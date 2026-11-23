🌐 Gianni De Gennaro è stato trovato morto in Maremma. L’inchiesta per presunto depistaggio, le contestazioni sui documenti e la decisione della gip: che cosa risulta verificato.

La morte in Toscana e i due filoni di accertamento

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia, è stato trovato morto il 21 novembre 2026 nella sua proprietà di campagna in Maremma, in provincia di Grosseto. Aveva 78 anni. Il ritrovamento è avvenuto dopo l’allarme dei familiari, preoccupati perché non riuscivano a contattarlo. La ricostruzione investigativa indica un suicidio, mentre restano in corso gli accertamenti sulle circostanze e sull’orario del decesso.

La morte arriva mentre De Gennaro era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio nell’inchiesta collegata alla strage di via D’Amelio. Sono però due piani distinti: da una parte le contestazioni formulate dai magistrati siciliani, dall’altra gli accertamenti aperti in Toscana. La vicinanza temporale non consente, da sola, di stabilire le ragioni personali della morte né dimostra la fondatezza delle accuse.

Perché era indagato a Caltanissetta

Il procedimento nisseno prende le mosse dagli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il magistrato fu ucciso il 19 luglio 1992 insieme a cinque agenti della scorta. L’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sui rapporti tra De Gennaro e Arnaldo La Barbera, già capo della Squadra mobile di Palermo, e sulla possibile esistenza di informazioni utili a ricostruire quei passaggi.

Secondo l’ipotesi della Procura, tra il 2023 e il 2025 l’ex vertice della Polizia avrebbe cercato di impedire l’emersione di elementi sulla gestione di precedenti indagini di mafia. Le condotte contestate riguardano soprattutto presunte pressioni su un ex collaboratore di giustizia e la sottrazione di documentazione agli accertamenti. Si tratta della ricostruzione dell’accusa, non di fatti stabiliti con una sentenza definitiva.

Il capitolo Contorno e i documenti

Uno dei punti centrali riguarda Salvatore Contorno. I pubblici ministeri sostengono che De Gennaro, attraverso propri collaboratori, avrebbe esercitato pressioni perché l’ex pentito non rispondesse alle domande degli investigatori. L’interesse dei magistrati riguardava anche le circostanze della sua cattura nel 1989 e i rapporti con gli investigatori dell’epoca. È questo episodio precedente alle stragi a occupare un posto rilevante nel confronto tra accusa e giudice.

L’altro capitolo riguarda carte e archivi digitali. Secondo i magistrati, documenti sarebbero stati spostati, occultati e in parte distrutti con l’aiuto di persone vicine all’ex capo della Polizia. Nella ricostruzione investigativa compaiono anche hard disk. Ma contenuto dei materiali e collegamento con via D’Amelio costituiscono precisamente uno dei punti controversi: non basta ipotizzare la distruzione di documenti per dimostrare quale indagine si volesse ostacolare.

Perché la gip aveva negato i domiciliari

La Procura aveva chiesto gli arresti domiciliari per De Gennaro, ma la giudice per le indagini preliminari non aveva accolto la richiesta. Il dissenso investiva il collegamento tra i comportamenti descritti dagli investigatori e il procedimento sulle stragi. Nella valutazione della gip mancavano elementi sufficienti per ricondurre l’attività contestata a un depistaggio delle indagini sull’attentato a Borsellino e sulla sua agenda scomparsa.

La decisione non equivaleva a una sentenza di assoluzione, così come la richiesta dei pubblici ministeri non equivaleva a una condanna. La giudice aveva espresso valutazioni critiche sulle condotte ricostruite, distinguendole però dalla prova del loro scopo. Secondo quella lettura, la preoccupazione dell’indagato poteva riguardare il riemergere del caso Contorno, anziché gli accertamenti sulle stragi del 1992: una differenza decisiva rispetto all’impostazione accusatoria.

Il ricorso e l’udienza già fissata

Contro il rigetto della misura cautelare la Procura aveva presentato ricorso. L’udienza davanti al tribunale del Riesame era stata fissata per il 1° dicembre 2026. Prima della morte di De Gennaro, il confronto avrebbe dovuto affrontare sia la consistenza degli elementi raccolti sia questioni giuridiche, compresa quella della competenza territoriale che la difesa intendeva sollevare. Non risultava dunque un ordine di arresto già eseguito nei suoi confronti.

La distinzione è importante per leggere correttamente la sequenza degli eventi: De Gennaro era sottoposto a indagine, la misura richiesta non era stata concessa e l’impugnazione attendeva una decisione. Il procedimento era ancora in una fase di valutazione delle ipotesi investigative. Le ricostruzioni su Contorno e sui documenti devono essere riferite ai magistrati che le hanno formulate, mantenendo separata la diversa valutazione espressa dalla gip.

Dall’antimafia ai vertici della sicurezza

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro era entrato in Polizia nel 1973. Aveva collaborato con Giovanni Falcone nelle indagini contro Cosa nostra, partecipando anche alle attività legate al rientro in Italia di Tommaso Buscetta. Nel 1991 era diventato vicedirettore della Direzione investigativa antimafia, assumendone la guida nel 1993. Dal 2000 al 2007 aveva ricoperto l’incarico di capo della Polizia.

La sua carriera era proseguita alla direzione del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e poi come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi. Successivamente aveva presieduto Finmeccanica, diventata Leonardo, fino al 2020. Sono incarichi documentati che ricostruiscono il suo percorso istituzionale e professionale, distinto dalle responsabilità ipotizzate nell’ultimo procedimento e ancora non accertate con una sentenza.

L’autopsia e il sequestro dell’abitazione

Sul versante toscano, la Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Gli investigatori hanno acquisito documenti e dispositivi telefonici e stanno ricostruendo gli ultimi contatti dell’ex capo della Polizia. L’apertura del fascicolo indica l’oggetto degli accertamenti, non dimostra che altre persone abbiano commesso un reato. Nell’abitazione sono intervenuti carabinieri, specialisti dei rilievi e polizia scientifica.

Al 22 novembre l’orario della morte non era ancora stabilito con certezza: gli accertamenti dovevano chiarire anche se il decesso risalisse alla sera di venerdì 20 novembre oppure alle ore successive. La proprietà resta sotto sequestro. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Careggi, a Firenze, dove è stata disposta l’autopsia per contribuire alla ricostruzione delle circostanze e dell’ora del decesso.

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