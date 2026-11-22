🌐 Deborah Peluso autobiografia: Il sorriso che illumina il tramonto: un’autobiografia sulla malattia, la memoria familiare e la trasformazione interiore.

Il corpo, la mente e un’immagine cinematografica

Deborah Peluso sceglie un’immagine potente per raccontare la propria esperienza: sentirsi spettatrice e protagonista dello stesso film, seduta in un cinema immaginario fra la realtà del corpo e le possibilità create dalla mente. In Il sorriso che illumina il tramonto, autobiografia pubblicata da Gruppo Albatros Il Filo, questa divisione diventa una chiave narrativa. La malattia compare come esperienza concreta e destabilizzante, ma il racconto si concentra anche sul modo in cui una persona continua a immaginare il proprio futuro. **Non è la cronaca di un percorso clinico**, bensì la descrizione di una trasformazione personale attraversata da paura, memoria e ricerca di senso.

Quando la malattia ritorna

La domanda che attraversa il volume nasce dal ritorno della malattia in un’altra parte del corpo. È una situazione che costringe l’autrice a confrontarsi nuovamente con vulnerabilità e incertezza, dopo aver già affrontato una prova importante. Il libro, tuttavia, non offre dettagli medici sufficienti a ricostruire diagnosi, terapie o prognosi e sarebbe scorretto integrarli con supposizioni. Ciò che viene presentato è la dimensione emotiva del nuovo confronto: la sensazione di dover riaprire una pagina dolorosa e la necessità di trovare parole diverse per raccontarla. La scrittura dà ordine a un’esperienza che non procede sempre secondo uno schema lineare.

La nonna e la donna di ferro

Tra le figure evocate compare una nonna ricordata come una presenza determinante, associata all’immagine di una donna di ferro. Il riferimento non è un espediente per negare la fragilità, ma il tentativo di riconoscere una forza ereditata sul piano affettivo. Nella memoria di famiglia convivono modelli di resistenza e forme di tenerezza, che l’autrice utilizza per descrivere i propri cambiamenti. La capacità di affrontare momenti difficili emerge così come parte di una storia collettiva e non come un attributo individuale isolato. **La memoria familiare diventa un linguaggio attraverso cui interpretare il presente**, soprattutto quando l’esperienza appare troppo complessa per essere raccontata soltanto con dati e diagnosi.

Zia Carmela e la farfalla del ricordo

Un’altra figura centrale è zia Carmela, richiamata attraverso l’immagine di una farfalla. Nel libro questo simbolo rende visibile la persistenza degli affetti anche quando una persona non è più fisicamente presente. Non è necessario attribuire alla metafora un significato soprannaturale per comprenderne il peso emotivo: ciò che conta è la possibilità di riconoscere una relazione nella memoria e negli oggetti quotidiani. Il racconto alterna dunque immagini molto concrete a passaggi poetici che danno forma a perdite, legami e gratitudine. Il lettore incontra un lessico scelto per descrivere la vita interiore dell’autrice, più che per documentare eventi esterni.

Una metamorfosi che non promette miracoli

La narrazione presenta il dolore come una condizione con cui entrare in rapporto, non come un ostacolo eliminato dalla sola volontà. **La forza spirituale raccontata nel libro non va confusa con una terapia o con la garanzia di guarigione**. È piuttosto il modo in cui Peluso descrive la propria risposta all’incertezza, alle ricadute e ai limiti imposti dal corpo. La metafora del tramonto, con la sua luce calda, restituisce una prospettiva in cui bellezza e sofferenza possono coesistere. Questo registro consente al testo di evitare la retorica della vittoria definitiva, pur lasciando ampio spazio alla speranza e al desiderio di continuare a progettare.

La scrittura come distanza e presenza

Raccontare una vicenda personale significa scegliere che cosa mostrare e da quale distanza osservarla. Peluso utilizza l’immagine della sala cinematografica per rendere comprensibile questa doppia posizione: vivere gli eventi e, contemporaneamente, provare a guardarli come se appartenessero a una storia più ampia. La struttura autobiografica si presta a questa oscillazione, perché mette in primo piano il punto di vista di chi scrive. I lettori non trovano un resoconto neutrale di tutti i fatti, ma una voce soggettiva che seleziona ricordi, associazioni e paure. È proprio questa scelta a dare al volume un profilo dichiaratamente intimo e personale.

Il volume nella collana Nuove Voci Vite

Il sorriso che illumina il tramonto è pubblicato nella collana Nuove Voci Vite e conta 188 pagine. Il prezzo di copertina indicato è di 15,90 euro. La collocazione editoriale riflette il carattere autobiografico dell’opera e la centralità di una testimonianza raccontata in prima persona. Il testo non pretende di ricostruire una categoria universale di pazienti: offre un’esperienza individuale, con i suoi riferimenti familiari e simbolici. Per questo il rapporto tra autore e lettore si fonda sull’ascolto di un percorso specifico. La copertina, con una figura rivolta verso il sole al tramonto, riprende visivamente il titolo.

Una voce personale fra fragilità e desiderio

L’autrice non nasconde la stanchezza di dover affrontare nuovamente la malattia, ma costruisce il racconto intorno alla possibilità di conservare un progetto di vita. L’orizzonte del tramonto non rappresenta necessariamente una fine: nella metafora proposta diventa un momento in cui la luce rende riconoscibili dettagli che la paura rischia di oscurare. La presenza della nonna, il ricordo di zia Carmela e il dialogo fra immaginazione e realtà compongono il tessuto del libro. Il sorriso evocato nel titolo non cancella le prove attraversate, ma descrive il modo in cui Peluso sceglie di guardare un’esperienza che continua a far parte della propria storia.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.