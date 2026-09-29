Catalogo e novità da vedere su Disney Plus: film e serie TV

Ultimo aggiornamento: 29 settembre 2026.

Quali sono le novità nel catalogo di Disney Plus di ottobre 2026? Il calendario della piattaforma streaming si aggiorna anche questo mese con nuove serie, stagioni inedite e produzioni originali. Tra gli appuntamenti principali spiccano VisionQuest, nuova serie Marvel dedicata a Visione, la stagione 13 di American Horror Story, la novità fantasy Coven Academy – L’Accademia delle Streghe e la commedia romantica Merry Berry Love.

In questa guida, aggiornata periodicamente con le novità comunicate per il catalogo italiano, troviamo il calendario delle uscite Disney+ di ottobre 2026, seguito dagli approfondimenti sui titoli più interessanti del mese.

Il programma potrebbe arricchirsi ulteriormente: Disney può infatti comunicare nuovi ingressi nel catalogo anche successivamente alla pubblicazione del calendario iniziale.

Cose da vedere su Disney Plus, tutte le novità

Ottobre si presenta soprattutto come un mese dedicato alle nuove serie TV su Disney+. Il titolo di maggiore richiamo è probabilmente VisionQuest, che riporta Paul Bettany nei panni di Visione e prosegue una delle linee narrative più importanti aperte da WandaVision.

Gli appassionati di horror hanno invece un doppio appuntamento: American Horror Story 13 inaugura il mese, mentre Coven Academy – L’Accademia delle Streghe porta sulla piattaforma una nuova storia soprannaturale ambientata a New Orleans.

Il 7 ottobre cambia completamente il tono con Merry Berry Love, commedia romantica tra Corea del Sud e Giappone.

Per quanto riguarda i nuovi film Disney Plus di ottobre 2026, al momento dell’ultimo aggiornamento non emerge per il catalogo italiano un calendario cinematografico paragonabile a quello delle serie. La guida verrà quindi aggiornata con gli eventuali film aggiunti o annunciati nel corso del mese.

Disney Plus nuove uscite ottobre 2026: il calendario

Ecco le principali uscite Disney+ confermate per ottobre 2026 in Italia al momento dell’aggiornamento della guida.

Data Titolo Tipologia 1 ottobre 2026 American Horror Story 13 Serie TV – Stagione 13 2 ottobre 2026 Coven Academy – L’Accademia delle Streghe Nuova serie TV 7 ottobre 2026 Merry Berry Love Nuova serie TV 14 ottobre 2026 VisionQuest Nuova serie Marvel

Il calendario è da considerare in aggiornamento: nuovi film, serie, documentari e contenuti per famiglie potranno essere aggiunti al catalogo Disney+ italiano durante ottobre.

Le serie TV in uscita su Disney Plus a ottobre 2026

Il punto di forza delle novità Disney Plus di ottobre 2026 è rappresentato dalle serie. L’offerta attraversa generi molto differenti: dall’horror alla fantascienza Marvel, passando per fantasy adolescenziale e commedia romantica internazionale.

American Horror Story 13 – dal 1° ottobre

Il mese inizia all’insegna dell’horror con American Horror Story 13, nuovo capitolo della longeva serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

La tredicesima stagione assume un significato particolare per gli appassionati della serie perché riporta in scena diversi volti legati alla storia di American Horror Story. Tra i ritorni figurano Sarah Paulson, Evan Peters e Jessica Lange, insieme ad altri interpreti già conosciuti dal pubblico della saga.

La formula antologica che ha caratterizzato la produzione resta uno degli elementi distintivi della serie: ogni ciclo ha costruito nel tempo personaggi, ambientazioni e storie differenti, contribuendo a trasformare American Horror Story in uno dei titoli horror televisivi più riconoscibili degli ultimi anni.

Per chi cerca cosa vedere su Disney Plus a ottobre 2026 in vista di Halloween, la tredicesima stagione è quindi uno degli appuntamenti principali del mese.

Coven Academy – L’Accademia delle Streghe – dal 2 ottobre

Il 2 ottobre arriva Coven Academy – L’Accademia delle Streghe, nuova serie che mescola fantasy, mistero, horror, adolescenza e romance.

