Christa Pike, la condanna a morte che arriva dopo 30 anni

🌐 Christa Pike, pena di morte, Tennessee, esecuzione del 30 settembre 2026 e giustizia minorile: il destino della detenuta torna al centro dell’attenzione negli Stati Uniti. Condannata per l’omicidio di Colleen Slemmer, commesso quando aveva 18 anni, Pike potrebbe diventare la prima donna giustiziata dal Tennessee in oltre due secoli. Il governatore Bill Lee ha respinto la richiesta di clemenza, mentre la difesa ha portato il caso davanti alla Corte Suprema federale.

A quasi trent’anni dalla condanna, la vicenda di Christa Pike è arrivata a uno dei suoi passaggi più drammatici. La donna, oggi 50enne, è detenuta dal 1996 per l’uccisione di Colleen Slemmer, studentessa di 19 anni conosciuta al Knoxville Job Corps, un programma destinato a giovani in difficoltà.

L’esecuzione è fissata per mercoledì 30 settembre 2026 alle 10 del mattino, ora del Tennessee, presso il Riverbend Maximum Security Institution di Nashville. Se non interverrà un nuovo provvedimento giudiziario, Pike sarà sottoposta a iniezione letale.

Il passaggio decisivo arrivato nelle ultime ore è stato il diniego della clemenza da parte del governatore Bill Lee. La richiesta della difesa puntava a trasformare la condanna capitale in ergastolo senza possibilità di liberazione. Con la decisione del governatore, il procedimento è entrato nella sua fase finale: resta aperta la strada giudiziaria davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

La vicenda assume inoltre un valore storico particolare. Pike sarebbe la prima donna giustiziata dal Tennessee in più di 200 anni. Gli archivi giudiziari e le banche dati sulle esecuzioni collocano l’ultima esecuzione di una donna nello Stato all’inizio dell’Ottocento.

L’omicidio di Colleen Slemmer nel 1995

Il processo nasce da un delitto avvenuto nel 1995. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Pike attirò Slemmer in una zona isolata del campus agricolo dell’Università del Tennessee perché convinta che la ragazza rappresentasse una rivale nella relazione con il suo fidanzato dell’epoca, Tadaryl Shipp.

L’aggressione coinvolse anche un’altra giovane. Slemmer venne torturata e uccisa. Il corpo presentava ferite particolarmente violente, compreso un simbolo inciso sul torace, elemento che contribuì ad alimentare l’enorme clamore mediatico intorno al processo negli anni Novanta.

Pike venne condannata a morte nel 1996. Shipp, che all’epoca del delitto aveva 17 anni, ricevette invece una condanna all’ergastolo con possibilità di libertà condizionale. La terza persona coinvolta ottenne una pena molto diversa. Le differenti conseguenze giudiziarie sono oggi parte della discussione sollevata dalla difesa sulla proporzionalità della pena inflitta a Pike.

Il dato anagrafico è centrale: Pike aveva 18 anni quando partecipò al delitto. Non era minorenne secondo la legge dell’epoca, ma i suoi avvocati sostengono che l’evoluzione delle conoscenze scientifiche sullo sviluppo cerebrale degli adolescenti e dei giovani adulti debba essere presa in considerazione nel valutare una condanna capitale pronunciata per un crimine commesso a quell’età.

La difesa: trauma, salute mentale e giovinezza

È su questo terreno che il caso è tornato a dividere l’opinione pubblica americana.

Gli avvocati di Pike non contestano semplicemente la gravità dell’omicidio. La loro argomentazione riguarda soprattutto le circostanze personali della donna al momento del delitto, sostenendo che durante il processo originale non siano stati adeguatamente considerati il trauma subito nell’infanzia, gli abusi sessuali e alcune condizioni psichiatriche successivamente diagnosticate, tra cui disturbo bipolare e disturbo da stress post-traumatico.

La difesa sostiene inoltre che Pike abbia trascorso decenni in condizioni di isolamento e che il suo comportamento e la sua consapevolezza della gravità del crimine siano cambiati profondamente nel corso della detenzione.

È un punto che non equivale a cancellare la responsabilità per l’omicidio. La questione giuridica è diversa: quanto debbano pesare età, vulnerabilità, trauma e trasformazione personale quando la pena prevista è irreversibile.

Nel 2023 gli avvocati avevano già tentato di riaprire il contenzioso facendo leva sull’evoluzione della giurisprudenza del Tennessee riguardo alla giovane età degli imputati. La controversia si è poi intrecciata con le condizioni di detenzione e, più recentemente, con le modalità previste per l’esecuzione.

La nuova battaglia legale sull’iniezione letale

La parte più recente della vicenda riguarda proprio il metodo di esecuzione.

Nel 2026 la difesa ha contestato il protocollo del Tennessee sostenendo che le condizioni fisiche di Pike possano rendere particolarmente problematica l’iniezione letale. Nel procedimento sono state esaminate questioni relative all’accesso venoso e a una patologia ematologica indicata negli atti giudiziari come trombocitosi essenziale.

