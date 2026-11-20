🌐 La Regione destina 2,87 milioni di euro a oltre 90 progetti dei Comuni laziali e dei Municipi di Roma: tradizioni, percorsi culturali, manifestazioni e spazi sportivi al centro del provvedimento.

Le risorse per Comuni e Municipi di Roma

Dai borghi alle manifestazioni all’aperto, dalle produzioni enogastronomiche agli spazi per la pratica sportiva: il Lazio mette a disposizione 2.870.092,10 euro per oltre 90 progetti promossi dalle amministrazioni locali. Il provvedimento, comunicato dalla Regione il 19 novembre 2026, riguarda i Comuni del territorio regionale e i Municipi di Roma Capitale. La Giunta ha individuato le iniziative ammesse a finanziamento e approvato lo schema di accordo di collaborazione necessario alla loro realizzazione.

Il finanziamento tiene insieme due ambiti distinti, turismo e sport, attraverso iniziative legate alle caratteristiche dei territori. Da una parte ci sono il patrimonio culturale, le tradizioni e l’offerta naturalistica; dall’altra gli eventi sportivi e il miglioramento degli spazi dedicati all’attività fisica. I destinatari indicati sono gli enti locali: non si tratta dell’annuncio di un contributo diretto ai singoli cittadini.

Turismo: tradizioni, borghi e percorsi all’aperto

La componente turistica comprende la promozione delle tradizioni locali e delle produzioni enogastronomiche, la valorizzazione dei borghi e dei percorsi naturalistici e culturali. Nel perimetro delle iniziative ammesse rientrano anche festival, manifestazioni ed eventi all’aperto. È un ventaglio di attività che affianca alla visita dei luoghi le occasioni di partecipazione e la conoscenza delle specificità delle comunità.

Il patrimonio locale viene quindi considerato nelle sue diverse espressioni, senza limitare il sostegno a una sola tipologia di appuntamento. Il riferimento alle produzioni e alle tradizioni riguarda l’identità dei territori; quello agli itinerari mette al centro la loro fruizione. La comunicazione non dettaglia però quali singoli percorsi, borghi o festival riceveranno le risorse, né consente di attribuire importi a specifiche destinazioni.

Sport: eventi diffusi e miglioramento degli spazi

Sul versante sportivo, il sostegno interessa eventi e iniziative distribuiti sul territorio, insieme a interventi finalizzati a migliorare gli spazi destinati alla pratica. Il provvedimento non si esaurisce dunque nel finanziamento delle manifestazioni: comprende anche una componente rivolta ai luoghi utilizzati per svolgere attività sportiva. Nel materiale disponibile non sono specificate le discipline interessate né le caratteristiche dei singoli interventi.

La distinzione è rilevante per leggere correttamente l’annuncio. Un evento e un intervento su uno spazio sportivo hanno oggetti diversi, anche quando ricadono nello stesso ambito di finanziamento. Non sono invece indicati, nella comunicazione esaminata, nuovi impianti da costruire, cantieri già avviati o date di inaugurazione. Il dato accertato riguarda le categorie di iniziative sostenute, non il completamento delle opere o delle attività.

Gli accordi e gli obiettivi della Regione

Accanto all’ammissione dei progetti, la Giunta ha approvato lo schema di accordo tra Regione e amministrazioni locali. L’assessora Elena Palazzo attribuisce a questo strumento anche la funzione di rendere più chiara e condivisa la collaborazione. Per il turismo indica l’obiettivo di distribuire maggiormente i flussi durante l’anno; per lo sport richiama partecipazione e aggregazione. Le ricadute sull’economia locale restano risultati attesi, non effetti già documentati del finanziamento.

Tra i criteri di valutazione figurano la coerenza con il Piano triennale del Turismo 2025-2027, l’attenzione alle aree interne, l’accessibilità e l’inclusione. Completano il quadro la promozione del Brand Lazio e il raccordo con la programmazione sportiva regionale. Sono gli elementi con cui la Regione collega il sostegno ai singoli progetti a una strategia più ampia di valorizzazione territoriale.

Cera: valorizzare le identità locali

Nel commento al provvedimento, il consigliere regionale Flavio Cera sottolinea il sostegno alle amministrazioni e il riconoscimento delle specificità locali. Turismo e sport, nella sua valutazione, rappresentano strumenti per creare occasioni di crescita, attrattività e partecipazione. L’accento è sul lavoro degli enti che promuovono le proprie comunità e sulla possibilità di coinvolgere cittadini, associazioni e visitatori.

Cera presiede la I Commissione consiliare permanente, competente fra l’altro per affari costituzionali, istituzionali ed enti locali: la sua conferma alla presidenza risale al 12 marzo 2026. Il suo intervento esprime una valutazione politica favorevole della misura; va distinto dal contenuto amministrativo del provvedimento, che riguarda risorse, iniziative ammesse e collaborazione con gli enti destinatari.

Il quadro del Piano turistico regionale

Il richiamo al Piano 2025-2027 colloca la misura nella programmazione turistica regionale. Il documento è stato approvato dal Consiglio l’11 febbraio 2026 e punta a un’offerta integrata, sostenibile e accessibile, distribuita lungo l’anno e sull’intero territorio. Fra i suoi assi figurano inclusività, nuove destinazioni, collaborazione tra operatori e promozione di un’identità regionale riconoscibile.

Il Piano organizza l’offerta in quattro grandi raggruppamenti: conoscenza, cultura e benessere; attività e tempo libero; turismo lento e cammini; grandi eventi. Nell’articolazione trovano spazio enogastronomia, natura e sport, mare e montagna, borghi e territori rurali. I cammini laici e religiosi e il turismo fluviale e lacuale rientrano nel raggruppamento dedicato al turismo lento.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.