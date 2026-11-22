🌐 La statua di Lucio Battisti è stata tagliata e portata via dal lungomare di Torre Squillace. La polizia locale indaga sul furto dell’opera inaugurata nel 2022.

Sul lungomare sono rimaste soltanto le scarpe

Le scarpe ancora fissate al suolo, il resto della figura scomparso. È ciò che rimane della statua in bronzo di Lucio Battisti rubata sul lungomare Cristoforo Colombo a Torre Squillace, nel territorio di Nardò, in provincia di Lecce. La scultura a grandezza naturale è stata separata dalla parte inferiore e portata via. Il monumento ricordava i soggiorni del cantautore in questo tratto di costa salentina e il suo legame con Mogol, che qui aveva una casa.

La scomparsa è stata scoperta sabato 21 novembre 2026. La ricostruzione disponibile colloca il furto nella notte precedente: fino alle 21 di venerdì 20 novembre l’opera risultava ancora al suo posto. A dare l’allarme, nella tarda mattinata di sabato, sono stati i titolari di un bar della zona. La sequenza temporale permette di circoscrivere l’intervallo da esaminare, ma non stabilisce ancora l’ora esatta in cui la scultura è stata asportata.

Non si tratta di una rimozione annunciata per un intervento sul monumento. Dall’amministrazione comunale è stato escluso che l’assenza della statua dipenda da lavori programmati o da manutenzione. Sul posto sono rimasti la base e i piedi della figura: proprio questa parte residua rende visibile il punto in cui il corpo dell’opera è stato separato dagli ancoraggi al terreno.

Il taglio e le ipotesi ancora da verificare

Per staccare la statua sarebbe stata utilizzata una fiamma ossidrica. È una delle prime ipotesi sulla modalità del furto, da distinguere dal dato materiale della scultura mancante e delle scarpe rimaste sulla pavimentazione. Anche la possibilità che abbiano agito almeno due persone appartiene alla ricostruzione iniziale: non costituisce, allo stato delle informazioni disponibili, un’identificazione dei responsabili né un numero definitivamente accertato dei partecipanti.

Non è stato chiarito il movente. La destinazione dell’opera resta sconosciuta e non ci sono elementi verificati per stabilire se sia stata sottratta per il suo valore artistico oppure per il materiale di cui è composta. Presentare una di queste possibilità come spiegazione del furto significherebbe anticipare gli accertamenti. Le informazioni finora emerse non consentono neppure di descrivere il mezzo usato per trasportarla o il percorso seguito dopo la rimozione.

Le telecamere al centro degli accertamenti

Sul caso indaga la polizia locale, che ha acquisito le immagini registrate dalle telecamere presenti nella zona. Gli accertamenti riguardano la dinamica della sottrazione e l’individuazione di chi ha portato via il monumento. L’acquisizione dei filmati, tuttavia, non equivale all’esistenza di riprese già risolutive: nelle informazioni disponibili non viene annunciata l’identificazione di persone attraverso la videosorveglianza.

Alla verifica del 22 novembre non risultano annunci verificabili di ritrovamento della statua o di individuazione dei responsabili. Il punto fermo resta quindi un’indagine aperta sul furto, mentre modalità operative e destinazione della scultura sono ancora da ricostruire. L’opera sottratta era stata commissionata dal Comune di Nardò: non apparteneva all’arredo di un’abitazione privata, ma era stata collocata sul lungomare come omaggio pubblico al musicista.

L’opera di Dario Tarantino, inaugurata nel 2022

La statua era stata inaugurata il 6 agosto 2022, alla presenza di Andrea Barbacane, nipote di Battisti. A realizzarla era stato lo scultore Dario Tarantino, su incarico dell’amministrazione comunale. La figura riproduceva il cantautore a grandezza naturale, con il caratteristico foulard e lo sguardo verso il mare: un ritratto riconoscibile inserito nei luoghi dei suoi soggiorni salentini.

La lavorazione era partita da un modello in argilla, costruito prendendo come riferimento alcune immagini del cantante. Erano seguiti lo stampo in gesso e la fusione in bronzo, affidata alla Fonderia artistica prof. Magnifico Michele di Modugno, in provincia di Bari. Sono i passaggi documentati nella presentazione dell’opera del 2022, che ne ricostruiscono la realizzazione prima dell’installazione sul litorale.

La scelta del punto in cui sistemarla aveva un riferimento preciso: la vicina abitazione di Mogol, frequentata da Battisti. Il monumento era stato pensato per rendere tangibile quel rapporto con il territorio, accanto alla casa e ai ricordi conservati dai residenti. Non un omaggio collocato in un luogo qualsiasi, dunque, ma una scultura legata alla storia musicale di quella porzione di costa.

La casa di Mogol e la memoria dei soggiorni salentini

Nella nota con cui il Comune presentò il progetto, l’abitazione veniva indicata come proprietà di Mogol tra il 1969 e il 1973. Battisti vi era stato ospitato spesso. Lo stesso paroliere, ricordava allora l’amministrazione, aveva confermato che in quella casa erano nate alcune canzoni del loro sodalizio. È questo il contesto storico richiamato per spiegare la presenza della statua sul lungomare Cristoforo Colombo.

La scomparsa dell’opera ha suscitato sconcerto tra i residenti e nell’associazione di promozione sociale Torre Squillace per Lucio Battisti, impegnata negli anni a valorizzare quel legame. La memoria dei soggiorni dei due artisti era stata accompagnata anche da iniziative musicali pubbliche. Il programma predisposto per la serata inaugurale del 6 agosto 2022 comprendeva un concerto della band “La storia siamo noi”, promosso dall’associazione Torre Squillace A.P.S.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.