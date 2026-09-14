Bonus bollette 2026, sconto fino a 60 euro: chi lo riceve

🌐 Bonus bollette fino a 60 euro: nel 2026 arriva un nuovo contributo sulla luce destinato alle famiglie con ISEE fino a 25mila euro che non ricevono già il bonus sociale. Lo sconto viene riconosciuto direttamente in fattura, ma attenzione: l’adesione dei venditori è volontaria e non tutte le famiglie possono ottenere l’importo massimo.

La bolletta della luce potrebbe diventare più leggera per una nuova fascia di famiglie italiane. Il meccanismo previsto dal decreto Bollette 2026 allarga infatti il perimetro degli interventi contro il caro energia e introduce un contributo destinato anche a quei nuclei che, pur avendo un reddito contenuto, sono rimasti fuori dal tradizionale bonus sociale.

La cifra che può attirare maggiormente l’attenzione è quella di 60 euro, ma va subito chiarito un punto: non si tratta di un assegno uguale per tutti e, soprattutto, non è un bonus automatico garantito a chiunque abbia un ISEE inferiore a 25mila euro.

Il nuovo sostegno è infatti legato alla scelta del proprio venditore di energia elettrica di aderire all’iniziativa. Il contributo viene poi trasformato in uno sconto direttamente sulla bolletta, senza che il cliente debba ricevere un pagamento separato.

Bonus bollette fino a 60 euro: a chi spetta

La misura si rivolge ai clienti domestici residenti che rispettano una serie precisa di condizioni.

Il primo requisito riguarda l’ISEE: il valore dell’indicatore deve essere non superiore a 25.000 euro all’anno. La seconda condizione è altrettanto importante: il nucleo familiare non deve essere già titolare del bonus sociale elettrico.

È quindi una misura pensata soprattutto per una fascia intermedia di famiglie. Da una parte ci sono i nuclei economicamente più fragili che rientrano nel bonus sociale ordinario; dall’altra ci sono famiglie con un ISEE più elevato, che non accedono alle agevolazioni sociali.

Il nuovo contributo interviene proprio in questa zona intermedia.

Non vengono invece stabiliti requisiti legati al numero dei figli come condizione autonoma per ottenere il contributo. Il parametro centrale è la combinazione tra ISEE, tipo di utenza, residenza e consumi.

Non basta avere un ISEE sotto i 25mila euro

È probabilmente questo il punto più importante da tenere presente.

Avere un ISEE pari o inferiore a 25mila euro non significa automaticamente ricevere 60 euro. Il contributo è infatti collegato anche ai consumi elettrici utilizzati per determinare il valore dello sconto.

La normativa prevede che il calcolo faccia riferimento alla componente PE, cioè il prezzo dell’energia, applicata ai consumi di un determinato bimestre.

Sono previsti inoltre limiti sui consumi: per il bimestre preso come riferimento non devono essere superati 0,5 MWh, equivalenti a 500 kWh, mentre i consumi registrati nei dodici mesi precedenti devono risultare inferiori a 3 MWh.

Questo significa che il valore finale del contributo può essere inferiore al tetto massimo.

I 60 euro rappresentano dunque un massimo, non una somma garantita indistintamente a tutti i beneficiari.

Perché l’importo non è uguale per tutti

Il meccanismo è costruito in modo diverso rispetto a un classico bonus di importo fisso.

Il valore dello sconto deriva dalla componente del prezzo dell’energia applicata ai consumi presi come riferimento. In termini semplici, più basso è il consumo considerato, più contenuto può essere il contributo.

Il limite dei 500 kWh consente invece di individuare il livello massimo sul quale può essere calcolata l’agevolazione.

Da qui nasce la cifra indicativa di 60 euro, ottenuta sulla base del valore della componente energetica utilizzata per il calcolo.

Per il consumatore, quindi, non bisogna aspettarsi necessariamente una voce fissa da 60 euro nella fattura. L’importo effettivo dipenderà dal meccanismo previsto e dai consumi considerati.

Lo sconto arriva direttamente in bolletta

Una delle caratteristiche più semplici della misura riguarda la modalità di erogazione.

Il cliente che rientra nei requisiti e che è servito da un venditore aderente non deve aspettarsi un bonifico separato. Il beneficio viene contabilizzato direttamente nella fattura dell’energia elettrica.

In pratica, lo sconto riduce l’importo complessivamente dovuto al fornitore.

Questo aspetto rende la misura particolarmente immediata: il consumatore può verificare direttamente sulla bolletta la presenza del contributo e l’importo riconosciuto.

La fattura deve inoltre riportare le informazioni previste per rendere identificabile l’agevolazione e consentire al cliente di capire perché l’importo della bolletta è stato ridotto.

La grande differenza rispetto al bonus sociale

Il nuovo contributo non deve essere confuso con il bonus sociale elettrico.

Il bonus sociale ordinario è una vera e propria agevolazione regolamentata, destinata alle famiglie che rispettano specifiche soglie economiche e familiari. Il riconoscimento avviene attraverso il sistema che incrocia le informazioni dell’ISEE con quelle delle forniture.

Il contributo fino a 60 euro segue invece una logica differente.

La parola decisiva è “volontario”.

Il decreto consente infatti ai venditori di energia elettrica di riconoscere lo sconto ai propri clienti che rispettano i requisiti, ma non impone a ogni operatore di applicarlo indistintamente.