Un’apposita udienza ha affrontato anche gli effetti che il trasferimento nell’unità destinata alle esecuzioni e le modalità di sorveglianza potrebbero avere sulla detenuta, alla luce della sua storia personale. Il giudice incaricato di raccogliere gli elementi ha trasmesso le proprie conclusioni alla Corte Suprema del Tennessee, che ha poi negato una richiesta della difesa il 23 settembre.

La questione non si è però chiusa lì.

Il 25 settembre Pike ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti di bloccare l’esecuzione. Gli atti depositati indicano espressamente il 30 settembre come data fissata e chiedono una sospensione mentre prosegue il contenzioso sulla costituzionalità dell’esecuzione mediante iniezione letale e sulle ulteriori questioni sollevate dalla difesa.

Il precedente che pesa: Tony Carruthers

A rendere ancora più delicato il confronto sul protocollo del Tennessee è stato anche un precedente recente.

Nel 2026 lo Stato ha affrontato una controversia riguardante l’esecuzione di Tony Carruthers, durante la quale sono state sollevate contestazioni sulle difficoltà incontrate nell’accesso venoso. Gli avvocati di Pike hanno utilizzato quell’episodio per sostenere che le procedure previste possano presentare rischi particolari nel suo caso.

Il Tennessee, dal canto suo, ha difeso il proprio protocollo e ha contestato le conclusioni degli esperti presentati dalla difesa. Nel procedimento sono state quindi contrapposte valutazioni mediche differenti sulla possibilità di effettuare l’iniezione secondo le procedure previste.

È un confronto tecnico che assume però una conseguenza estremamente concreta: per Pike non esiste una seconda possibilità nel caso in cui l’esecuzione dovesse procedere.

La posizione della famiglia della vittima

Nel dibattito pubblico non c’è soltanto la voce della difesa.

La madre di Colleen Slemmer ha espresso sostegno all’esecuzione, sottolineando la perdita subita dalla famiglia e il dolore legato all’omicidio della figlia. La sua posizione rappresenta una parte importante del confronto sulla clemenza: per i familiari della vittima, la conclusione del procedimento penale può essere considerata una forma di giustizia dopo decenni di attesa.

È proprio questo uno degli elementi che rendono il caso particolarmente difficile da ridurre a una contrapposizione semplice. Da una parte ci sono un omicidio estremamente violento e una famiglia che continua a chiedere giustizia. Dall’altra c’è una detenuta che oggi ha 50 anni e la cui difesa chiede di considerare chi fosse quando commise il crimine, quali traumi avesse subito e quale sia stata la sua evoluzione durante quasi tre decenni nel braccio della morte.

Perché il caso di Christa Pike va oltre il Tennessee

La possibile esecuzione di Pike riporta al centro una serie di questioni che attraversano da anni il sistema giudiziario americano: pena capitale, età al momento del reato, salute mentale, traumi infantili, proporzionalità della condanna e possibilità di riabilitazione.

C’è poi una circostanza statistica che rende l’evento particolarmente raro. Le esecuzioni di donne negli Stati Uniti sono state storicamente molto meno frequenti rispetto a quelle degli uomini. Dal 1976, secondo i dati riportati nel contesto del caso, sono state giustiziate 18 donne a livello nazionale.

Pike è inoltre l’unica donna attualmente presente nel braccio della morte del Tennessee. Il Dipartimento penitenziario statale la identifica come tale nei propri documenti ufficiali.

Il suo caso arriva dunque al punto d’incontro fra una vicenda criminale degli anni Novanta e interrogativi molto più contemporanei. Una condanna pronunciata quando Pike aveva 20 anni e relativa a un crimine commesso a 18 anni sta per essere eseguita su una donna che oggi ne ha 50.

30 settembre, il conto alla rovescia

A poche ore dall’appuntamento fissato dalle autorità del Tennessee, il quadro resta quindi aperto sul piano giudiziario ma estremamente avanzato.

Il governatore ha respinto la clemenza. La Corte Suprema del Tennessee ha già esaminato le questioni sottoposte alla sua attenzione. La difesa si è rivolta alla Corte Suprema degli Stati Uniti, chiedendo una sospensione dell’esecuzione.

Il Tennessee si prepara intanto all’evento, con le procedure per l’accesso dei media già definite e la macchina organizzativa predisposta presso il Riverbend Maximum Security Institution.

Il punto centrale, alla vigilia del 30 settembre, non è soltanto se Christa Pike verrà giustiziata. È anche quale peso debba avere il tempo trascorso tra il crimine e la punizione, e fino a che punto l’evoluzione di una persona possa incidere su una condanna capitale.

La risposta, nel caso di Pike, potrebbe arrivare nelle prossime ore dalle aule giudiziarie di Washington. Ma qualunque sarà l’esito, la vicenda ha già riaperto negli Stati Uniti una discussione che va ben oltre una singola condanna: quella sul significato della pena di morte quando sul banco degli imputati non c’è più la diciottenne del 1995, ma la donna diventata quasi trent’anni di carcere dopo.