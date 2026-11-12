Brennero, violato il server: cosa sappiamo dell’attacco hacker

🌐 Il cyberattacco al Brennero ha colpito un server per lo scambio di documenti. BBT SE esclude conseguenze sui cantieri. Restano da accertare responsabilità e dimensioni della sottrazione dei dati, mentre gli allarmi bomba alimentano l’attenzione sulla sicurezza europea.

L’attacco ai dati, non alla circolazione ferroviaria

Un server violato, documenti accessibili a soggetti non autorizzati e un’inchiesta per ricostruire responsabilità e portata dell’intrusione. Il cyberattacco contro BBT SE, la società che realizza la Galleria di Base del Brennero tra Italia e Austria, risale al 17 ottobre 2026 ed è diventato pubblico il 7 novembre. La distinzione decisiva riguarda il bersaglio: i sistemi utilizzati per scambiare informazioni, non un tunnel ferroviario già in esercizio. Secondo la società, i lavori non hanno subito conseguenze.

Gli accertamenti coinvolgono la Procura di Trento e la Polizia Postale di Bolzano. Al centro restano l’estensione dell’accesso abusivo e le informazioni eventualmente sottratte. Il possibile coinvolgimento di ambienti criminali filorussi è una pista investigativa, non una responsabilità accertata. Anche l’accostamento agli allarmi bomba che hanno colpito l’Europa richiede prudenza: le verifiche disponibili non dimostrano una regia comune tra l’intrusione al Brennero e le minacce ai voli.

Il chiarimento sul server da 812 gigabyte

Il 9 novembre BBT SE ha precisato che l’incidente riguarda un server utilizzato per lo scambio di documenti con gli affidatari italiani. Il sistema conteneva 812 gigabyte di dati: questa cifra descrive il materiale presente sul server, non certifica automaticamente la quantità effettivamente sottratta. La società ha indicato documentazione tecnica e amministrativa, in gran parte già pubblica, tra cui atti di gare d’appalto e dati topografici.

Gli affidatari italiani interessati sono stati informati; quelli austriaci, secondo l’aggiornamento aziendale, non risultavano coinvolti. Gli specialisti incaricati controllavano inoltre l’eventuale diffusione delle informazioni esfiltrate. Al 9 novembre non risultavano pubblicazioni rilevate, ha comunicato BBT SE. È un dato riferito a quel momento, non una garanzia sull’assenza di successive divulgazioni.

Sistemi isolati e analisi informatiche

La prima risposta descritta dall’azienda è stata l’attivazione dei protocolli di sicurezza, con l’isolamento dei sistemi interessati. Sono stati coinvolti specialisti esterni per le analisi forensi e informate le autorità competenti. Nella comunicazione iniziale BBT SE aveva definito l’incursione mirata, senza rendere pubblici dettagli sufficienti a ricostruire dall’esterno l’intera sequenza dell’attacco o il valore delle informazioni raggiunte.

Nel successivo chiarimento, la società ha circoscritto l’incidente al server di scambio con soggetti esterni, escludendo, sulla base delle verifiche svolte, il coinvolgimento dei sistemi interni. Ha inoltre ribadito che la sicurezza dei lavori non è stata compromessa e che non sono previste conseguenze sulla sicurezza del futuro esercizio ferroviario. Sono valutazioni attribuite all’azienda, distinte dagli esiti ancora attesi dell’indagine.

Everest e la pista filorussa: cosa resta da provare

Il nome emerso nelle ricostruzioni è quello di Everest, gruppo associato al furto di dati e a richieste estorsive. Nelle settimane precedenti, il Tunnel del Brennero era comparso tra gli obiettivi indicati sulla sua piattaforma nel dark web. Questo elemento ha alimentato i sospetti, ma non equivale all’identificazione giudiziaria degli autori. Il collegamento tra il gruppo e l’accesso ai sistemi di BBT SE resta da accertare.

Non sono stati resi pubblici dettagli su eventuali richieste di riscatto, trattative o pagamenti. Il riserbo della società su questi aspetti non permette di confermarli né di escluderli. Anche l’etichetta filorussa va mantenuta sul piano dell’ipotesi: non dimostra, da sola, un coinvolgimento delle autorità di Mosca. L’inchiesta deve ancora stabilire chi abbia agito e quale sia stata l’effettiva profondità della penetrazione informatica.

Gli allarmi europei e gli sviluppi nelle scuole

Il caso Brennero è emerso mentre falsi allarmi bomba provocavano disagi ai collegamenti aerei europei. La possibile matrice russa è stata al centro delle ricostruzioni investigative, ma il quadro pubblico non consentiva di attribuire le minacce a uno Stato. Parlare di un’unica offensiva significherebbe quindi trasformare una lettura del contesto in un collegamento dimostrato.

L’11 novembre l’attenzione si è estesa alle scuole italiane. Giorgia Meloni ha dichiarato che dalle verifiche effettuate non emergevano elementi di pericolo concreto, descrivendo le segnalazioni come apparentemente riconducibili a una strategia per generare allarme. Anche questa è una valutazione attribuita alla presidente del Consiglio, non l’esito definitivo degli accertamenti sui responsabili.

Un bilancio territoriale arriva dal Piemonte: la Regione ha registrato 463 segnalazioni e l’evacuazione di circa il 20% delle strutture interessate. Le forze dell’ordine hanno effettuato centinaia di sopralluoghi. Dopo la riunione del pomeriggio dell’11 novembre, l’amministrazione regionale ha annunciato la regolare apertura delle scuole per il 12 novembre. Sono conseguenze concrete delle minacce, ma non costituiscono una prova di collegamento con il server violato al Brennero.

Il progetto ferroviario dietro il bersaglio informatico

La Galleria di Base del Brennero è un collegamento ferroviario di 55 chilometri tra Innsbruck e Fortezza, progettato per offrire un’alternativa al trasporto merci stradale attraverso le Alpi e ridurre i tempi dei viaggi passeggeri. È questa infrastruttura in costruzione, e la società che la realizza, a costituire il contesto dell’attacco: non il traforo autostradale né un blocco della circolazione ferroviaria attribuito agli hacker.

Gli obiettivi illustrati da BBT SE prevedono il passaggio di treni merci più lunghi e pesanti su un tracciato pianeggiante, meno penalizzato dalle pendenze della linea storica. Per il collegamento passeggeri attraverso la galleria, la società indica un tempo di percorrenza previsto di 25 minuti, contro l’ora e 20 minuti della linea attuale.

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