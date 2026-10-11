Caro energia in Lombardia: stangata da 1,1 miliardi in 7 mesi

🌐 Caro energia in Lombardia, bollette e carburanti più cari, 1,1 miliardi di euro di spesa aggiuntiva e 246 euro in più per famiglia in appena sette mesi: è il conto dei rincari registrati tra marzo e settembre 2026. L’allarme di Confartigianato Lombardia arriva mentre l’inflazione accelera e la fiducia di famiglie e imprese arretra. A rischio non ci sono soltanto i bilanci domestici, ma anche i consumi nei negozi, nei servizi e nelle attività artigiane. E con l’inverno alle porte cresce la preoccupazione per i costi energetici. Il 12 ottobre a Milano si apre la Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026.

Bollette e carburanti, il conto per le famiglie lombarde supera il miliardo

Un miliardo e 100 milioni di euro in più in sette mesi. È la cifra che restituisce la dimensione del peso esercitato dai rincari energetici sulle famiglie lombarde tra marzo e settembre 2026. Un aumento che, distribuito sui circa 4,6 milioni di nuclei familiari della regione, equivale a 246 euro di spesa aggiuntiva per famiglia.

La stima arriva dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia e prende in considerazione i maggiori costi sostenuti per elettricità, gas e carburanti. Nel periodo esaminato, secondo l’elaborazione, le spese per elettricità e gas sono cresciute del 16,6%, mentre quelle per i carburanti hanno registrato un aumento del 26,8%.

Il dato complessivo fotografa una pressione che si accumula mese dopo mese sui bilanci domestici. Luce, riscaldamento e mobilità sono voci difficili da comprimere rapidamente: anche quando una famiglia riduce le uscite non indispensabili, deve continuare a sostenere buona parte dei costi legati alla casa e agli spostamenti quotidiani.

Il problema non riguarda quindi soltanto l’aumento di una singola bolletta. È la somma dei rincari a restringere il margine disponibile per alimentari, abbigliamento, ristorazione, servizi e acquisti occasionali. Proprio queste spese rappresentano una parte importante della domanda che sostiene le attività economiche locali.

L’allarme di Confartigianato: «L’inverno preoccupa»

A richiamare l’attenzione sulle conseguenze economiche della situazione è Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. Il timore riguarda soprattutto la possibilità che il caro energia si trasformi in un freno ulteriore ai consumi, con ripercussioni dirette sulle piccole imprese.

Quando una quota maggiore del reddito viene assorbita da bollette e carburanti, spiega Massetti, diminuisce la disponibilità per gli altri acquisti. Il contraccolpo può raggiungere rapidamente le imprese che lavorano a stretto contatto con le famiglie: artigiani, commercianti, attività di prossimità e servizi alla persona.

Il presidente dell’associazione sottolinea che famiglie e imprese sono strettamente legate. Un indebolimento del potere d’acquisto può tradursi in una minore domanda di beni e servizi; per le aziende più piccole, questo significa affrontare un mercato potenzialmente meno dinamico proprio mentre anche i costi di gestione restano sotto pressione.

La preoccupazione riguarda in particolare l’inverno, quando il fabbisogno energetico delle abitazioni tende ad aumentare. Il quadro dei prossimi mesi dipenderà dall’andamento dei prezzi, dalle condizioni dei contratti di fornitura e dalla capacità delle famiglie di assorbire ulteriori spese senza ridurre drasticamente altri consumi.

La richiesta di Confartigianato è quindi quella di interventi capaci di contenere i costi dell’energia e restituire stabilità, con particolare attenzione alle imprese di dimensioni ridotte. L’obiettivo, nella prospettiva dell’associazione, è evitare che risposte limitate alle singole emergenze lascino irrisolto il problema della sostenibilità dei costi nel medio periodo.

Inflazione al 4,2%: l’energia torna a pesare sui prezzi

L’allarme lombardo si inserisce in un contesto nazionale caratterizzato da una nuova accelerazione dell’inflazione. Le stime preliminari per settembre 2026 indicano una crescita dei prezzi al consumo del 4,2% su base annua, rispetto al 3,3% registrato ad agosto.

L’aumento è stato alimentato soprattutto dalla componente energetica, con rialzi sia per gli energetici regolamentati sia per quelli non regolamentati. Anche alcuni prezzi alimentari e diversi servizi hanno mostrato una dinamica più sostenuta. Il risultato è un quadro nel quale le pressioni sui bilanci familiari non si limitano alle bollette, ma possono estendersi ad altre spese quotidiane.

Per interpretare correttamente il dato è importante distinguere tra inflazione generale e rincari delle singole voci. Il 4,2% rappresenta la variazione complessiva dell’indice dei prezzi rispetto a un anno prima: non significa che ogni prodotto o servizio sia aumentato nella stessa misura. Il peso effettivo sui bilanci cambia in base alle abitudini di consumo e alla composizione delle spese di ciascun nucleo familiare.

Per le famiglie che destinano una quota significativa del reddito a energia e trasporti, tuttavia, l’aumento dei costi può risultare particolarmente difficile da assorbire. Ed è proprio questa concentrazione della spesa sulle necessità quotidiane a rendere delicato il rapporto tra rincari e consumi.

Bolletta elettrica, atteso un aumento per i clienti vulnerabili

Tra gli elementi che alimentano le preoccupazioni per l’autunno figura anche l’aggiornamento tariffario citato nel comunicato di Confartigianato Lombardia. Per il quarto trimestre del 2026, l’associazione richiama una previsione di aumento del 37,3% della bolletta elettrica per i clienti vulnerabili serviti in Maggior Tutela, rispetto al trimestre precedente.

