Cultura, furto al Museo Renoir: due opere recuperate – MetroZibaldone

🌐 Notizie dell’8 settembre 2026: la telefonata Trump-Putin riapre il dossier Ucraina mentre la Russia torna a colpire Kiev dopo tre giorni di tregua; in Medio Oriente gli Stati Uniti attaccano petroliere iraniane e i ribelli Houthi colpiscono infrastrutture energetiche saudite, facendo salire il petrolio verso i 100 dollari. In Italia restano sotto osservazione le condizioni di Emma Bonino, il governo lavora alla legge di Bilancio 2027 e la Lega propone un contributo fino a 3 miliardi dalle banche. Sul fronte sportivo, il primo turno della Champions League regala il successo del Real Madrid sull’Inter, mentre in Serie A Lazio, Roma e Inter sono appaiate a 9 punti.

Ucraina, Trump e Putin parlano per un’ora mentre la Russia torna a colpire Kiev

È l’Ucraina la notizia centrale dell’8 settembre 2026. Donald Trump e Vladimir Putin hanno avuto oggi una conversazione telefonica durata circa un’ora, definita dal Cremlino franca e costruttiva, concentrata soprattutto sulla possibilità di rilanciare i negoziati per mettere fine alla guerra. Il colloquio è arrivato dopo la missione degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner a Mosca e Kiev e dopo una tregua di tre giorni durante la quale la Russia aveva sospeso i raid sulla capitale ucraina.

Trump ha ribadito di voler arrivare rapidamente alla fine del conflitto e di considerare la pace una condizione per un possibile riavvicinamento economico e commerciale tra Stati Uniti e Russia. Putin, secondo il resoconto diffuso dal suo consigliere Yuri Ushakov, ha sostenuto l’approccio al negoziato e ha assicurato che Mosca non avrebbe piani aggressivi nei confronti dell’Europa. I due presidenti hanno inoltre concordato sulla necessità di continuare gli scambi di prigionieri e di mantenere aperto il canale di comunicazione.

Il problema è che sul terreno la guerra non si è fermata. Proprio mentre la diplomazia americana cercava di riaprire uno spazio negoziale, la Russia ha ripreso gli attacchi contro Kiev. Il bilancio comunicato dalle autorità ucraine è di almeno cinque morti e quasi trenta feriti nella capitale, con edifici residenziali, una scuola, una clinica, un dormitorio, magazzini e una struttura televisiva danneggiati. Attacchi sono stati segnalati anche in altre regioni del Paese.

La nuova offensiva mette quindi in evidenza la distanza fra il linguaggio diplomatico e la realtà militare. Zelensky ha indicato la possibilità di un nuovo incontro trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina già durante l’autunno, ma il tema della sicurezza ucraina e soprattutto quello della difesa aerea rimane centrale. L’Europa, intanto, ha sbloccato nuovi aiuti per i sistemi Patriot e la Germania ha annunciato l’utilizzo di parte delle proprie scorte, mentre Londra ha destinato 100 milioni di sterline al rafforzamento della difesa aerea ucraina.

Il nodo dei negoziati resta il territorio

La telefonata tra Trump e Putin rappresenta dunque un nuovo passaggio diplomatico, ma non coincide con un accordo. La missione degli inviati americani ha prodotto nuove proposte e la possibilità di riaprire il formato trilaterale, senza però eliminare le profonde divergenze sulle condizioni per una pace duratura. Nel frattempo continuano gli attacchi contro infrastrutture e città e Kiev denuncia la scarsità di intercettori per contrastare i missili balistici russi.

Iran, gli Stati Uniti colpiscono petroliere e il petrolio torna vicino ai 100 dollari

Il secondo grande fronte internazionale della giornata è il Medio Oriente. Le forze statunitensi hanno colpito diverse petroliere iraniane nelle acque vicine al Golfo Persico, nell’area del porto di Jask e dell’isola di Kharg. L’azione è arrivata dopo nuovi tentativi di attacco missilistico contro una nave militare americana. Gli equipaggi delle petroliere, secondo le informazioni disponibili, sono stati evacuati.

La nuova escalation si accompagna a un ulteriore irrigidimento economico. Washington ha imposto sanzioni a più di due dozzine di soggetti del settore dell’aviazione iraniana, comprendendo compagnie aeree commerciali, operatori cargo e società straniere accusate di favorire i collegamenti con l’Iran. Le misure fanno parte della strategia americana per restringere ulteriormente le possibilità di finanziamento e commercio di Teheran.

La crisi ha avuto immediatamente un riflesso sui mercati energetici. Il Brent è arrivato a circa 97,92 dollari al barile, mentre il WTI si è attestato intorno ai 93 dollari, sui livelli più elevati degli ultimi mesi. A pesare non è soltanto la situazione nello Stretto di Hormuz, ma anche l’allargamento del conflitto alla penisola arabica.

Gli Houthi colpiscono l’Arabia Saudita

Nella stessa giornata i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran, hanno lanciato una vasta serie di attacchi contro quattro aree del sud dell’Arabia Saudita: Jazan, Abha, Najran e Khamis Mushait. Missili e droni hanno colpito obiettivi economici ed energetici, provocando incendi e almeno 73 feriti. Tra le strutture coinvolte figura anche la grande raffineria di Jazan.

Riad ha annunciato una risposta militare contro le postazioni Houthi in Yemen. Il nuovo fronte rischia di rendere ancora più complessa la sicurezza delle rotte energetiche tra Golfo Persico, Mar Rosso e Bab el-Mandeb, proprio mentre il traffico attraverso Hormuz resta fortemente condizionato dal conflitto con l’Iran.

