8:25 am, 11 Novembre 26 calendario

Capelli bianchi senza tintura: tre trucchi che funzionano

Di: Redazione Metrotoday

Il primo trucco: spray per la ricrescita

Gli spray colorati temporanei permettono di coprire rapidamente le zone più visibili, in particolare l’attaccatura dei capelli e la scriminatura.

Sono prodotti destinati generalmente a essere rimossi con il lavaggio.

Per un risultato naturale occorre scegliere una tonalità vicina al colore di partenza e applicare quantità moderate.

Applicazione di un prodotto temporaneo sui capelli

Il secondo trucco: mascara colorato

Il mascara per capelli consente interventi più precisi sui singoli ciuffi.

Può essere utile quando i capelli bianchi sono concentrati sulle tempie o lungo la linea frontale.

Rispetto agli spray permette un’applicazione mirata, ma richiede attenzione per evitare accumuli e differenze cromatiche troppo evidenti.

Applicazione mirata di un prodotto per capelli

Il terzo trucco: cambiare acconciatura

Non sempre è necessario utilizzare un prodotto colorante.

Una scriminatura laterale, un taglio movimentato o una piega che aumenta il volume possono rendere meno evidente la ricrescita.

L’effetto dipende dalla distribuzione dei capelli bianchi e dal contrasto con il colore naturale.

Acconciatura femminile con taglio scalato

Il limite dei rimedi domestici

Caffè, tè e altri ingredienti naturali vengono spesso presentati come alternative alla tintura.

I risultati, però, sono generalmente poco prevedibili e non equivalenti a una colorazione cosmetica formulata appositamente.

Anche i prodotti temporanei devono essere utilizzati seguendo le istruzioni, soprattutto in presenza di cute sensibile.

Donna con capelli argentati naturali

Coprire i capelli bianchi è una scelta estetica, non una necessità.

Le soluzioni temporanee consentono di cambiare aspetto senza assumere l’impegno di una colorazione permanente, mentre valorizzare il grigio naturale rappresenta un’alternativa altrettanto legittima.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

11 Novembre 2026 ( modificato il 1 Novembre 2026 | 18:25 )
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Articoli correlati
Alanis Morissette parla di pansessualità senza etichette
Indice dei contenuti Toggle Il fatto e i suoi contorniPerché questa notizia contaLe implicazioni da non sottovalutare...
Due calici, una sedia vuota: l’amore inventato sui social
Indice dei contenuti Toggle La fotografia che lascia credere tuttoLa differenza con il soft launchPerché l’assenza at...
‘The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale’ con Simone Belli
Per afferrare emozioni che solo la meraviglia può regalare. Solo la sorpresa della meraviglia. Ma a patto di riuscire...
Maglione gilet, il ritorno furbo della maglieria 2026
Indice dei contenuti Toggle Il capo a metà tra due stagioniCome cambia la silhouetteLa regola delle sovrapposizioniCo...
Ferragamo, la moda si abbraccia: il lusso riscopre l’amore
Indice dei contenuti Toggle Ferragamo The Joy of Loving: quando il lusso torna umanoKris Jenner regista per Ferragamo...
I più letti
Deva Cassel sposa Dior a Milano: Monica Bellucci in prima fila Di: Redazione Metrotoday
Lady Amanda Harlech, la musa della moda che ha sfilato per Gucci Di: Ginevra Fiano
Sunburn make up 2026: il trucco effetto scottatura che conquista Di: Alessia Sterling
Alanis Morissette parla di pansessualità senza etichette
Di: Redazione Metrotoday
Due calici, una sedia vuota: l’amore inventato sui social
Di: Redazione Metrotoday
‘The Enchantment of Christmas – L’Incanto del Natale’ con Simone Belli
Di: SDP
iscrizione a newsletter
forzaseo banner