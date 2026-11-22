🌐 Le big tech arretrano a Wall Street mentre il mercato rivaluta costi e rendimenti dell’intelligenza artificiale. Il confronto con il PIL francese richiede cautela: valore azionario e produzione economica non sono la stessa cosa.

Wall Street vende tecnologia: i numeri confermati

La pressione sui colossi tecnologici non si ferma. Il 20 novembre, alle 12:20 di New York, il Nasdaq Composite perdeva il 3,5%: un dato di seduta, non una chiusura. Il giorno precedente aveva ceduto il 2,3%, mentre l’S&P 500 era sceso del 2%, registrando la sesta flessione consecutiva e portandosi dell’8,2% sotto il record del mese precedente. Le vendite del 19 novembre avevano coinvolto oltre il 90% dei titoli dell’S&P 500.

Il nodo che attraversa la correzione riguarda la distanza tra investimenti e ritorni economici. Già alla fine di ottobre, le trimestrali delle grandi società avevano riacceso gli interrogativi sulla capacità delle spese per l’intelligenza artificiale di generare rendimenti abbastanza rapidamente. Per il Nasdaq 100 si prospettava allora una perdita mensile di capitalizzazione superiore a 2.000 miliardi di dollari: un conteggio riferito a quell’indice e a quel periodo, non all’intero universo dell’AI.

Il paragone con la Francia non misura una perdita di PIL

La cifra di oltre 3.500 miliardi di dollari cancellati in sei settimane, proposta nel riferimento iniziale, non risulta autonomamente replicabile con gli elementi disponibili. Per verificarla servirebbero l’elenco delle società considerate, le quotazioni iniziali e finali e il numero di azioni utilizzato nel calcolo. Senza questo perimetro, non è corretto trasformarla in un totale definitivo né sovrapporla alle variazioni degli indici.

C’è poi una distinzione sostanziale. La capitalizzazione è il valore che il mercato attribuisce alle azioni di una società: si ottiene moltiplicando il prezzo di un’azione per il numero delle azioni in circolazione. Se il prezzo scende, diminuisce quella valutazione complessiva. Non significa che un importo identico sia uscito dai conti dell’impresa o sia stato speso durante la seduta.

Il PIL, invece, misura la produzione economica realizzata in un periodo. Accostarlo a una perdita azionaria può rendere intuitiva la grandezza di una cifra, ma non rende equivalenti i due fenomeni. Un ribasso di Borsa cambia il valore della ricchezza finanziaria; non cancella automaticamente un corrispondente ammontare di beni e servizi prodotti. È questa la cautela necessaria davanti all’immagine di un’economia nazionale “bruciata” dai mercati.

Il mercato mette alla prova le promesse sugli utili

Nel rapporto sulla stabilità finanziaria di novembre, la BCE segnala che le valutazioni tecnologiche statunitensi si sono ridimensionate rispetto ai massimi, ma restano sensibili ad aspettative molto ambiziose. Il punto non è soltanto quanto guadagnano oggi le aziende: è quanta crescita futura è già incorporata nei prezzi. Anche risultati consistenti possono quindi non bastare a sostenere le valutazioni richieste dagli investitori.

L’analisi distingue infatti gli utili realizzati dalle previsioni. Pur avendo in larga parte rispettato le attese sui risultati, i grandi gruppi americani devono confrontarsi con aspettative di crescita che potrebbero essere difficili da mantenere, soprattutto nelle attività legate all’AI. La BCE richiama inoltre il rischio che guadagni sulle partecipazioni in altre imprese del settore rendano meno leggibile la performance operativa sottostante. Sono vulnerabilità individuate dall’istituzione, non una prova che ogni società presenti lo stesso problema.

Infrastrutture e debito, l’altra faccia della corsa

La dimensione degli investimenti aiuta a capire perché il tema sia diventato finanziario, oltre che tecnologico. Nell’intervento del 16 novembre, il vicepresidente della BCE Boris Vujčić ha indicato una previsione di circa 5.500 miliardi di dollari di spesa cumulata in capitale dei maggiori gruppi tecnologici statunitensi entro il 2030. È una proiezione sugli investimenti, non una perdita già registrata né una misura dei ricavi futuri.

Lo stesso intervento evidenzia il crescente ricorso al debito e a strutture di finanziamento meno trasparenti. Fra i meccanismi descritti figurano produttori di chip e fornitori cloud che investono nei laboratori di AI, mentre questi ultimi si impegnano ad acquistare hardware e servizi dai finanziatori. Questi rapporti circolari possono rendere più complessa la valutazione delle dipendenze economiche all’interno del settore.

Perché il rischio riguarda anche l’Europa

Il collegamento con i risparmiatori europei passa anche dai fondi. Secondo la BCE, quelli dell’area euro hanno aumentato negli ultimi anni l’esposizione all’AI attraverso azioni e titoli di debito. Una revisione brusca delle valutazioni potrebbe provocare perdite e richieste di rimborso, costringendo alcuni intermediari a vendere attività. È un possibile canale di amplificazione, non la descrizione di una crisi già generalizzata.

Il comunicato pubblicato dalla BCE il 18 novembre inserisce questi rischi in un quadro più ampio: le esposizioni di banche e intermediari non bancari al finanziamento dell’AI li rendono vulnerabili a nuove correzioni dei prezzi. Legami più stretti fra le due categorie possono trasmettere e amplificare gli shock, mentre condizioni economiche più deboli possono complicare il rimborso dei debiti da parte di famiglie e imprese.

Questo non equivale a dichiarare inevitabile una crisi bancaria o a fissare una data per un eventuale rimbalzo dei titoli tecnologici. Nella stessa valutazione, la BCE descrive il settore bancario dell’area euro come ben posizionato per assorbire potenziali shock, grazie a profitti robusti, solide riserve di capitale e ampia liquidità.

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