Per questo motivo due famiglie con un ISEE identico potrebbero trovarsi in una situazione diversa se hanno contratti con venditori differenti e uno dei due operatori non ha aderito all’iniziativa.

Il venditore può decidere se aderire

È questo il principale limite della nuova agevolazione.

L’iniziativa è stata concepita come contributo volontario dei venditori di energia elettrica. Le aziende possono quindi scegliere di partecipare e devono rendere nota la propria adesione secondo le regole stabilite.

Inoltre, la scelta può essere effettuata in relazione ai diversi segmenti di mercato serviti.

Per il consumatore diventa quindi fondamentale capire non soltanto se possiede i requisiti economici, ma anche se il proprio fornitore applica concretamente il contributo.

Il consiglio pratico è controllare la documentazione del proprio venditore e verificare le comunicazioni relative al contributo, soprattutto nel caso in cui lo sconto non compaia nella fattura attesa.

Quali utenze sono interessate

La misura riguarda l’energia elettrica e non costituisce un nuovo sconto generalizzato sulle bollette del gas.

La fornitura deve inoltre essere riferita a un cliente domestico residente.

È quindi necessario distinguere la nuova agevolazione da altri interventi che negli ultimi anni hanno interessato contemporaneamente luce e gas.

Il contributo è costruito intorno ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alla relativa componente PE. Di conseguenza, non bisogna interpretare il tetto dei 60 euro come una riduzione complessiva applicabile all’intera spesa energetica della famiglia.

Quando si vede lo sconto in fattura

Il meccanismo non coincide necessariamente con il momento in cui viene verificato l’ISEE.

La normativa lega il calcolo ai consumi del primo bimestre dell’anno, oppure al primo bimestre di fornitura per le utenze attivate successivamente, purché entro il 31 maggio.

Lo sconto viene poi riportato nelle fatturazioni relative ai consumi previste dal meccanismo.

Per le famiglie, questo significa che non è necessario aspettarsi immediatamente una riduzione sulla prima bolletta dell’anno.

La tempistica dipende infatti dal periodo di riferimento dei consumi, dalle procedure del venditore e dalla fatturazione.

È quindi possibile che la verifica dei requisiti e la comparsa effettiva dello sconto sulla fattura non coincidano temporalmente.

Chi riceve già il bonus sociale resta fuori da questa misura

Un altro elemento da non trascurare riguarda la cumulabilità.

Il contributo volontario è stato pensato per i clienti non titolari del bonus sociale elettrico. Non si tratta quindi di un ulteriore assegno da sommare automaticamente alle agevolazioni sociali già previste per le famiglie economicamente più fragili.

Per chi già beneficia del bonus sociale esiste infatti un altro intervento previsto dal decreto Bollette: nel 2026 è stato introdotto un contributo straordinario di 115 euro per i titolari del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto.

Sono dunque due strumenti differenti, destinati a platee differenti.

Questa distinzione è essenziale per evitare uno degli equivoci più frequenti quando si parla di bonus bollette: i 60 euro e i 115 euro non sono lo stesso beneficio.

La misura vale anche per il 2027

Il meccanismo non è limitato al solo 2026.

Il decreto prevede la possibilità per i venditori di riconoscere il contributo volontario anche nel 2027, mantenendo la logica generale dell’intervento.

L’obiettivo è offrire un sostegno temporaneo a una fascia di famiglie che non rientra nelle soglie del bonus sociale, ma che può comunque risentire in modo significativo dell’aumento dei costi dell’energia.

La durata biennale rende la misura più strutturata rispetto a un intervento una tantum, anche se il carattere volontario dell’adesione rimane centrale.

Cosa deve controllare chi ha un ISEE fino a 25mila euro

Per capire se lo sconto può arrivare davvero, le famiglie devono concentrarsi su alcuni elementi.

Primo: verificare che l’ISEE annuale non superi 25.000 euro.

Secondo: controllare di non essere già beneficiari del bonus sociale elettrico.

Terzo: verificare che l’utenza sia domestica residente e che rispetti i requisiti di consumo previsti.

Quarto: soprattutto, controllare se il proprio venditore ha aderito al contributo volontario.

Quest’ultimo passaggio può fare la differenza.

Il nuovo bonus non funziona infatti come una prestazione universale riconosciuta dallo Stato a tutti coloro che presentano un determinato ISEE. È piuttosto un meccanismo di sconto collegato all’adesione del venditore.

Un aiuto concreto, ma da non confondere con un bonus fisso

La nuova misura può rappresentare un piccolo ma concreto alleggerimento per molte famiglie, soprattutto in un periodo nel quale il costo dell’energia continua a incidere pesantemente sul bilancio domestico.

Ma definirla semplicemente come “un bonus da 60 euro” rischia di creare aspettative sbagliate.

Il valore massimo è infatti legato ai consumi e alla componente energetica utilizzata nel calcolo. Inoltre, l’adesione del venditore è volontaria.

La vera novità è quindi l’apertura di una nuova fascia di sostegno: famiglie con ISEE fino a 25mila euro, ma non abbastanza basse da rientrare nel bonus sociale, possono ottenere uno sconto sulla fornitura elettrica se il proprio venditore aderisce all’iniziativa e se vengono rispettate tutte le condizioni previste.

Per chi rientra nella platea, il segnale da cercare è molto semplice: la riduzione deve comparire direttamente nella bolletta.

Non serve dunque aspettare un accredito sul conto corrente. Il beneficio, quando riconosciuto, si trasforma in una bolletta più bassa.