Burraco e cervello: giocare a carte fa davvero bene

🌐 Giocare a burraco fa bene al cervello? Le ricerche sui giochi di carte suggeriscono possibili benefici per memoria, attenzione, strategia e socialità, oltre a un’associazione con un minor rischio di declino cognitivo. Ma la scienza invita a distinguere ciò che è dimostrato da ciò che è soltanto plausibile.

Una partita a burraco può sembrare, dall’esterno, un semplice passatempo. Un tavolo, quattro persone, un mazzo di carte, qualche combinazione da costruire e una buona dose di competizione. In realtà, dietro una mano apparentemente tranquilla si nasconde un’attività nella quale il cervello deve lavorare continuamente.

Bisogna ricordare quali carte sono già state giocate, osservare le mosse degli avversari, interpretare quelle del proprio compagno, decidere quali carte conservare e quali scartare, anticipare le possibili evoluzioni della partita e, soprattutto, cambiare piano quando qualcosa non va come previsto.

È proprio questa complessità a rendere interessante il rapporto tra giochi di carte e salute cognitiva.

La domanda, però, va formulata con attenzione. Non esistono prove sufficienti per affermare che il burraco, nello specifico, prevenga la demenza o allunghi la vita. La maggior parte degli studi scientifici disponibili ha infatti analizzato giochi di carte in generale, mahjong o altre attività cognitive e sociali, non una singola disciplina come il burraco.

Detto questo, molte delle abilità richieste durante una partita sono proprio quelle che la ricerca associa a una maggiore attività cognitiva e a un invecchiamento più attivo.

Cosa succede al cervello durante una partita a burraco

Il primo elemento da considerare è la memoria di lavoro, cioè la capacità di mantenere temporaneamente alcune informazioni e utilizzarle mentre si svolge un compito.

Nel burraco bisogna tenere a mente diverse informazioni contemporaneamente: le proprie carte, quelle già scartate, le combinazioni aperte, le carte raccolte dagli altri giocatori e le possibili sequenze ancora realizzabili.

Non si tratta semplicemente di ricordare. Bisogna utilizzare immediatamente ciò che si ricorda per prendere una decisione.

Se, per esempio, una carta utile a completare una sequenza è già comparsa negli scarti, il giocatore deve aggiornare il proprio piano. Se un avversario raccoglie una determinata carta, quella scelta diventa un indizio sulla possibile strategia che sta seguendo.

Il cervello costruisce così una rappresentazione continuamente aggiornata della partita.

Memoria e attenzione lavorano insieme

La memoria, da sola, non basta. Serve anche una forte componente attentiva.

Durante una partita bisogna selezionare le informazioni importanti e ignorare quelle irrilevanti. Un gesto, una carta, una combinazione o una scelta apparentemente secondaria possono diventare decisivi qualche turno dopo.

Questa capacità di mantenere l’attenzione e spostarla rapidamente da un’informazione all’altra è una componente importante delle funzioni esecutive.

Il giocatore non osserva semplicemente ciò che accade: cerca continuamente di capire quale significato possa avere.

Strategia, previsione e capacità di cambiare piano

Un’altra caratteristica interessante del burraco è la necessità di prevedere.

Non si decide soltanto cosa fare adesso, ma si cerca di immaginare cosa potrebbe succedere dopo. Una determinata carta può essere utile immediatamente oppure diventare fondamentale per una combinazione successiva.

Questo introduce una componente di pianificazione.

Il giocatore deve valutare diverse possibilità e scegliere quella che considera più conveniente sulla base delle informazioni disponibili. Ma nessuna previsione è certa: una carta inattesa può modificare completamente la situazione.

Ed è qui che entra in gioco la flessibilità cognitiva.

Quando la strategia deve cambiare

La flessibilità cognitiva è la capacità di modificare un comportamento o una strategia quando cambiano le condizioni.

È una funzione particolarmente importante nella vita quotidiana. Significa, per esempio, riuscire ad abbandonare un piano che non funziona, adattarsi a una situazione imprevista e trovare una soluzione alternativa.

In una partita a burraco questa capacità viene sollecitata continuamente.

Avevi costruito una sequenza? Arriva una carta che cambia le possibilità. Stavi aspettando un determinato scarto? L’avversario lo raccoglie. Avevi previsto una certa strategia? Il compagno fa una scelta diversa.

Il cervello deve ricalcolare rapidamente le possibilità.

Il controllo dell’impulsività

C’è poi un’altra componente meno evidente: il controllo della risposta immediata.

