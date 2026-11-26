🌐 La morte di Gianni De Gennaro: acquisiti i filmati della villa, manoscritti trasferiti a Roma e autopsia ancora da eseguire. Distinti i fascicoli di Grosseto e Firenze.

Acquisiti i video, vertice sulle indagini a Grosseto

Le registrazioni della videosorveglianza della villa sono state acquisite e vengono analizzate. È uno degli sviluppi emersi lunedì 23 novembre nell’inchiesta sulla morte di Gianni De Gennaro, l’ex capo della Polizia trovato senza vita sabato 21 nella sua proprietà di campagna alle Querciolaie, nel Grossetano. Nel pomeriggio la Procura di Grosseto ha riunito magistrati e investigatori per coordinare gli accertamenti e fare il punto sui materiali raccolti.

All’incontro hanno partecipato la procuratrice Maria Navarro, i sostituti Giovanni De Marco e Valeria Lazzarini, il Nucleo investigativo dei carabinieri di Grosseto, il Ris di Roma e la Polizia scientifica della Capitale. Secondo quanto comunicato dalla Procura, l’attività punta a ricostruire la dinamica attraverso i reperti e gli altri elementi acquisiti. L’incarico per l’autopsia deve ancora essere conferito: l’esame è previsto nei prossimi giorni.

Due fascicoli distinti tra Grosseto e Firenze

A Grosseto si procede per istigazione al suicidio. L’apertura del fascicolo non equivale all’accertamento di responsabilità altrui: gli elementi resi pubblici descrivono un’indagine ancora in corso, non una conclusione sulle cause della morte. I rilievi scientifici hanno riguardato anche la ricerca di tracce e impronte utili a verificare la ricostruzione delle ultime ore e l’eventuale presenza di altre persone nella proprietà.

Il 23 novembre è stato inoltre precisato che la Direzione distrettuale antimafia di Firenze procede con un fascicolo autonomo, contro ignoti, aperto nell’ambito degli accertamenti sulle stragi di mafia. È un procedimento distinto da quello grossetano sulla morte. La distinzione chiarisce il quadro degli uffici impegnati: non si tratta di un unico fascicolo e l’esistenza dell’indagine fiorentina non dimostra, da sola, un collegamento criminale con il decesso.

Le lettere e gli appunti trasferiti a Roma

Tra i materiali acquisiti nella proprietà ci sono manoscritti di saluto ai familiari, appunti e documenti. Gli scritti lasciati da De Gennaro sono stati portati a Roma per gli accertamenti della Polizia scientifica. La loro presenza è un elemento dell’inchiesta; il significato che potranno assumere dipende invece dalle verifiche. Al momento non è disponibile pubblicamente una lettura integrale che permetta di attribuire agli scritti contenuti o conseguenze giudiziarie precise.

Le ricostruzioni disponibili indicano anche una busta indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, e un’altra destinata a chi avrebbe voluto pubblicarne il contenuto. Sono indicazioni sui destinatari, non anticipazioni verificabili del testo. Non è quindi possibile presentare le lettere come una rivelazione già accertata sull’inchiesta siciliana, né stabilire quale peso avranno negli approfondimenti dei magistrati. Il riferimento originario alla notizia è stato aggiornato proprio sul ritrovamento di questi documenti.

Le ultime ore e il racconto del ristoratore

De Gennaro, 78 anni, aveva lasciato Roma venerdì 20 novembre dopo un incontro con i suoi difensori nello studio dell’avvocato Franco Coppi. Secondo la ricostruzione disponibile, aveva raggiunto la casa in Maremma e congedato la scorta. Aveva con sé documentazione relativa al procedimento di Caltanissetta, sulla quale stava lavorando con i legali. Questa sequenza resta distinta dalla determinazione dell’ora della morte, ancora affidata agli accertamenti medico-legali.

Il mancato contatto telefonico aveva preoccupato i familiari; il corpo è stato trovato dal custode. Gli investigatori hanno raccolto informazioni anche tra le persone delle strutture vicine alla proprietà. Il gestore di una locanda, che conosceva De Gennaro da molti anni, ha riferito di averlo visto cambiato negli ultimi giorni: «In questi giorni sembrava un’altra persona, era sofferente e visibilmente provato da questa situazione». È il racconto di un conoscente, non una valutazione clinica.

Lo stesso ristoratore ha raccontato di non aver notato movimenti insoliti nell’ultima serata. Le sue osservazioni si aggiungono ai riscontri che gli investigatori stanno cercando, ma non consentono di ricostruire da sole ciò che è accaduto nella casa. Anche le impressioni sullo stato d’animo dell’ex capo della Polizia vanno tenute separate dalle conclusioni sulle ragioni del gesto, che non risultano accertate.

Il procedimento di Caltanissetta e la posizione della difesa

L’ex capo della Polizia era indagato dalla Procura di Caltanissetta per presunto depistaggio nell’ambito degli approfondimenti sulla strage di via D’Amelio. La richiesta di arresto avanzata dai pubblici ministeri era stata respinta dal giudice per le indagini preliminari. Per il primo dicembre era prevista un’udienza davanti al Riesame. Le contestazioni restavano accuse da verificare, non responsabilità stabilite con una sentenza definitiva.

L’avvocato Francesco Bertorotta ha sostenuto la totale estraneità del suo assistito alle accuse e lo ha descritto come determinato a difendersi, pur amareggiato. Ha inoltre riferito la sua preoccupazione per i collaboratori coinvolti nell’inchiesta. Si tratta della posizione e del racconto della difesa: non costituiscono un accertamento sulle cause della morte e non dimostrano un rapporto causale tra il procedimento giudiziario e il suicidio.

Telefoni e autopsia tra gli accertamenti ancora aperti

Accanto ai documenti, gli investigatori stanno esaminando i dispositivi telefonici per ricostruire eventuali comunicazioni nelle ultime ore. La proprietà resta sotto sequestro. I rilievi di Ris e Polizia scientifica hanno raccolto elementi da confrontare con la sequenza dei contatti e con le altre informazioni disponibili. L’analisi dei telefoni è dunque uno dei passaggi dell’indagine, senza che ne siano stati divulgati risultati conclusivi.

Rimane da precisare l’orario del decesso, uno degli aspetti per i quali è atteso il contributo dell’esame medico-legale. La data del ritrovamento, sabato 21 novembre, non consente da sola di fissarlo. La salma è stata trasferita dall’ospedale di Grosseto all’istituto di Medicina legale di Careggi, a Firenze, dove sarà eseguita l’autopsia.

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