La variazione riguarda una specifica categoria di utenti e non va interpretata come un aumento uniforme per tutte le famiglie italiane. Il costo effettivo dell’elettricità dipende infatti dal tipo di contratto, dalla modalità di fornitura e dai consumi.

Resta però un indicatore significativo della pressione che può gravare su una parte delle famiglie in una fase dell’anno in cui la domanda energetica tende a diventare più importante. Per i nuclei vulnerabili, un incremento consistente può rendere più difficile conciliare le spese per luce e riscaldamento con il resto del bilancio.

Per le imprese, il problema assume una dimensione ulteriore: l’energia rappresenta un costo operativo che può incidere sulla produzione, sull’erogazione dei servizi e sulla capacità di mantenere prezzi sostenibili per la clientela. La situazione può essere particolarmente delicata per le attività con margini ridotti e limitate possibilità di assorbire gli aumenti.

Fiducia in calo, consumi sotto pressione

Il rischio di una contrazione della domanda trova un altro segnale negli indicatori di fiducia diffusi per settembre. L’indice del clima di fiducia dei consumatori è sceso da 94,5 a 91,2 punti, mentre l’indicatore composito della fiducia delle imprese è passato da 97 a 95,9.

La flessione segnala un peggioramento del clima complessivo, anche se non consente da sola di prevedere con certezza l’andamento futuro degli acquisti. La fiducia è infatti un indicatore delle valutazioni e delle aspettative di famiglie e imprese, non una misura diretta della spesa effettivamente realizzata.

Il dato è comunque rilevante per le attività di prossimità. Se le famiglie diventano più caute e rinviano gli acquisti non essenziali, le conseguenze possono interessare una vasta rete di imprese: dai laboratori artigiani ai negozi, dai servizi personali alle piccole attività che dipendono in larga misura dalla clientela locale.

La questione è particolarmente importante per il tessuto produttivo lombardo, caratterizzato da una presenza significativa di piccole imprese e attività specializzate. In questo contesto, il potere d’acquisto delle famiglie non è soltanto una questione sociale: è anche uno dei fattori che contribuiscono a sostenere il mercato interno.

Il rischio evidenziato da Confartigianato è quello di un circolo sfavorevole: bollette e carburanti assorbono una quota crescente delle risorse familiari, gli acquisti discrezionali rallentano e le imprese che dipendono dalla domanda interna possono trovarsi ad affrontare una fase più difficile.

Energia e sostenibilità, il 12 ottobre l’evento a Milano

In questo scenario, Confartigianato dedica una settimana di iniziative, incontri e convegni al rapporto tra energia, sostenibilità e futuro delle imprese. La Settimana per l’Energia e la Sostenibilità 2026 prenderà il via lunedì 12 ottobre alle ore 17 al Teatro Strehler di Milano, con l’evento inaugurale Seize the Change, coordinato da Confartigianato Lombardia.

L’appuntamento coinvolgerà imprenditori, giovani e rappresentanti del mondo della scuola, con l’obiettivo di discutere come trasformare le sfide energetiche e ambientali in opportunità concrete per il sistema economico.

Il tema della transizione energetica si intreccia infatti con una doppia esigenza. Da un lato, le imprese devono confrontarsi con il costo dell’energia e con la necessità di mantenere la propria competitività. Dall’altro, sono chiamate a valutare percorsi di sostenibilità, innovazione ed efficienza che possono richiedere investimenti e competenze.

Per le piccole aziende, la possibilità di affrontare questa trasformazione dipende anche dall’accesso a informazioni, strumenti e risorse adeguate. L’efficienza energetica può contribuire a ridurre i consumi nel tempo, ma non elimina automaticamente gli effetti degli aumenti immediati e non è sempre realizzabile senza costi iniziali.

La settimana di iniziative intende mettere al centro proprio queste questioni, favorendo il confronto tra imprese, nuove generazioni e mondo della formazione.

Piccole imprese e famiglie, un equilibrio da proteggere

I numeri presentati da Confartigianato Lombardia descrivono una pressione economica che coinvolge due parti strettamente connesse dello stesso sistema: chi acquista beni e servizi e chi li produce o li offre sul territorio.

I 246 euro di maggiori costi medi per famiglia tra marzo e settembre non rappresentano una spesa identica per tutti i nuclei, ma restituiscono l’ordine di grandezza dell’aggravio complessivo stimato. La distribuzione effettiva varia in funzione dei consumi, della composizione familiare, degli spostamenti e delle condizioni contrattuali.

Il punto centrale è la capacità di assorbire nuovi rincari senza sacrificare ulteriormente altri acquisti. Se il margine delle famiglie si restringe, anche le imprese che vivono della domanda locale possono risentirne. E se le aziende devono affrontare contemporaneamente costi elevati e consumi più deboli, diventa più difficile programmare investimenti e attività.

Per questo l’associazione chiede misure in grado di contenere i costi energetici e offrire maggiore stabilità. La sfida dei prossimi mesi sarà trovare un equilibrio tra tutela del potere d’acquisto, sostenibilità dei costi per le imprese e investimenti necessari per rendere il sistema economico meno vulnerabile alle oscillazioni dell’energia.

La Lombardia entra così nell’autunno con un campanello d’allarme: il caro energia non pesa soltanto sulle bollette, ma può condizionare la tenuta dei consumi e dell’economia di prossimità. L’evoluzione dei prezzi, le misure di sostegno e le scelte di famiglie e imprese saranno decisive per capire quanto profondo sarà l’impatto nei mesi invernali.