Egitto sono state registrate centinaia di condanne a morte e 23 esecuzioni nel corso dell’anno. Una fonte che riporta i dati del rapporto indica 492 persone condannate a morte nel 2025.

Il dato aiuta a comprendere il contesto nel quale arriva la condanna della presentatrice.

La pena di morte rimane prevista dalla legislazione egiziana per diversi reati di particolare gravità, tra cui alcune fattispecie legate al traffico di droga.

Allo stesso tempo, le organizzazioni internazionali per i diritti umani continuano a contestare l’uso della pena capitale e a sollevare interrogativi sulle garanzie processuali in alcuni procedimenti egiziani.

Ora l’appello può cambiare tutto

Per Sarah Khalifa e per gli altri 11 condannati, la fase più delicata della vicenda giudiziaria non è quindi necessariamente terminata.

L’appello rappresenta l’ultima possibilità per contestare la condanna emessa dal tribunale di primo grado.

La vicenda potrebbe ancora evolvere attraverso i successivi passaggi giudiziari.

Nel frattempo, rimane aperta anche la questione della posizione individuale di ciascun imputato. Il fatto che sette persone siano state assolte e altre nove condannate all’ergastolo dimostra quanto il tribunale abbia distinto i diversi livelli di responsabilità all’interno del procedimento.

Per Khalifa, invece, la sentenza capitale rappresenta il punto più grave possibile del processo.

Una condanna che potrebbe ancora essere ribaltata

La storia di Sarah Khalifa è quindi tutt’altro che conclusa.

Da un lato c’è una sentenza pesantissima: morte per impiccagione, insieme ad altre 11 persone, per la presunta partecipazione a un’organizzazione criminale destinata alla produzione e al traffico di droghe sintetiche.

Dall’altro c’è un procedimento che può ancora proseguire attraverso l’appello.

Nel mezzo ci sono oltre 750 chilogrammi di droga e materie prime sequestrate, due appartamenti trasformati in laboratori, armi e munizioni e una rete criminale che, secondo la sentenza, sarebbe stata strutturata per importare materiali e trasformarli in stupefacenti destinati al mercato illegale.

La conduttrice, che ha sempre contestato la propria responsabilità, ora attende il prosieguo della battaglia giudiziaria.

E mentre il suo nome continua a occupare le cronache egiziane, la condanna a morte non rappresenta ancora l’ultimo capitolo della vicenda: la possibilità di ricorrere contro il verdetto lascia aperta una strada che potrebbe cambiare radicalmente il destino di Sarah Khalifa e degli altri condannati.