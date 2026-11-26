🌐 La Bulgaria, nell’euro dal gennaio 2026, rischia una sanzione sul deficit. La Commissione giudica insufficienti le correzioni, ma la multa non è ancora stata deliberata.

La stretta europea non è ancora una multa

La Bulgaria si avvicina a una sanzione europea sui conti pubblici prima di completare il suo primo anno nella moneta unica. Il passaggio decisivo, per ora, è una raccomandazione: il 24 novembre 2026 la Commissione europea ha chiesto al Consiglio di riconoscere che Sofia non ha adottato azioni efficaci per correggere il disavanzo. Non si tratta di una multa già inflitta, ma dell’avanzamento di una procedura che può portare a una penalità finanziaria.

Il calendario monetario va distinto da quello dei controlli di bilancio. La Bulgaria ha adottato l’euro il 1° gennaio 2026: al 26 novembre sono trascorsi quasi undici mesi, non un anno completo. L’ingresso nell’unione monetaria e il successivo deterioramento dei conti sono due fatti distinti: la vicinanza temporale, da sola, non dimostra che il cambio di valuta abbia provocato l’aumento del deficit.

Da luglio a novembre, come cambia il quadro

La procedura per deficit eccessivo era stata aperta dal Consiglio il 10 luglio 2026. In quella fase, la previsione per il disavanzo dell’anno era pari al 4,1% del prodotto interno lordo, già oltre il riferimento europeo del 3%. Il Consiglio aveva indicato un percorso di contenimento della spesa netta e fissato al 2029 il termine per mettere fine alla situazione di deficit eccessivo.

L’intervento europeo, dunque, non nasce con il giudizio di novembre. Già a luglio il superamento della soglia non veniva considerato interamente spiegabile con la flessibilità riconosciuta per l’aumento delle spese militari. La procedura impone un controllo rafforzato e raccomandazioni correttive: l’obiettivo indicato dal Consiglio è riportare il disavanzo sotto il 3% e mantenerlo su quel livello, entro il termine assegnato al Paese.

Il deficit sale al 5%, ma è ancora una previsione

Le previsioni autunnali della Commissione collocano adesso il deficit del 2026 al 5% del Pil, contro il 4% del 2025. Rispetto al quadro che aveva accompagnato l’apertura della procedura, la stima per quest’anno peggiora quindi di 0,9 punti percentuali. È una revisione delle prospettive di finanza pubblica, non il risultato definitivo dell’esercizio: il 2026 non è ancora terminato e i dati potranno essere aggiornati.

Nella lettura della Commissione, pesano la crescita della spesa sociale, soprattutto pensionistica, e gli aumenti delle retribuzioni pubbliche. Si aggiungono investimenti per progetti comunali, sussidi e acquisti di beni e servizi. Le misure discrezionali sulle entrate producono un beneficio limitato, in larga parte compensato dall’indicizzazione salariale del 5%. Il quadro previsionale segnala inoltre rischi di peggioramento collegati a possibili revisioni statistiche dei dati sul disavanzo del 2026.

Perché Bruxelles considera insufficienti le correzioni

Il giudizio negativo non riguarda soltanto la distanza dalla soglia del 3%. La Commissione valuta anche il rispetto del percorso di spesa concordato: per il 2026 indica uno scostamento del 2,3% del Pil, già tenendo conto della flessibilità applicabile alla difesa. È questo divario, definito molto ampio nella valutazione europea, a sostenere la richiesta di accertare che le azioni adottate non siano state efficaci.

Anche l’inflazione entra nell’analisi, ma senza diventare una spiegazione sufficiente. Secondo la Commissione, la crescita dei prezzi superiore alle attese ha contribuito ad aumentare alcune spese nominali, compresi i consumi intermedi. Tuttavia, soltanto una piccola parte della deviazione dal percorso raccomandato può essere attribuita a questo fattore. La valutazione distingue quindi gli effetti del rincaro dei prezzi dalle altre componenti che hanno spinto la spesa oltre gli impegni.

Il passaggio al Consiglio e la scadenza di gennaio

La sequenza istituzionale richiede ancora altri atti. Dopo l’eventuale decisione del Consiglio sull’assenza di azioni efficaci, la Commissione prevede di raccomandare una multa e un nuovo percorso correttivo. Proposta, decisione e applicazione della sanzione non coincidono. La comunicazione del 24 novembre annuncia i passaggi successivi, ma non consente di descrivere la penalità come già deliberata né di attribuirle un importo definitivo.

C’è inoltre un elemento normativo che condiziona i tempi: la prevista modifica del regolamento sulle sanzioni, destinata a ridurre l’ammontare delle multe. La Commissione precisa che la propria raccomandazione dovrà arrivare soltanto dopo l’entrata in vigore della modifica e, al più tardi, entro gennaio 2027. La scadenza riguarda quindi la raccomandazione della Commissione, non una data già fissata per il pagamento da parte della Bulgaria.

La manovra 2027 e i dati ancora sotto verifica

Per il 2027 Bruxelles riconosce che le misure annunciate contribuirebbero alla correzione, compensando però soltanto in parte lo scostamento del 2026. Il deficit è stimato al 4% del Pil: il miglioramento dipende anche da un prelievo temporaneo sugli extraprofitti di alcuni settori. Alla sua scadenza, senza misure strutturali aggiuntive, le previsioni indicano una risalita del disavanzo al 4,8% nel 2028. Il debito pubblico è previsto in aumento fino al 37,7% del Pil nello stesso anno.

Resta aperto anche un capitolo statistico. Nel parere sulla manovra, la Commissione ricorda che Eurostat ha espresso una riserva sulla qualità dei dati bulgari del 2025. Il confronto con le autorità nazionali riguarda la corretta registrazione nei conti di alcune operazioni dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e richiede informazioni aggiuntive. La Bulgaria contabilizza attualmente tali importi con un impatto sul deficit del 2025 pari allo 0,6% del Pil.

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