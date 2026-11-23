🌐 Björk ha compiuto 61 anni il 21 novembre. Dagli esordi nella scena islandese a Debut, dal premio a Cannes alle installazioni immersive: il percorso di un’artista che intreccia musica, immagini e tecnologia.

Il compleanno di una musicista impossibile da incasellare

Björk ha compiuto 61 anni il 21 novembre 2026. Nata a Reykjavík nel 1965, la cantante, compositrice e produttrice islandese arriva a questo anniversario con un percorso che attraversa gruppi punk, canzoni pop, cinema e musei. La data va precisata: il compleanno è stato sabato, mentre oggi, domenica 22 novembre, l’artista ha già superato il traguardo. La sua storia discografica, inoltre, comincia molto prima della notorietà internazionale raggiunta negli anni Novanta.

Per raccontarla non basta allineare album e successi. Nel suo lavoro la voce convive con strumenti acustici, elaborazioni elettroniche, costumi e immagini in movimento. È proprio questa pluralità a essere entrata nei musei: la retrospettiva che il MoMA le dedicò nel 2015 comprendeva suoni, film, oggetti e abiti, mostrando una produzione nella quale l’ascolto è soltanto una delle porte d’ingresso.

La famiglia e il primo disco da bambina

Il nome completo è Björk Guðmundsdóttir. Suo padre, Guðmundur Gunnarsson, è un elettricista e dirigente sindacale: una descrizione più precisa della generica etichetta di politico. La madre, Hildur Rúna Hauksdóttir, era un’attivista ambientalista ed è morta nel 2018. Björk crebbe in un ambiente comunitario con la madre e il patrigno, il chitarrista Sævar Árnason, e studiò pianoforte e flauto durante l’infanzia.

Il primo album omonimo uscì in Islanda nel 1977, quando era ancora una bambina. Conteneva anche riletture di canzoni già note, fra cui The Fool on the Hill dei Beatles. È una distinzione importante nella sua biografia: Debut, pubblicato molti anni dopo, segna l’affermazione solista internazionale, ma non rappresenta la sua prima esperienza davanti a un microfono in studio né il primo disco con il suo nome.

Prima di Debut, la palestra dei gruppi islandesi

Prima della carriera individuale c’è la scena musicale islandese. Björk passa attraverso formazioni come Tappi Tíkarrass e Kukl, dentro un percorso segnato dal punk e dal post-punk. Non nasce dunque come una voce pop isolata dal proprio contesto: gli esordi sono fatti di gruppi, strumenti e sperimentazione collettiva. Sono esperienze precedenti al progetto che porterà il suo canto oltre i confini dell’isola.

Quel progetto sono gli Sugarcubes, formati nel 1986. Con loro arriva l’attenzione internazionale, prima della svolta solista del 1993. Guardare questa sequenza permette di leggere diversamente il titolo Debut: non il punto zero di una principiante, ma l’apertura di una nuova fase per una musicista che aveva già inciso, suonato in più formazioni e conosciuto il lavoro di una band.

Gli album e il passaggio dalla canzone al progetto visivo

Uscito nel luglio 1993 e prodotto con Nellee Hooper, Debut sposta il baricentro rispetto al rock degli Sugarcubes, attraversando elettronica, house e jazz. Seguono Post nel 1995 e Homogenic nel 1997. Sono tre tappe ravvicinate della sua affermazione individuale: dischi diversi che collocano la voce al centro di un lavoro sempre più riconoscibile anche attraverso copertine, video e personaggi visivi.

La successione prosegue con Vespertine, Medúlla, Volta, Biophilia e Vulnicura. Nel presentare questi lavori, il MoMA sottolineava che a ciascun album corrispondeva un’identità articolata, espressa anche dalle immagini. Il costume non è quindi soltanto un accessorio di scena: nella lettura proposta dal museo, partecipa alla costruzione del mondo musicale insieme a strumenti, regia e rappresentazione del corpo.

Cannes e il riconoscimento fuori dalla musica

Il cinema offre un altro passaggio decisivo. Nel 2000 Björk interpreta Dancer in the Dark, diretto da Lars von Trier, e riceve a Cannes il premio per la migliore interpretazione femminile. Il film conquista anche la Palma d’oro. Sono due riconoscimenti distinti, spesso accostati nel racconto della sua carriera: uno riguarda la sua prova d’attrice, l’altro l’opera cinematografica nel suo complesso.

La partecipazione non si limita alla recitazione: il Festival la accredita anche per la musica. Il passaggio sullo schermo aggiunge così un’altra dimensione al suo lavoro, senza cancellarne quella di compositrice. Nel curriculum di Björk il premio di Cannes resta un risultato preciso e documentato, più significativo, per raccontare questa esperienza, di un conteggio complessivo di trofei accumulati in ambiti molto diversi.

Dagli strumenti di Biophilia alla voce della natura

Con Biophilia, del 2011, la relazione fra musica e tecnologia prende anche la forma di un’app, la prima entrata nella collezione del MoMA. Nella retrospettiva del 2015 il pubblico incontrava inoltre strumenti utilizzati per il progetto, fra cui un organo a canne, un’arpa gravitazionale e una bobina di Tesla. Non soltanto registrazioni da ascoltare, dunque, ma dispositivi e oggetti attraverso cui osservare la produzione del suono.

La natura diventa il centro esplicito di Nature Manifesto, realizzato con Aleph Molinari e presentato al Centre Pompidou dal 20 novembre al 9 dicembre 2024. L’installazione unisce la voce di Björk a richiami di animali estinti o minacciati, affrontando la perdita di biodiversità. Il progetto, coprodotto con l’IRCAM, documenta una collaborazione artistica: non basta, da solo, a stabilire lo stato attuale della vita sentimentale dei suoi autori.

Nel 2026, tre installazioni a Reykjavík

Anche il 2026 offre un capitolo espositivo: echolalia, alla National Gallery of Iceland di Reykjavík. Il progetto ha riunito tre installazioni immersive, intrecciando suono, immagine ed emozione. Il formato prosegue una traiettoria già riconoscibile nella retrospettiva newyorkese: la musica viene presentata attraverso ambienti da attraversare, non soltanto come una sequenza di brani eseguiti su un palco o raccolti in un disco.

Per il compleanno di novembre, però, la mostra non va indicata come ancora aperta. Nella comunicazione dedicata agli ultimi giorni di visita, pubblicata il 15 settembre 2026, la National Gallery of Iceland ha indicato domenica 20 settembre come giornata di chiusura di echolalia.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.