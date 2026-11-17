🌐 Aumenti contrattuali 2027, Meloni annuncia la conferma della tassazione al 5% per i dipendenti privati entro 33mila euro. La misura è nel disegno di legge di bilancio: contano il reddito del 2026, le date dei rinnovi e la decorrenza degli incrementi.

Il 5% sugli aumenti, non sull’intero stipendio

Una trattenuta fiscale ridotta sugli aumenti ottenuti con i rinnovi contrattuali: è la misura che Giorgia Meloni torna a mettere al centro della comunicazione sulla manovra. Nel videomessaggio ripreso il 16 novembre, la presidente del Consiglio annuncia il mantenimento nel 2027 dell’aliquota del 5% per i lavoratori del settore privato entro la soglia di 33mila euro. L’obiettivo dichiarato è lasciare ai dipendenti una quota maggiore dell’incremento retributivo, anziché assoggettarlo al prelievo ordinario.

Il punto da chiarire subito è il perimetro: non si tratta di tassare al 5% tutta la busta paga. Il disegno di legge riguarda gli incrementi collegati ai rinnovi che rispettano determinate condizioni. Inoltre, al 16 novembre la conferma per il prossimo anno è contenuta nella proposta di bilancio all’esame parlamentare: l’annuncio politico non va confuso con una disposizione già definitivamente approvata per il 2027.

La soglia di 33mila euro guarda al reddito del 2026

Nel testo presentato alla Camera il requisito economico è preciso: per accedere al regime previsto nel 2027 occorre un reddito di lavoro dipendente del 2026 non superiore a 33.000 euro. Non è dunque una soglia riferita al solo aumento, né al reddito familiare. La formulazione comprende anche chi raggiunge esattamente il limite indicato e circoscrive l’agevolazione ai dipendenti del settore privato.

Il riferimento all’anno precedente distingue la nuova previsione dalla disciplina applicata nel 2026. Per quest’ultima, introdotta dalla legge di bilancio 2026, il reddito da considerare è quello del 2025, sempre entro 33mila euro. La continuità dell’aliquota, quindi, non significa che la verifica dei requisiti resti agganciata allo stesso anno: il reddito rilevante si sposterebbe in avanti insieme al periodo di applicazione.

L’esempio dei 100 euro e il risparmio fiscale

Per illustrare il meccanismo, Meloni propone un esempio: un aumento mensile lordo di 100 euro sul quale, nel confronto presentato, l’Irpef ordinaria comporterebbe 23 oppure 33 euro di imposta, mentre il prelievo agevolato sarebbe di 5 euro. La differenza aritmetica è di 18 o 28 euro di minori tasse sulla somma presa a riferimento. È il confronto fiscale scelto dalla premier per spiegare il vantaggio della misura.

Quel confronto non equivale però a un calcolo personalizzato del netto in busta paga. Il beneficio effettivo dipende anche dalla situazione fiscale individuale: la documentazione della Corte dei conti ricorda che, per alcuni lavoratori, il regime ordinario può risultare meno oneroso grazie alle detrazioni, oppure il reddito può collocarsi nell’area di incapienza. Per questo l’aliquota più bassa non assicura automaticamente convenienza a chiunque rientri nella soglia.

Quali rinnovi entrano e perché gli arretrati restano fuori

L’articolo 6 individua due coordinate temporali da leggere insieme. Gli aumenti devono essere corrisposti nel 2027 e avere decorrenza fissata nel 2025, nel 2026 o nel 2027. Devono inoltre derivare da rinnovi sottoscritti fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2027. La data della firma, da sola, non basta quindi a descrivere tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Il testo esclude espressamente gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti e percepiti per effetto di contratti collettivi sopravvenuti: per queste somme resta il regime di tassazione separata. È una distinzione concreta per chi riceve nello stesso cedolino voci di natura diversa. L’aumento corrente e gli arretrati non vengono automaticamente trattati allo stesso modo soltanto perché il pagamento avviene nel medesimo anno.

Un’ulteriore regola riguarda l’eventualità di un nuovo rinnovo durante il 2027: l’agevolazione opererebbe in proporzione ai mesi di applicazione dei due contratti, senza cumulare le rispettive quote annuali. L’imposta del 5% sostituirebbe l’Irpef e le addizionali regionali e comunali sulle somme ammesse. Rimane prevista la possibilità per il dipendente di rinunciare espressamente per iscritto al regime sostitutivo.

Beneficiari dichiarati e platea futura sono dati diversi

Nel video Meloni indica in oltre 4 milioni e 250mila i lavoratori che avrebbero già beneficiato della misura, circa mezzo milione in più rispetto alle attese. Il numero va attribuito alla presidente del Consiglio: descrive il risultato da lei rivendicato per l’intervento già applicato, non la platea definitiva del 2027. La premier aggiunge che l’obiettivo del governo è ampliare ulteriormente il numero dei destinatari.

Per il prossimo anno, l’Istat richiama invece una stima della relazione tecnica di circa 6,4 milioni di potenziali beneficiari, ai quali potrebbero aggiungersi lavoratori coinvolti in ulteriori rinnovi. Sono grandezze costruite su basi differenti: una dichiarazione sui benefici già riconosciuti e una previsione sull’applicazione futura. Non possono essere lette come due misurazioni direttamente confrontabili dello stesso insieme di dipendenti.

Anche la dimensione finanziaria resta legata all’andamento della contrattazione. La Corte dei conti osserva che eventuali accordi per contratti in scadenza potrebbero produrre ulteriori minori entrate non considerate nella quantificazione. Sul versante delle retribuzioni, l’Istat segnala che il recupero del potere d’acquisto si è interrotto nel 2026 e che, a settembre, la dinamica salariale privata era inferiore all’inflazione misurata dall’IPCA.

Il calendario degli accordi è dunque rilevante anche per delimitare la platea prevista. Nell’audizione sulla legge di bilancio dell’11 novembre, l’Istat ha indicato che il 60% dei contratti collettivi nazionali monitorati nel settore privato prevede incrementi retributivi nel 2027.

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