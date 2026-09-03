Il capitale creativo secondo Milano e Mosca: perché la nuova generazione è diventata una scelta strategica

L’industria italiana della moda ha chiuso il 2025 in calo: il fatturato del comparto tessile e abbigliamento si è attestato a 58,4 miliardi di euro, il 2,4% in meno rispetto all’anno precedente. Anche l’export, che rappresenta oltre il 60% del settore, ha registrato una contrazione. Nei primi otto mesi dello scorso anno, la produzione è diminuita di oltre cinque punti percentuali in più rispetto alla media dell’industria manifatturiera italiana e solo nel secondo trimestre il settore ha visto la chiusura di circa undici aziende al giorno. Confindustria Moda prevede che, in assenza di un piano strutturale, entro il 2030 il settore potrebbe perdere 19 miliardi di euro di fatturato.

In questo contesto, il calendario della Milano Fashion Week SS27, che si concluderà il 28 settembre, è uno dei più ricchi di debutti degli ultimi anni. Tra le novità più significative, il nuovo tandem creativo alla guida di Moschino – Loris Messina e Simone Rizzo; la seconda stagione di Maria Grazia Chiuri da Fendi; la seconda sfilata di Simone Bellotti per Jil Sander. Inoltre, sono notevoli i primi fashion show milanesi di Marques’ Almeida e Miguel Vieira dal Portogallo, del messicano Neithan Herbert e di Victor-Hart, vincitore della borsa di studio MAX&Co. Design for Change 2024. Il 27 settembre si terrà la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, la sfilata dei diplomati delle scuole di moda italiane. E il nuovo spazio CNMI Fashion Hub a Palazzo Morando, presentato come piattaforma dedicata ai designer emergenti.

In una fase di crisi, l’industria italiana punta sull’arrivo di nuovi nomi come strumento per rinnovare il pubblico, dare nuovo slancio all’offerta commerciale e recuperare posizioni sui mercati in crescita. L’attenzione alla nuova generazione smette così di essere un elemento culturale caratteristico di singole fashion week e diventa una scelta strategica – una risposta concreta alla fase di debolezza che interessa i segmenti tradizionali.

Una strategia strutturata a favore della nuova generazione, con un focus ancora più marcato sui brand emergenti, è da anni al centro della Moscow Fashion Week, in programma dal 26 settembre al 1° ottobre, che presenterà le collezioni di oltre 170 partecipanti provenienti da diversi paesi. L’infrastruttura dell’evento funziona come un acceleratore per i brand, offrendo la possibilità di sfilare davanti a un pubblico internazionale, entrare in contatto con i retailer attraverso uno showroom professionale, incontrare direttamente i consumatori in un pop-up store e ottenere visibilità sulla stampa.

La sezione internazionale della Moscow Fashion Week vedrà la partecipazione di Miguel Llopis, designer spagnolo già noto al pubblico moscovita. Nelle scorse edizioni aveva definito la partecipazione alla Moscow Fashion Week un passo importante per il posizionamento del proprio brand sulla scena internazionale della moda e per la costruzione di relazioni con il mercato russo, sottolineando come l’evento rappresenti oggi uno dei punti di attrazione per i designer internazionali e richiami l’attenzione della comunità globale della moda.

Nel calendario della Moscow Fashion Week, accanto al brand spagnolo, figurano Limak By Kamil dallo Sri Lanka, il marchio britannico Black Crown Label, i designer turchi Gökhan Yavaş e Murat Aytulum, oltre a designer provenienti da Cina, Serbia e Costa Rica. La parte russa del programma riunisce nomi affermati – Masterpeace, Sergey Sysoev, Julia Dalakian e Victoria Andreyanova – e nuovi brand che avranno per la prima volta l’opportunità di presentarsi su una passerella internazionale.

L’importanza di piattaforme come la Moscow Fashion Week per la moda emergente è confermata anche dai professionisti che operano a stretto contatto con l’industria italiana. Shirene Rifai, Fondatrice e CEO della Jordan Fashion Week, membro del consiglio di amministrazione del Jordan Italian Forum for Cooperation (JIFCO) e organizzatrice abituale delle sfilate giordane all’Alta Roma Fashion Week, segue le edizioni moscovite da diversi anni. «È qui che iniziative come la Moscow Fashion Week svolgono un ruolo importante. Offrono ai designer visibilità internazionale, preziosi contatti nel settore, attenzione da parte dei media e opportunità per costruire relazioni che possono portare a collaborazioni a lungo termine e all’accesso a nuovi mercati», afferma Shirene Rifai.

di Giuliana Bianchi