🌐 Il referendum di Barnham sostiene simbolicamente l’uscita dal Regno Unito: 257 favorevoli e 16 contrari. Al centro della protesta il progetto per ospitare fino a 931 richiedenti asilo nell’ex base militare. Il voto non cambia lo status del villaggio.

Il villaggio vota, ma non nasce un nuovo Stato

Barnham ha scelto una protesta dal titolo dirompente: lasciare il Regno Unito. Nel villaggio del Suffolk, il 21 novembre 2026, una consultazione simbolica ha raccolto 257 voti favorevoli, 16 contrari e una scheda nulla. Il bersaglio è il progetto governativo per trasformare la vicina ex base RAF in un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Il risultato è netto, ma non equivale a una secessione: il referendum non ha valore giuridicamente vincolante e non modifica l’appartenenza del paese al Regno Unito.

Il quesito chiedeva ai residenti di sostenere una petizione per ottenere lo status di dipendenza della Corona. È questa la formula dietro la parola “indipendenza” utilizzata nella mobilitazione. Al voto, organizzato nella sala comunitaria del villaggio, potevano partecipare secondo le cronache circa 400-500 persone. La maggioranza dei voti validi sostiene quindi la richiesta, non un cambiamento istituzionale già avvenuto né un provvedimento capace di fermare automaticamente il progetto di accoglienza.

Il piano aggiornato prevede fino a 931 posti

La cifra da tenere presente è 931 posti massimi richiesti. Non si tratta di persone delle quali sia documentato l’arrivo, ma della capacità prevista dalla nuova domanda urbanistica. Il West Suffolk Council riferisce che il 13 ottobre il ministero dell’Interno ha ritirato la precedente istanza, relativa a 1.250 ospiti, presentandone un’altra il giorno successivo. La revisione riguarda l’utilizzo temporaneo del sito come sistemazione non detentiva, attraverso edifici esistenti e strutture modulari.

La riduzione dei numeri non ha convinto l’amministrazione locale. Il 26 ottobre il leader del consiglio, Cliff Waterman, ha ribadito l’opposizione anche alla versione modificata. Secondo la sua valutazione, il progetto resta inadatto tanto alle comunità circostanti quanto alle persone che dovrebbe ospitare. L’esecutivo considera invece l’intervento urgente e di importanza nazionale: una qualificazione che il consiglio contesta, osservando che la comunicazione ricevuta non ne esplicitava le ragioni.

La decisione passa dal governo centrale

La procedura scelta è quella denominata Urgent Crown Development. La domanda viene esaminata dal ministero competente per gli enti locali e l’edilizia, mentre il West Suffolk Council interviene come soggetto consultato, non come autorità chiamata a decidere. È uno dei punti concreti del contrasto: l’amministrazione territoriale può presentare osservazioni e contestazioni, ma non dispone della decisione urbanistica sul progetto attraverso il normale esame locale.

Nella scheda aggiornata al 13 novembre, l’Home Office precisa che non è stata presa una decisione definitiva sull’utilizzo del sito. La presentazione dell’istanza non anticipa l’esito delle verifiche. Il ministero spiega inoltre che eventuali contratti per progettazione, valutazioni tecniche o gestione preliminare non equivalgono all’apertura del centro. La distinzione è importante anche per leggere le attività preparatorie: il governo le descrive come passaggi necessari a valutare la proposta, non come conferma che sia già operativa.

Ambiente e servizi nelle contestazioni locali

Le obiezioni non riguardano soltanto il numero degli ospiti. Waterman richiama i vincoli legati alle aree protette del Breckland e sostiene che gli ostacoli ambientali e normativi già incontrati da altri sviluppi non siano stati superati. È la posizione dell’amministrazione contraria all’intervento, non una decisione definitiva che dichiari illegittimo il centro. Il consiglio chiede ai ministri di confrontarsi sulle ragioni per le quali ritiene il sito non utilizzabile in questo modo.

Già nella seduta straordinaria del primo luglio, il West Suffolk Council aveva approvato all’unanimità una mozione contraria. Fra le motivazioni figuravano il contesto rurale, le infrastrutture limitate, i collegamenti di trasporto e il possibile impatto sui servizi. Nello stesso documento l’ente si impegnava a rappresentare le preoccupazioni dei residenti senza sostenere linguaggi divisivi, discriminazioni o ostilità: una distinzione esplicita fra contestazione della scelta amministrativa e trattamento delle persone interessate.

Il nodo della polizia e delle attività già presenti

Il 16 novembre anche Tim Passmore, commissario responsabile dell’indirizzo e del controllo della polizia del Suffolk, ha criticato la scarsità di informazioni ricevute dall’Home Office. Pur riconoscendo la responsabilità governativa di offrire alloggio ai richiedenti asilo, si è detto contrario alla scelta di Barnham. Ha inoltre chiesto chiarimenti dopo le notizie di un contratto da 3,4 milioni di sterline per lavori di ristrutturazione e strutture modulari.

L’ex base, infatti, non è priva di utilizzi: la polizia del Suffolk vi svolge attività operative e di addestramento e la impiega come deposito. Passmore ha dichiarato che il contratto di locazione era ancora in essere e che erano state investite circa 80mila sterline per l’addestramento all’ordine pubblico. Le sue contestazioni riguardano dunque anche strutture già finanziate e programmi di ampliamento delle esercitazioni, che a suo giudizio sono diventati incerti.

Chi verrebbe ospitato nell’ex base

Se il progetto fosse approvato, la scheda governativa indica come destinatari uomini soli fra 18 e 65 anni che hanno presentato domanda di asilo. Non sarebbe un centro di detenzione. L’Home Office prevede controlli iniziali, sorveglianza continuativa e accessi registrati; l’occupazione dovrebbe crescere gradualmente, partendo da numeri inferiori alla capacità complessiva. Sono caratteristiche annunciate per l’eventuale funzionamento, non servizi dei quali sia già confermata l’attivazione.

Barnham non è il primo villaggio a scegliere questa forma di contestazione: nel settembre 2026 anche Piddington, nell’Oxfordshire, aveva organizzato un voto simbolico contro un progetto di accoglienza in un’ex struttura militare. A Barnham, dopo l’annuncio del risultato, è stata presentata una bandiera con un occhione eurasiatico su fondo azzurro Suffolk. Anche quella presentazione accompagnava una consultazione cerimoniale, priva di effetti giuridicamente vincolanti.

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