La storia è ambientata a New Orleans e ruota attorno a una scuola di magia nella quale giovani streghe e stregoni devono imparare a controllare i propri poteri. Al centro della vicenda c’è Briar Roberts, adolescente proveniente da New York che raggiunge la misteriosa accademia e cerca di scoprire cosa sia accaduto a sua madre.

La situazione diventa però molto più pericolosa quando il conflitto tra streghe e vampiri si intreccia con una minaccia soprannaturale che incombe sulla città.

A complicare ulteriormente le cose arrivano segreti, rivalità e relazioni sentimentali proibite. Il risultato è una produzione che prova a combinare il racconto di formazione adolescenziale con atmosfere dark e soprannaturali.

Nel cast troviamo, tra gli altri, Malina Weissman, Malachi Barton, Jordan Leftwich, Ora Duplass, Tiffani Thiessen e Devon Sawa.

La collocazione nei primi giorni di ottobre non è casuale: Coven Academy è uno dei titoli con cui Disney+ entra nel periodo che conduce direttamente ad Halloween.

Merry Berry Love – dal 7 ottobre

Il 7 ottobre debutta Merry Berry Love, serie che propone un cambio di atmosfera rispetto alle produzioni soprannaturali che caratterizzano l’inizio del mese.

Protagonista è Lee Yubin, designer coreano di successo che vede improvvisamente crollare la propria vita professionale. La ricerca di un nuovo inizio lo conduce su una piccola isola giapponese, dove incontra Shirahama Karin, determinata coltivatrice di fragole alle prese anche con una misteriosa malattia.

L’incontro tra due persone provenienti da mondi molto diversi dà origine a incomprensioni e, naturalmente, a un rapporto destinato progressivamente a cambiare.

Accanto alla storia principale prende forma una seconda relazione che coinvolge Park Kunam e Mizuno Mari, una cartomante capace di leggere il futuro degli altri ma decisamente meno abile quando si tratta della propria vita sentimentale.

Con Ji Chang-wook e Mio Imada tra i protagonisti, Merry Berry Love punta sull’incontro tra cultura coreana e giapponese e amplia ulteriormente la presenza delle produzioni asiatiche nel catalogo della piattaforma.

VisionQuest – dal 14 ottobre

È VisionQuest la grande novità Marvel di Disney+ per ottobre 2026.

La serie debutta il 14 ottobre e riporta Paul Bettany nel ruolo di Visione, continuando il percorso narrativo del personaggio dopo gli avvenimenti che hanno interessato l’universo di WandaVision.

La storia parte da una situazione particolarmente interessante: Visione è stato riattivato e vive nascosto per sfuggire a chi vorrebbe trasformarlo nuovamente in un’arma. Alla ricerca di un significato per la propria esistenza, si confronta con le differenti intelligenze artificiali incorporate nella sua programmazione.

Tra queste compare anche un nome tutt’altro che rassicurante: Ultron.

La relativa tranquillità del protagonista viene interrotta quando una taglia sulla sua testa lo costringe alla fuga insieme a Thomas Shepherd, misterioso ragazzo che potrebbe avere un legame molto più profondo con Visione di quanto sembri inizialmente.

Il ritorno di James Spader come Ultron aggiunge ulteriore interesse a una produzione che si colloca nel filone fantascientifico e più introspettivo del Marvel Cinematic Universe.

Per chi segue le produzioni Marvel in ordine, VisionQuest rappresenta quindi una delle serie Disney Plus più attese del 2026 e il titolo di punta delle uscite di ottobre.

I nuovi film su Disney Plus a ottobre 2026

Sul fronte cinematografico, il calendario italiano disponibile al momento dell’aggiornamento appare meno definito rispetto a quello delle serie TV.

Per questo motivo è opportuno distinguere le uscite effettivamente previste per Disney+ Italia dai calendari pubblicati per altri Paesi. Il catalogo della piattaforma può infatti cambiare in base al mercato di riferimento e un film annunciato negli Stati Uniti non è automaticamente disponibile nello stesso giorno anche in Italia.

Questa sezione sarà aggiornata durante il mese con gli eventuali nuovi film Disney Plus di ottobre 2026 annunciati per il pubblico italiano.

Cosa vedere su Disney Plus a ottobre 2026

La scelta dipende soprattutto dal genere preferito.

Chi segue il Marvel Cinematic Universe ha un appuntamento quasi obbligato con VisionQuest, soprattutto per capire quale direzione prenderà la storia di Visione dopo gli eventi precedenti e quale ruolo avrà nuovamente Ultron.

