🌐 Borse di studio sospese già durante le indagini per determinati reati nelle proteste: è la proposta di FdI, non una misura già operativa. Un altro emendamento, alla manovra, riguarda i marcatori colorati per la polizia.

Lo stop agli aiuti scatterebbe prima della condanna

La borsa di studio potrebbe essere sospesa quando lo studente è ancora sottoposto a indagini, prima che un giudice ne abbia accertato la responsabilità. È il punto più controverso delle modifiche al decreto sicurezza presentate da Fratelli d’Italia. La proposta riguarda determinati reati contestati nel contesto di manifestazioni, proteste e occupazioni: non introduce uno stop generalizzato agli aiuti per chi partecipa a un corteo.

A firmare l’iniziativa è Andrea Delmastro, deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia. Il meccanismo descritto prevede la sospensione di benefici economici, contributi e borse durante il procedimento penale. Tra le fattispecie indicate figurano violenza, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio. In caso di condanna, la proposta contempla invece la revoca del beneficio.

La distinzione decisiva è quindi tra una misura temporanea legata alle indagini e la perdita del sostegno collegata alla condanna. Non si tratta della stessa conseguenza né dello stesso momento processuale. Al 22 novembre, nei riscontri disponibili, queste disposizioni sono proposte di modifica: non possono essere presentate agli studenti come nuove condizioni già operative per conservare una borsa.

Il decreto in vigore e gli emendamenti sono due cose diverse

Il provvedimento sul quale si innesta l’iniziativa è il decreto-legge numero 190 del 22 ottobre 2026, dedicato alla sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità minorile. La pubblicazione è avvenuta quello stesso giorno e l’entrata in vigore il 23 ottobre. Queste date riguardano il decreto originario: non rendono automaticamente efficaci le modifiche depositate successivamente durante il percorso parlamentare.

Il disegno di legge di conversione è identificato alla Camera con il numero 3159 ed è assegnato alla commissione Giustizia. La scadenza per la conversione è il 21 dicembre 2026. È in questo percorso che si colloca il confronto sulle modifiche: il contenuto di una proposta non coincide, dunque, con il testo che avrà eventualmente completato l’esame parlamentare.

Un passaggio dell’iter è già documentato: il 3 novembre la Camera ha respinto le questioni pregiudiziali riferite alla conversione del decreto, con 152 voti contrari e 105 favorevoli. Quel voto riguardava le obiezioni preliminari al provvedimento, non l’approvazione della sospensione delle borse di studio. Confondere i due piani attribuirebbe a quella deliberazione un effetto che non aveva.

Occupazioni, la responsabilità per i danni di altri

Un altro emendamento di Delmastro interviene sulle occupazioni scolastiche. Promotori e organizzatori risponderebbero in solido dei danni a persone o cose, anche quando provocati da altri partecipanti. È prevista una possibilità di esclusione: dimostrare di avere adottato ogni misura idonea a impedire quei danni. Il punto è quindi l’estensione della responsabilità risarcitoria oltre l’autore materiale del danneggiamento.

Questo capitolo va tenuto distinto da quello sui benefici economici. Nel primo caso la proposta riguarda chi organizza l’occupazione e i danni prodotti durante l’iniziativa; nel secondo, la posizione di chi è indagato per specifici reati. Sono strumenti differenti, benché presentati dentro la stessa stretta politica su proteste e occupazioni, e non autorizzano a considerare responsabile chiunque vi partecipi.

Marcatori colorati: la proposta passa dalla manovra

Nel dibattito compare anche la possibilità di identificare successivamente gli autori di violenze attraverso sostanze coloranti. Qui, però, cambiano sia il firmatario sia il veicolo legislativo: l’emendamento è di Alessandro Urzì, deputato di FdI, ed è presentato alla legge di Bilancio. Prevede una sperimentazione nel 2027 con dispositivi marcatori in dotazione alla Polizia di Stato.

L’obiettivo dichiarato è lasciare elementi identificativi persistenti su persone coinvolte in aggressioni, danneggiamenti e altre condotte penalmente rilevanti durante manifestazioni pubbliche. Il riconoscimento potrebbe così avvenire anche dopo la fine dell’evento. Non è, dunque, la descrizione di un’attrezzatura già introdotta nei servizi di piazza, ma il contenuto di un intervento proposto per l’anno successivo.

Il testo descritto pone limiti all’impiego: condotte violente concrete o gravi disordini, elementi documentabili sul coinvolgimento dei soggetti e criteri di necessità e proporzionalità. Sono inoltre richieste sostanze non tossiche e non lesive, con esclusione dell’uso indiscriminato sui partecipanti estranei alle violenze. Queste condizioni appartengono alla proposta e non vanno confuse con un’autorizzazione operativa già concessa.

Le opposizioni e il nodo della presunzione di innocenza

Le opposizioni contestano soprattutto l’anticipazione delle conseguenze economiche alla fase delle indagini. Elly Schlein accusa il governo di trattare il dissenso giovanile come un pericolo da colpire anziché come un interlocutore. Giuseppe Conte attacca la scelta di Delmastro come promotore della stretta; Angelo Bonelli denuncia una disparità tra il garantismo invocato per i politici e il trattamento proposto per gli studenti. Sono giudizi politici, non pronunciamenti giudiziari sulle misure.

Sul piano delle garanzie, il riferimento è l’articolo 27 della Costituzione: essere indagati non equivale a essere colpevoli. La Carta stabilisce che la responsabilità penale è personale e che l’imputato non è considerato colpevole prima della condanna definitiva. Questo quadro impone di distinguere l’esistenza di un’accusa dall’accertamento della responsabilità, senza trasformare la ricostruzione investigativa in un fatto definitivamente provato.

La discussione sulle borse riguarda proprio una conseguenza economica che, secondo la proposta, precederebbe quell’accertamento: è questo il nodo delle contestazioni, non una responsabilità già dimostrata degli studenti interessati. L’articolo 27 contiene anche un’ulteriore garanzia sul trattamento dei condannati: le pene non possono essere contrarie al senso di umanità e devono tendere alla loro rieducazione.

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