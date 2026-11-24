🌐 I documenti sul Bigfoot pubblicati dal Forest Service americano riportano alla luce un’indagine del 1982 e testimonianze dal Montana. Ma le valutazioni degli esperti sulle impronte indicavano già allora diverse anomalie.

Il ritorno del Bigfoot passa dagli archivi

Il Bigfoot riappare, ma questa volta tra le carte del governo americano. Il servizio forestale degli Stati Uniti ha reso disponibili documenti su presunte tracce della creatura: fotografie, osservazioni sul terreno e racconti conservati negli archivi. Non è la scoperta di un animale sconosciuto. Il materiale permette invece di ricostruire come furono esaminate alcune segnalazioni e perché gli specialisti dubitarono dell’origine delle impronte.

La prima data da fissare è quella della pubblicazione: la raccolta «Bigfoot/Sasquatch Records» compare nella sala di consultazione digitale del Forest Service con l’indicazione 15 ottobre 2026. Non si tratta dunque di documenti messi online il 23 novembre. I tre allegati riguardano un’indagine del 1982 nella foresta nazionale di Umatilla e due testimonianze documentali relative al Montana, diverse per epoca e natura.

Anche il termine «desecretazione» richiede cautela. La pagina ufficiale colloca i file tra gli atti frequentemente richiesti, nell’archivio collegato al Freedom of Information Act. Non indica una precedente classificazione di segretezza e non attribuisce la pubblicazione a un ordine personale di Donald Trump. Il fatto verificabile è l’accessibilità dei documenti attraverso il servizio forestale, che dipende dal dipartimento dell’Agricoltura.

Il sopralluogo del 1982 e le tracce nel fango

Il fascicolo più concreto riporta al 17 giugno 1982, quando un gruppo raggiunse il bacino di Mill Creek per controllare grandi impronte segnalate nell’area di Low Creek. Il biologo della fauna selvatica Rodney L. Johnson documentò l’uscita in una relazione datata il giorno successivo. Erano state indicate tre località: il gruppo ne visitò due, fotografando le tracce e realizzando calchi in gesso di alcune impressioni.

Nel primo sito furono registrate sei impronte riconoscibili lungo circa 7,6 metri; nel secondo, circa diciotto su poco più di dodici metri. Una delle tracce descritte misurava intorno ai 38 centimetri di lunghezza. Numeri capaci di attirare l’attenzione, ma che gli investigatori non considerarono sufficienti: bisognava verificare se profondità, disposizione e andamento fossero compatibili con il passaggio di un essere di grandi dimensioni.

Le anomalie riguardavano proprio il movimento. La distanza tra i passi restava sostanzialmente uguale anche cambiando pendenza; inoltre, gli scarponi degli osservatori affondavano più delle presunte impronte del grande bipede. Le sequenze cominciavano e finivano senza una pista continua facilmente seguibile. Johnson concluse che, a suo giudizio, non erano state prodotte da un essere a due piedi del peso superiore a circa 136 chilogrammi.

L’ipotesi della falsificazione, già negli atti

Johnson riconosceva però che alcuni dettagli apparivano naturali e sarebbero stati difficili da riprodurre. Se qualcuno aveva fabbricato quelle tracce, osservava, aveva dedicato notevole lavoro alla loro realizzazione. Non era un riconoscimento dell’esistenza del Bigfoot: quella considerazione accompagnava una valutazione complessivamente contraria all’interpretazione delle impronte come passaggio di un grande bipede. Separare le due parti evita di trasformare una riserva tecnica in una conferma.

Più netto fu Joel Hardin, esperto di tracciamento della U.S. Border Patrol. Nel memorandum del 28 luglio 1982 definì le impronte un tentativo ingegnoso di falsificazione. La sua spiegazione chiamava in causa un piede artificiale rivestito di materiale morbido, come gesso o gomma. Anche questa era una valutazione attribuita all’esperto, non l’identificazione documentata di chi avrebbe materialmente prodotto i segni.

Hardin richiamava la regolarità dei passi, la pressione sul terreno e l’assenza di tracce in entrata e in uscita dalle due zone. Nel suo ragionamento, il coinvolgimento dell’ente pubblico avrebbe potuto dare credibilità alla messinscena. Il documento si chiudeva auspicando che il memorandum bastasse a chiudere il caso: una posizione ben diversa dall’annuncio di un avvistamento confermato.

Dal Montana arrivano racconti, non riscontri definitivi

Un altro allegato cambia completamente registro. È un testo di Leo T. Kinney sulla storia di Petty Creek, nel Montana, che intreccia luoghi, abitanti e ricordi personali. In apertura l’autore avverte che alcune date e alcuni nomi potrebbero essere inesatti. Non è quindi il verbale di un sopralluogo paragonabile a quello di Umatilla, ma una memoria locale nella quale compaiono anche episodi associati successivamente al Bigfoot.

Kinney racconta di grandi tracce nella neve vicino al punto dove un gruppo avrebbe dovuto recuperare un wapiti abbattuto. Secondo la sua ricostruzione, erano rimaste soltanto le viscere; i presenti seguirono le impronte per un tratto e poi rinunciarono. Il testo riferisce anche un episodio successivo con odori intensi e rumori simili a grugniti, precisando però che non vi furono osservazioni dirette della creatura in quegli incontri.

Il terzo file conserva invece un ritaglio del 2003 su grandi impronte comparse dopo una nevicata vicino a River Road West, in Montana. Vi sono descritti i tentativi di alcuni residenti di seguirle verso il bosco e le loro opinioni sull’autenticità. La presenza del ritaglio nell’archivio federale documenta la conservazione di quella notizia, non una convalida delle interpretazioni espresse dai testimoni.

Nello stesso resoconto si legge che la pioggia cancellò gran parte delle tracce il giorno seguente. I residenti riferivano inoltre di aver considerato l’invio in laboratorio di un campione di materiale trovato nelle vicinanze, ma di aver poi rinunciato a quell’analisi.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.