Una buona giocata non è necessariamente quella che produce il vantaggio più evidente nell’immediato. A volte conviene aspettare, conservare una carta o rinunciare a una combinazione apparentemente conveniente.

Questo richiede una forma di controllo inibitorio, cioè la capacità di non reagire automaticamente allo stimolo più immediato.

In termini semplici: non basta vedere una possibilità e sfruttarla. Bisogna chiedersi se quella scelta sia davvero la migliore.

Anche questo tipo di comportamento rientra nelle funzioni esecutive, un insieme di abilità cognitive fondamentali per organizzare il comportamento e prendere decisioni.

Il fattore sociale potrebbe essere altrettanto importante

Ridurre il burraco a un esercizio per la memoria sarebbe però un errore.

Una delle sue caratteristiche più interessanti è infatti la dimensione sociale.

Il gioco normalmente coinvolge più persone, spesso in coppia. Ciò significa parlare, osservare, interpretare, condividere tempo e rispettare regole comuni.

Per una persona anziana, soprattutto se vive sola, un appuntamento settimanale con amici o conoscenti può rappresentare molto più di qualche ora di intrattenimento.

Può diventare un’occasione per mantenere relazioni, uscire di casa, avere un impegno e sentirsi parte di un gruppo.

E questo aspetto è particolarmente importante perché isolamento sociale e solitudine sono stati associati, in numerose ricerche, a una peggiore salute generale e a un maggiore rischio di declino cognitivo.

Non è soltanto la carta a stimolare il cervello

Immaginiamo quindi una persona che giochi regolarmente a burraco.

Non sta soltanto ricordando carte e combinazioni. Sta uscendo di casa, incontrando altre persone, conversando, mantenendo un appuntamento, rispettando regole, prendendo decisioni e gestendo emozioni come attesa, soddisfazione e frustrazione.

Il possibile beneficio, quindi, potrebbe derivare dalla combinazione di stimolazione cognitiva e partecipazione sociale, più che dal gioco considerato come esercizio isolato.

Giochi di carte e demenza: cosa dice davvero la ricerca

È qui che bisogna evitare le conclusioni troppo semplici.

Dire che “il burraco previene la demenza” sarebbe scientificamente scorretto sulla base delle evidenze disponibili.

Gli studi osservazionali hanno però trovato associazioni interessanti tra la partecipazione ad attività cognitive, sociali e ricreative e un minore rischio di declino cognitivo o demenza.

Il problema è capire la direzione del rapporto.

Le persone che mantengono una buona salute cognitiva potrebbero essere più propense a giocare a carte, leggere, uscire e frequentare amici. Non è quindi sempre possibile stabilire che sia stata l’attività a produrre il beneficio.

Potrebbe esistere una relazione bidirezionale.

In altre parole, giocare a carte potrebbe essere parte di uno stile di vita cognitivamente e socialmente attivo, ma non può essere considerato una terapia o una garanzia contro la demenza.

Perché gli studi sui giochi di carte sono comunque interessanti

Anche con queste cautele, il tema merita attenzione.

Le ricerche che hanno analizzato le attività ricreative negli anziani hanno spesso osservato una relazione tra maggiore impegno cognitivo e sociale e migliori indicatori di salute mentale e cognitiva.

Giochi come carte e mahjong presentano inoltre una caratteristica particolare: sono attività relativamente accessibili, poco costose e facilmente ripetibili.

Non richiedono necessariamente strumenti tecnologici, grandi spostamenti o preparazioni elaborate.

E soprattutto hanno un vantaggio rispetto a molti esercizi cognitivi: sono divertenti.

Questo può sembrare un dettaglio, ma è fondamentale. Un’attività che piace ha maggiori possibilità di essere mantenuta nel tempo.

Burraco e depressione: il ruolo della socialità

Il possibile beneficio non riguarda soltanto memoria e attenzione.

La dimensione sociale può avere un ruolo anche sul benessere psicologico.

Una partita significa parlare con altre persone, ridere, discutere, confrontarsi e condividere un’esperienza. Per chi vive una condizione di isolamento, anche un appuntamento apparentemente semplice può diventare un elemento importante della settimana.

Non significa naturalmente che il burraco possa curare la depressione.

Significa piuttosto che contrastare la solitudine e mantenere una rete sociale attiva può essere una componente positiva dell’invecchiamento.

Ed è proprio la combinazione tra attività mentale e relazione con gli altri a rendere il gioco particolarmente interessante.

