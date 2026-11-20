🌐 Il deficit italiano è previsto sotto il 3% nel 2026. Per lasciare la procedura Ue nella primavera 2027 serviranno il consuntivo e una verifica sulla flessibilità per difesa ed energia.

Il 2,9% apre la strada, ma non chiude la procedura

L’Italia potrebbe uscire dalla procedura europea per deficit eccessivo nella primavera del 2027. È la prospettiva indicata a Bruxelles il 17 novembre dal commissario europeo all’Economia Valdis Dombrovskis, dopo la pubblicazione delle nuove previsioni economiche. Il punto di partenza è un disavanzo stimato al 2,9% del Pil nel 2026, appena sotto il riferimento del 3%. Ma l’apertura non equivale a un via libera: restano due verifiche distinte, sui risultati effettivi dell’anno e sulle ragioni degli sforamenti previsti successivamente.

La differenza è sostanziale. Il numero diffuso dalla Commissione è ancora una previsione, non il risultato definitivo dei conti pubblici. Dombrovskis ha spiegato che Bruxelles potrà valutare la chiusura se i dati del 2026 confermeranno un deficit inferiore al 3% e se il superamento della soglia negli anni seguenti sarà interamente riconducibile alla flessibilità prevista per difesa e resilienza energetica. Non è stata annunciata una chiusura già deliberata, né fissato un giorno preciso per il provvedimento.

Perché Bruxelles guarda anche al 2027 e al 2028

Il quadro autunnale contiene infatti un andamento non lineare: al 2,9% del 2026 seguirebbero un deficit del 3,5% nel 2027 e del 3,2% nel 2028. Il ritorno sopra soglia rende decisivo l’esame delle componenti di spesa. Per il commissario, la valutazione dovrà stabilire se la parte eccedente il riferimento europeo sia pienamente spiegata dal ricorso alla clausola nazionale di salvaguardia richiesta dall’Italia. È questo il passaggio che permette di considerare una possibile uscita anche davanti a previsioni nominali nuovamente superiori al 3%.

La clausola introduce flessibilità nella valutazione dei vincoli di bilancio, ma non cancella le spese dai conti. Le misure interessate continuano a concorrere al deficit nominale; il loro trattamento cambia nell’esame del rispetto delle regole. Perciò non basta collegare genericamente un intervento all’energia o alla difesa: conta quali misure saranno considerate ammissibili. La distinzione separa il dato contabile, che resta visibile nelle previsioni, dal giudizio europeo sulla possibilità di chiudere la procedura.

Le tappe prima di una decisione formale

Il primo appuntamento indicato è il 24 novembre 2026, quando è attesa la presentazione del pacchetto del Semestre europeo, con il giudizio sul documento programmatico di bilancio italiano. Quel passaggio dovrebbe offrire indicazioni anche sul trattamento delle misure energetiche nell’ambito della flessibilità. Non rappresenta però il consuntivo del 2026: la verifica del risultato annuale appartiene al calendario statistico e istituzionale del prossimo anno.

La prima stima nazionale del rapporto deficit/Pil viene normalmente pubblicata all’inizio di marzo; segue il passaggio dei dati nel circuito europeo in primavera. È su quel quadro, e sulle prospettive dei due anni successivi, che dovrà poggiare la valutazione annunciata da Dombrovskis. Parlare di primavera 2027 significa dunque indicare una finestra possibile, non anticipare l’esito dell’esame. La conferma del 2,9% rimane una condizione da soddisfare, non un risultato già acquisito.

Che cosa significa uscire dalla sorveglianza correttiva

La procedura per deficit eccessivo è il meccanismo correttivo con cui l’Unione affronta gli scostamenti dai parametri di bilancio. Il riferimento del 3% riguarda il rapporto fra disavanzo pubblico annuale e prodotto interno lordo. Non misura quindi l’intero debito accumulato dallo Stato. Confondere questi due indicatori porterebbe a leggere l’eventuale chiusura come una soluzione complessiva dei problemi di finanza pubblica, mentre si tratta di una decisione riferita a una specifica procedura europea.

Il percorso coinvolge istituzioni con compiti differenti: la Commissione esamina i conti e formula le proprie valutazioni; il Consiglio adotta le decisioni previste dalla procedura. L’uscita non coincide con la fine delle regole di bilancio: viene meno il percorso correttivo specifico, non il quadro europeo di sorveglianza. Anche per questo l’annuncio del commissario va letto come un’indicazione sulle condizioni dell’esame futuro, distinta dall’atto formale necessario per concluderlo.

Crescita e debito restano due fronti aperti

Le nuove stime migliorano intanto il quadro della crescita italiana per il 2026: Bruxelles prevede un aumento del Pil dell’1%, seguito dallo 0,7% nel 2027 e dallo 0,8% nel 2028. Sul debito, invece, il rapporto con il Pil è atteso al 137,9% quest’anno, al 138,8% nel 2027 e al 138,2% nel 2028. Sono proiezioni che descrivono un problema diverso dal superamento della soglia annuale del deficit e che rimarrebbe rilevante anche in caso di uscita dalla procedura.

Nel dettaglio dei conti, la Commissione prevede per il 2026 un avanzo primario dell’1,2% del Pil, mentre la spesa per interessi aumenterebbe di 0,3 punti percentuali. Per il 2027 l’avanzo primario scenderebbe allo 0,8%. Il rapporto autunnale segnala inoltre l’effetto ritardato dell’inflazione sulla spesa corrente, in particolare sulle pensioni. Il saldo prima degli interessi e il costo del debito contribuiscono così a spiegare perché il disavanzo complessivo non segua una discesa continua.

Il procedimento aperto nel luglio 2024

L’attuale percorso correttivo è stato avviato formalmente dal Consiglio dell’Unione europea il 26 luglio 2024. In quella stessa occasione furono adottate decisioni sull’esistenza di disavanzi eccessivi anche per Belgio, Francia, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia. L’apertura seguì l’esame dei conti pubblici e i passaggi preparatori condotti dalla Commissione e dagli organismi del Consiglio. La prospettiva illustrata ora riguarda quindi la possibile conclusione di quel procedimento, non la cancellazione di un nuovo provvedimento.

La scheda istituzionale dedicata all’Italia registra, dopo la decisione di apertura, la raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2025 finalizzata a porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo.

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