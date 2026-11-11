Cracovia dopo la strage: morto il presunto attentatore

🌐 Strage Cracovia: Michal Oksinski è morto dopo lo scontro con la polizia: sei vittime nella piazza, altre tre trovate nell’abitazione.

L’attentatore muore dopo il ricovero

È morto in ospedale il giovane indicato dagli investigatori polacchi come responsabile della sparatoria avvenuta a Cracovia nel fine settimana. Michal Oksinski, identificato nelle ricostruzioni disponibili come un uomo di circa venticinque anni, era rimasto gravemente ferito durante lo scontro a fuoco con la polizia e sottoposto a interventi chirurgici. Il decesso, comunicato il 9 novembre, chiude la possibilità di interrogarlo direttamente sui motivi dell’attacco, ma non interrompe gli accertamenti. **Il movente resta da dimostrare** e le verifiche devono distinguere le ipotesi degli inquirenti dai dati già documentati sulle vittime e sulle armi recuperate.

Il terrore nella piazza del Mercato

La violenza si è concentrata nell’area della piazza principale di Cracovia, uno dei luoghi più frequentati della città polacca. L’aggressore ha aperto il fuoco contro persone presenti nello spazio pubblico, causando sei morti e quindici feriti secondo il bilancio riportato nelle ricostruzioni aggiornate. Il contesto di una piazza monumentale, frequentata da residenti e turisti, ha moltiplicato lo shock. Gli agenti sono intervenuti mentre il pericolo era ancora attivo e hanno affrontato l’uomo armato, poi trasportato in ospedale. La dinamica esatta degli spostamenti e degli spari è oggetto degli accertamenti; le immagini di un luogo quotidiano trasformato in scena del crimine restano il dato umano più immediato.

Tre corpi trovati nell’abitazione

Durante gli approfondimenti gli investigatori hanno rinvenuto anche i corpi dei genitori e della sorella dell’uomo nella casa familiare. Le vittime presentavano ferite da arma da fuoco, circostanza che rende necessaria una ricostruzione separata di ciò che è avvenuto nell’abitazione e dei tempi rispetto alla strage cittadina. Nel complesso il bilancio delle persone morte arriva a nove, includendo le sei persone uccise nella piazza e i tre familiari. La somma dei decessi non significa che tutte le morti siano avvenute nello stesso luogo o siano già state ricondotte, con prove definitive, alla medesima sequenza. Le verifiche tecniche serviranno a chiarire responsabilità e cronologia.

Sette armi e munizioni sotto esame

La polizia ha riferito del ritrovamento di armi da fuoco e di un importante quantitativo di munizioni. Le ricostruzioni parlano di sette armi sequestrate, un dato che alimenta le verifiche sull’accesso dell’uomo al materiale e sulla preparazione dell’attacco. Gli accertamenti balistici sono fondamentali per stabilire quali armi siano state effettivamente impiegate, quali proiettili siano collegati alle ferite e come si siano svolti gli scontri. È stata ipotizzata anche la presenza di un’arma lunga di tipo militare, ma alcune identificazioni tecniche necessitano di conferma. **Il possesso di un arsenale non basta, da solo, a definire l’ideologia o il movente** di chi lo aveva a disposizione.

La pista estremista e la cautela degli inquirenti

Dopo i primi accertamenti, il ministero dell’Interno polacco ha richiamato l’attenzione su possibili simpatie ultranazionaliste e di estrema destra dell’aggressore. La procura ha tuttavia chiarito che non erano disponibili elementi sufficienti per attribuire in modo categorico l’attacco a una precisa ispirazione ideologica. Il contrasto apparente tra valutazioni preliminari e rigore probatorio è un passaggio importante della vicenda. Non è corretto trasformare una pista investigativa in una verità accertata. Gli inquirenti analizzeranno contatti, dispositivi e frequentazioni, insieme alle possibili tensioni familiari, per comprendere se vi sia stato un percorso di radicalizzazione o un’altra concatenazione di fattori.

Gli studenti italiani presenti in città

Nell’area di Cracovia si trovava anche un gruppo di trentaquattro studenti italiani di Albano Laziale accompagnati da tre adulti. Le notizie diffuse dopo l’attacco hanno confermato che erano tutti in salvo, allontanando una preoccupazione particolarmente forte per le famiglie. La coincidenza fra un viaggio scolastico e un episodio di violenza in uno spazio turistico mostra quanto rapidamente un fatto locale possa coinvolgere comunità lontane. La presenza degli studenti non implica un loro coinvolgimento nella sparatoria, né risultano feriti fra i partecipanti del gruppo. Le comunicazioni sul loro stato sono state decisive per distinguere l’allarme iniziale dalla situazione effettivamente accertata.

Lutto e sicurezza alla vigilia dell’Indipendenza

La città e il Paese hanno proclamato giorni di lutto mentre la Polonia si preparava alle celebrazioni dell’Indipendenza dell’11 novembre. La risposta istituzionale comprende un rafforzamento dell’attenzione alla sicurezza e un momento collettivo di cordoglio per le vittime. La piazza del Mercato, abitualmente spazio di passaggio e incontro, è diventata anche il luogo del ricordo, fra fiori e candele. Le autorità hanno espresso solidarietà alle famiglie colpite, ma il dolore pubblico non sostituisce il lavoro giudiziario. Le cause dell’attacco e le condizioni che hanno consentito la disponibilità delle armi rimangono elementi investigativi da chiarire con documentazione precisa.

La ricerca dei fatti dopo la morte del sospettato

Con la morte di Oksinski manca la possibilità di ottenere direttamente la sua versione, per quanto un interrogatorio non sarebbe comunque stato una prova sufficiente da solo. Gli investigatori potranno ricostruire gli eventi attraverso testimonianze, filmati, analisi balistiche e dati acquisiti dai dispositivi elettronici. Dovranno definire anche l’eventuale collegamento con le morti nella casa di famiglia e la sequenza degli ultimi spostamenti. Le informazioni diffuse finora indicano sei persone uccise nella piazza, quindici ferite e altri tre decessi nell’abitazione. Ogni spiegazione ulteriore, compresa quella ideologica, dovrà essere sostenuta dalle risultanze dell’inchiesta e non dalle sole impressioni successive alla tragedia.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.