E la longevità? Il dato più sorprendente

Tra gli aspetti più curiosi della ricerca c’è anche quello relativo alla longevità.

Alcuni studi osservazionali hanno trovato associazioni tra la partecipazione ad attività cognitive e sociali e una maggiore sopravvivenza negli anziani.

Ma anche in questo caso è fondamentale non confondere associazione e causa.

Se chi partecipa regolarmente ad attività sociali vive più a lungo, non significa automaticamente che sia stata la partita a carte ad allungargli la vita.

Potrebbero entrare in gioco moltissimi altri fattori: attività fisica, condizioni economiche, istruzione, alimentazione, accesso alle cure, salute cardiovascolare, rete familiare e qualità complessiva dello stile di vita.

Il gioco potrebbe quindi essere un tassello di un modello di invecchiamento attivo, non una spiegazione unica della longevità.

Il vero vantaggio potrebbe essere la combinazione

Se si osserva una partita di burraco nel suo insieme, emerge una caratteristica interessante.

Ci sono contemporaneamente:

memoria, perché bisogna conservare informazioni;

attenzione, perché bisogna seguire ciò che accade;

pianificazione, perché occorre costruire una strategia;

previsione, perché si cerca di anticipare le mosse;

flessibilità cognitiva, perché la strategia deve cambiare;

controllo degli impulsi, perché non sempre conviene agire immediatamente;

decision making, perché ogni turno richiede una scelta;

socialità, perché il gioco si svolge insieme agli altri.

Questa combinazione rende il burraco una forma particolarmente interessante di stimolazione cognitiva naturale.

Non è necessario trasformare ogni partita in un allenamento cerebrale. Anzi, probabilmente il suo valore sta proprio nel contrario: il cervello viene coinvolto senza avere la sensazione di stare facendo un esercizio.

Giocare a burraco non basta per mantenere giovane il cervello

C’è però un punto importante da non perdere di vista.

La salute del cervello dipende da molti fattori. Attività fisica regolare, controllo della pressione arteriosa, alimentazione equilibrata, sonno adeguato, gestione dei fattori di rischio cardiovascolare, relazioni sociali e stimolazione cognitiva fanno parte di un quadro molto più ampio.

Il burraco può inserirsi perfettamente in questo stile di vita, ma non può sostituire tutto il resto.

Pensarlo come una sorta di “vaccino” contro il declino cognitivo sarebbe un errore.

Pensarlo invece come un’attività piacevole che permette di mantenere il cervello impegnato e le relazioni sociali attive è molto più coerente con ciò che sappiamo.

La partita migliore è quella che continua nel tempo

Il possibile beneficio di un gioco come il burraco potrebbe dipendere soprattutto dalla continuità.

Una partita occasionale difficilmente può essere considerata un allenamento sistematico. Un’attività praticata regolarmente, invece, può diventare parte della routine e contribuire a mantenere una vita sociale e mentalmente attiva.

Ed è forse questo il punto più interessante.

Non serve necessariamente cercare il gioco “perfetto” per il cervello. Può essere più utile trovare un’attività abbastanza stimolante da impegnare la mente e abbastanza piacevole da voler essere ripetuta.

Per qualcuno sarà il burraco. Per altri gli scacchi, il bridge, il mahjong, la lettura, la musica, il ballo o altre attività che combinano apprendimento, movimento o socialità.

Quindi il burraco fa bene al cervello

La risposta più corretta è: potenzialmente sì, ma non nel senso semplicistico che una partita prevenga la demenza.

Non abbiamo prove specifiche sufficienti per dire che il burraco, da solo, protegga dal declino cognitivo o aumenti la longevità. Abbiamo però buone ragioni per considerare positivamente le attività che richiedono memoria, attenzione, strategia, flessibilità e interazione sociale.

E il burraco riunisce quasi tutte queste caratteristiche in un’unica esperienza.

La sua forza potrebbe quindi non essere in una singola carta, in una combinazione o nella vittoria finale. Potrebbe stare nel processo complessivo: ricordare, osservare, prevedere, decidere, correggersi, parlare e stare insieme agli altri.

In questo senso, una serata al tavolo da gioco può essere molto più di un passatempo.

Può essere un piccolo esercizio quotidiano di mente e relazioni, inserito però in uno stile di vita complessivamente sano e attivo.

E forse è proprio questa la lezione più interessante della ricerca: quando un’attività riesce contemporaneamente a far lavorare il cervello e a farci stare bene con gli altri, vale la pena conservarla non soltanto per vincere una partita, ma anche per invecchiare nel modo più attivo possibile.