Per gli appassionati di horror ottobre offre invece American Horror Story 13, particolarmente interessante per i numerosi ritorni dal passato della serie. Chi preferisce un fantasy soprannaturale più giovane può orientarsi su Coven Academy, che unisce magia, vampiri, mistero e relazioni adolescenziali.

Merry Berry Love rappresenta invece l’alternativa per chi cerca una storia sentimentale più leggera e un’ambientazione completamente differente.

Il vantaggio del catalogo di ottobre è quindi la varietà: le principali novità spaziano dall’horror alla fantascienza, dal fantasy alla commedia romantica, intercettando pubblici molto diversi.

Le prossime uscite Disney Plus dopo ottobre

Lo sguardo può già spostarsi anche al mese successivo. Tra le prossime uscite Disney Plus è prevista per il 4 novembre 2026 L’Imperatrice Risposata, nuova produzione coreana che amplia ulteriormente l’offerta internazionale della piattaforma.

Il calendario di novembre sarà comunque oggetto di un aggiornamento dedicato non appena saranno disponibili maggiori informazioni sul catalogo italiano.

Disney Plus: un catalogo sempre più ampio

Parlare oggi di Disney+ significa andare molto oltre i classici film d’animazione Disney. Nel catalogo convivono produzioni Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e numerosi titoli destinati a un pubblico adulto, oltre a serie e produzioni internazionali.

Questa varietà si riflette anche nelle nuove uscite Disney Plus di ottobre 2026: nello stesso mese trovano spazio l’universo Marvel di VisionQuest, l’horror di American Horror Story, il fantasy di Coven Academy e una produzione romantica asiatica come Merry Berry Love.

Il calendario è inoltre dinamico. Alcuni titoli possono essere annunciati o confermati soltanto a ridosso della pubblicazione e le date possono essere differenti tra Italia e altri mercati. Per questo motivo questa pagina viene aggiornata periodicamente per offrire un quadro delle novità disponibili su Disney+ in Italia.

Domande frequenti sulle nuove uscite Disney Plus

Quali sono le nuove uscite Disney Plus di ottobre 2026?

Tra le principali nuove uscite Disney+ di ottobre 2026 figurano American Horror Story 13 dal 1° ottobre, Coven Academy – L’Accademia delle Streghe dal 2 ottobre, Merry Berry Love dal 7 ottobre e VisionQuest dal 14 ottobre. Il calendario può essere integrato con ulteriori titoli nel corso del mese.

Quando esce VisionQuest su Disney Plus?

VisionQuest esce su Disney+ il 14 ottobre 2026. La nuova serie Marvel riporta Paul Bettany nel ruolo di Visione e vede il ritorno di Ultron, interpretato da James Spader.

Quando esce American Horror Story 13 su Disney Plus?

La stagione 13 di American Horror Story arriva su Disney+ in Italia il 1° ottobre 2026. Il nuovo capitolo riporta diversi attori già apparsi nelle precedenti stagioni della serie antologica.

Quali nuove serie escono su Disney Plus a ottobre 2026?

Il calendario italiano comprende, tra le principali novità, American Horror Story 13, Coven Academy, Merry Berry Love e VisionQuest. Altri contenuti potranno essere aggiunti alla programmazione durante ottobre.

Quali film escono su Disney Plus a ottobre 2026?

Al momento dell’ultimo aggiornamento il calendario italiano dei nuovi film di ottobre 2026 è meno definito rispetto a quello delle serie TV. È importante non confondere le uscite annunciate per Disney+ negli Stati Uniti con quelle effettivamente disponibili in Italia. La sezione verrà aggiornata con i nuovi film confermati.

Cosa vedere su Disney Plus a ottobre 2026?

Tra i titoli principali del mese, VisionQuest è indicato per chi segue il Marvel Cinematic Universe, mentre American Horror Story 13 è l’appuntamento di riferimento per gli appassionati dell’horror. Coven Academy propone fantasy e atmosfere soprannaturali, mentre Merry Berry Love punta sulla commedia romantica.

Il calendario Disney Plus è uguale in tutti i Paesi?

No. Il catalogo Disney+ e le date di disponibilità possono cambiare in base al Paese. Per questo motivo un titolo presente nel calendario statunitense o di un altro mercato non deve essere considerato automaticamente confermato anche per Disney+ Italia.