Italia, Emma Bonino resta ricoverata: condizioni delicate ma stazionarie

In Italia continua a essere seguita la situazione di Emma Bonino, ricoverata a Roma dopo il peggioramento della funzionalità respiratoria. La leader di +Europa è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito e ha trascorso la notte in terapia intensiva a scopo precauzionale.

Nel bollettino diffuso l’8 settembre le condizioni sono state definite delicate ma stazionarie. Bonino è cosciente e lucida e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori risultano accettabili, mentre proseguono gli accertamenti e le terapie.

La notizia ha provocato numerose manifestazioni di vicinanza dal mondo politico italiano. La situazione resta comunque sottoposta a monitoraggio medico.

Governo e legge di Bilancio, la Lega propone fino a 3 miliardi dalle banche

Sul fronte politico-economico il tema centrale della giornata è la preparazione della legge di Bilancio 2027. La Lega ha proposto un contributo aggiuntivo delle banche fino a 3 miliardi di euro attraverso un prelievo del 5% sugli utili.

La proposta dovrebbe contribuire a finanziare interventi destinati a famiglie e imprese e alcune priorità di sicurezza. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha motivato l’ipotesi sostenendo che il settore bancario beneficia di margini elevati e di condizioni di mercato che, secondo il governo, non garantirebbero sufficiente concorrenza.

La proposta non è però condivisa in modo uniforme nella maggioranza. Forza Italia ha manifestato una posizione diversa, preferendo eventualmente un meccanismo di anticipazione fiscale concordato con gli istituti piuttosto che una nuova imposta sugli utili.

Il confronto entra così direttamente nella costruzione della prossima manovra, mentre il governo deve tenere insieme riduzione della pressione fiscale, sostegno a famiglie e imprese, spesa per la sicurezza e vincoli di finanza pubblica.

Economia, petrolio e mercati guardano al Medio Oriente

La nuova fiammata geopolitica sta già modificando le prospettive dei mercati energetici. Il Brent è salito verso i 98 dollari dopo gli attacchi alle infrastrutture saudite, mentre il WTI ha superato quota 93 dollari.

L’aumento del petrolio torna a rappresentare un problema anche per l’inflazione. Carburanti, trasporti e costi industriali sono i primi canali attraverso i quali una crisi energetica prolungata può trasferirsi sui prezzi al consumo. Le tensioni arrivano inoltre mentre le banche centrali stanno valutando l’equilibrio tra inflazione e crescita.

Anche i mercati azionari americani hanno risentito della nuova pressione energetica: nella seduta dell’8 settembre il Dow Jones ha perso circa l’1,2%, l’S&P 500 lo 0,6% e il Nasdaq lo 0,3%.

Ambiente, l’estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950

Il dato climatico dell’estate appena conclusa è uno degli elementi scientifici più significativi della giornata. Secondo l’analisi del CNR, la temperatura media nazionale dell’estate 2026 è arrivata a 24,3 °C, superando il precedente record del 2003, fermo a 23,6 °C.

Il dato riguarda la serie disponibile dal 1950 e utilizza le informazioni dell’archivio ERA5-Land. Agosto è stato particolarmente eccezionale, con una temperatura media nazionale di 25,6 °C e un’anomalia di circa 5,2 °C rispetto alla media del periodo 1951-1980.

Il cambiamento meteorologico atteso dal 9 settembre dovrebbe portare una perturbazione atlantica e un sensibile calo delle temperature in diverse aree italiane, dopo settimane caratterizzate da caldo intenso e siccità.

Sport, Champions League: il Real Madrid batte l’Inter 2-1

La notizia sportiva principale dell’8 settembre arriva dalla Champions League. Il Real Madrid ha battuto l’Inter 2-1 nella prima giornata della fase campionato.

La squadra spagnola ha costruito il successo con le reti di Kylian Mbappé e Federico Valverde. L’Inter ha accorciato con Carlos Augusto, ma non è riuscita a completare la rimonta. Per il Real Madrid è un debutto vincente nella nuova stagione europea; per l’Inter arriva invece una sconfitta immediata contro una delle principali candidate alla fase finale.

Nelle altre partite della serata, il Manchester City ha battuto 2-0 il Porto con una doppietta di Erling Haaland, il Borussia Dortmund ha superato 3-2 il Villarreal, il Betis ha vinto 3-2 sul campo del Lille, mentre l’Aston Villa aveva aperto la giornata con il 3-2 sul Bruges.

Cultura, furto al Museo Renoir: due opere recuperate

In Francia un nuovo furto d’arte ha interessato il Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, sulla Costa Azzurra. Due ladri sono entrati all’alba e hanno prelevato quattro opere di Pierre-Auguste Renoir, ma la fuga è stata interrotta dall’arrivo della polizia.

I malviventi sono riusciti a portare via soltanto due dei quattro dipinti. Gli altri due sono stati abbandonati nel giardino del museo durante la fuga, anche dopo l’intervento di un cane della polizia municipale. Tra le opere recuperate figura il ritratto di Madame Pichon.

Il colpo ha riportato l’attenzione sulla sicurezza dei musei francesi, già al centro di una serie di furti di opere e oggetti preziosi negli ultimi mesi. Il valore complessivo inizialmente stimato per le quattro opere prese di mira era di circa 9 milioni di euro.