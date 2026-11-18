🌐 L’errore di Donnarumma contro la Francia riaccende le critiche di alcuni tifosi del Manchester City. Il dato dei 38 sbagli da gol riguarda la carriera, mentre la conferma di Maresca risale a ottobre.

Un passaggio sbagliato nella notte della rimonta

L’Italia festeggia, Gianluigi Donnarumma finisce sotto esame. Nel 3-1 contro la Francia del 12 novembre 2026, a San Siro, il portiere azzurro ha consegnato a Michael Olise il pallone del vantaggio ospite. Un errore netto in costruzione, arrivato al decimo minuto, che la rimonta italiana ha assorbito nel risultato ma non cancellato dal dibattito sulla sua prestazione.

Le reazioni hanno coinvolto anche alcuni sostenitori del Manchester City, il club del portiere. Nei commenti social sono comparsi dubbi sulla sua affidabilità e richieste di cercare un’alternativa. Non si tratta però di una posizione misurata dell’intera tifoseria: i messaggi documentano una contestazione, non un pronunciamento collettivo. E soprattutto non equivalgono a una decisione della società o dell’allenatore.

Che cosa è successo sul gol di Olise

L’azione nasce da un’uscita palla a terra dell’Italia. Donnarumma sbaglia il passaggio, Olise intercetta e attacca la porta, completando l’occasione con il gol dello 0-1. Il punto della discussione è dunque preciso: non una conclusione difficile da respingere o una deviazione imprevedibile, ma un pallone perso dal portiere durante la prima costruzione del gioco azzurro.

La sua serata, tuttavia, non si è esaurita in quell’episodio. Nella ripresa Donnarumma ha tenuto in campo un pallone nel tentativo di evitare un calcio d’angolo, lasciando proseguire un’azione pericolosa della Francia. Sulla successiva conclusione di Rayan Cherki ha reagito con una grande parata, deviando il tiro sul palo: il rischio non si è trasformato in un’altra rete subita.

È una distinzione necessaria anche per descrivere correttamente la partita. L’errore iniziale ha prodotto un gol; l’altra situazione ha prodotto un’occasione, neutralizzata dallo stesso portiere. Mettere i due episodi sul medesimo piano, oppure contare il secondo come un ulteriore sbaglio sfociato in rete, significherebbe attribuire alla cronaca un esito che non si è verificato.

I 38 errori riguardano la carriera, non questa stagione

A rendere più pesante la discussione è il conteggio attribuito a Opta: quello contro la Francia sarebbe il 38° errore di Donnarumma direttamente seguito da un gol avversario, con 31 episodi nelle squadre di club e sette in Nazionale. La cifra circola accompagnata da questa ripartizione ed è riferita al percorso professionale complessivo del portiere italiano.

Non sono quindi 38 errori commessi con il Manchester City, né 38 episodi concentrati nell’attuale stagione. È il primo chiarimento da tenere presente davanti a un numero che, isolato, può suggerire una dimensione diversa del problema. Il dato aggrega esperienze e competizioni differenti e non indica, da solo, quanto frequentemente gli sbagli siano avvenuti rispetto alle partite disputate.

Il conteggio fotografa una categoria specifica di eventi, non tutta la prestazione di un portiere: non incorpora automaticamente le parate decisive e non può essere letto come un elenco di sole sconfitte provocate. Proprio Italia-Francia offre un esempio concreto della differenza tra errore individuale e risultato finale: gli azzurri hanno subito il vantaggio francese, ma hanno poi vinto con due reti di scarto.

La fiducia di Maresca ha una data precisa

Sul versante inglese esiste una presa di posizione di Enzo Maresca, ma va collocata correttamente nel tempo. Il 29 ottobre, prima di Italia-Francia, l’allenatore aveva escluso dubbi sulla gerarchia dei portieri del City. L’occasione era stata la prestazione di Geronimo Rulli contro il Brighton in Coppa di Lega, conclusa con la qualificazione ai rigori della formazione di Manchester.

Rulli aveva parato i tentativi di Yasin Ayari e Lewis Dunk nella serie decisiva. Interrogato sulla possibilità che quella prova mettesse pressione al titolare, Maresca aveva risposto negativamente, ribadendo la chiarezza dei ruoli. Quella dichiarazione documenta dunque la fiducia espressa a ottobre: non è una risposta pronunciata dopo il passaggio sbagliato a Olise, né consente di attribuire al tecnico nuove parole.

Il contratto e le richieste dei tifosi restano piani diversi

Anche il legame contrattuale è un fatto distinto dalla discussione social. Il Manchester City ha annunciato l’acquisto di Donnarumma dal Paris Saint-Germain con un accordo quinquennale fino all’estate 2030. È questo il riferimento ufficiale sul rapporto tra il giocatore e il club: le richieste di cambiamento espresse online non modificano, di per sé, durata e contenuto dell’impegno annunciato.

Nel presentarlo, il City aveva richiamato l’esperienza maturata al Milan e al PSG e il suo profilo internazionale. Il trasferimento ha portato in Inghilterra un portiere già affermato, non un giocatore al primo confronto con il calcio di vertice. Il comunicato societario fissa l’orizzonte dell’investimento al 2030; non costituisce invece una garanzia preventiva sulle scelte di formazione per ogni singola partita.

L’Italia guarda alla trasferta in Belgio

A San Siro, dopo Olise, Pio Esposito ha pareggiato al 26’, Frattesi ha segnato al 63’ e ancora Esposito ha trasformato il rigore del 75’. L’Italia ha raggiunto la Francia a dieci punti nel girone, davanti al Belgio a nove. Domenica 15 novembre, alle 20:45, gli azzurri affronteranno i belgi allo stadio Re Baldovino di Bruxelles: un pareggio sarà sufficiente per qualificarsi ai quarti di Nations League.

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