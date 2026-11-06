Bennu, scoperti gli ingredienti della vita sull’asteroide

🌐 Asteroide Bennu , le analisi dei campioni raccolti dalla missione NASA OSIRIS-REx hanno individuato molecole organiche di straordinario interesse, tra cui zuccheri fondamentali per i sistemi biologici. La scoperta rafforza l’ipotesi che alcuni ingredienti chimici necessari alla vita fossero presenti nello spazio prima della comparsa degli organismi terrestri.

Un laboratorio naturale vecchio miliardi di anni

Bennu è un asteroide ricco di carbonio che conserva materiali legati alle prime fasi della storia del Sistema solare.

La missione OSIRIS-REx della NASA ha raccolto campioni dalla sua superficie e li ha riportati sulla Terra il 24 settembre 2023.

Il materiale recuperato, pari a circa 121,6 grammi, è stato custodito in condizioni controllate per limitare le contaminazioni.

Questo dettaglio è fondamentale: studiare campioni prelevati direttamente nello spazio consente di distinguere con maggiore affidabilità le molecole extraterrestri da quelle che potrebbero contaminare un meteorite caduto sulla Terra.

Scoperti ribosio e glucosio

Una ricerca pubblicata su Nature Geoscience ha identificato nei campioni diversi zuccheri biologicamente importanti, tra cui ribosio e glucosio.

Il ribosio è una componente fondamentale dell’RNA, molecola coinvolta nei processi biologici di conservazione e utilizzo delle informazioni genetiche.

Il glucosio rappresenta invece una sostanza centrale nel metabolismo di numerosi organismi terrestri.

Le precedenti analisi avevano già identificato amminoacidi e basi azotate, contribuendo a completare un quadro chimico particolarmente interessante.

La vita non è stata trovata

È essenziale chiarire un punto: la presenza degli ingredienti chimici della vita non dimostra che Bennu abbia ospitato organismi viventi.

Le molecole organiche possono formarsi attraverso processi chimici non biologici.

La scoperta suggerisce che materiali simili potrebbero essere stati trasportati sulla Terra primordiale attraverso asteroidi e altri piccoli corpi celesti.

Questi apporti avrebbero potuto contribuire all’ambiente chimico nel quale si svilupparono i processi che precedettero la vita.

L’importanza dell’acqua nel passato dell’asteroide

Gli studi indicano che il corpo progenitore di Bennu abbia attraversato processi di alterazione causati dalla presenza di acqua liquida.

Le reazioni chimiche in ambienti acquosi possono favorire la formazione e la trasformazione di molecole complesse.

La combinazione di acqua, carbonio e altri elementi offre informazioni preziose sull’evoluzione chimica del Sistema solare.

Una nuova prospettiva sulle origini terrestri

La scoperta contribuisce a un dibattito scientifico molto più ampio.

Se gli ingredienti della chimica prebiotica sono relativamente diffusi, la Terra potrebbe non essere stata un ambiente eccezionale per la loro produzione.

Resta però da comprendere come molecole semplici abbiano dato origine a sistemi capaci di replicarsi, evolvere e mantenere un metabolismo.

Bennu non ha risolto il mistero dell’origine della vita, ma ha mostrato quanto ricco e complesso fosse il patrimonio chimico del Sistema solare primordiale.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.