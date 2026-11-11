Barcellona, dopo la marcia per la casa scoppiano gli scontri

🌐 Scontri a Barcellona dopo il corteo pacifico per casa e salari: vetrine infrante, cassonetti in fiamme e intervento dei Mossos. Il bilancio provvisorio delle 21:30 indica 18 arresti.

La protesta pacifica, poi gli assalti ai negozi

Vetrine infrante, pannelli di protezione strappati e cassonetti incendiati nel centro di Barcellona. La sera dell’11 novembre 2026, dopo la conclusione della marcia per il diritto alla casa e salari dignitosi, gruppi di persone incappucciate hanno preso di mira alcuni esercizi commerciali. Gli incidenti si sono concentrati tra Passeig de Gràcia, Gran Via e l’area di Plaça Catalunya.

Il corteo principale aveva attraversato pacificamente il centro cittadino. La sequenza verificata distingue quindi due momenti: la manifestazione e i disordini successivi, con danneggiamenti e interventi della polizia catalana. Le violenze non hanno caratterizzato l’intero svolgimento della marcia: sono cominciate quando la mobilitazione stava terminando, nell’area dove si trovavano ancora gruppi di partecipanti.

Diciotto arresti nel bilancio provvisorio

Alle 21:30 i Mossos d’Esquadra indicavano 18 persone arrestate in relazione agli incidenti. È un bilancio riferito a quell’ora, non un conteggio definitivo dell’intera serata. Le informazioni disponibili descrivono anche ingressi in esercizi commerciali e saccheggi compiuti da gruppi isolati, oltre agli incendi appiccati ai contenitori dei rifiuti per formare barricate.

Il dato sugli arresti non stabilisce le responsabilità individuali per ciascun danneggiamento. Le condotte delle singole persone coinvolte restano da accertare nelle sedi competenti. Nella ricostruzione della serata, il Sindicat de Llogateres aveva sciolto la manifestazione e invitato i presenti a disperdersi; gli incidenti sono segnalati poco dopo le 19:30, con successive cariche e movimenti dei furgoni della polizia.

Pannelli divelti, fuochi e cordoni di polizia

Alcuni negozi avevano installato pannelli davanti alle vetrine. Durante i disordini diverse protezioni sono state rimosse e incendiate. I Mossos hanno schierato agenti antisommossa per isolare la zona e utilizzato gas lacrimogeni per disperdere i responsabili degli incidenti. Contro le forze dell’ordine sono stati lanciati anche bengala e altro materiale pirotecnico.

Le scene osservate lungo Passeig de Gràcia mostrano il passaggio dalla marcia pacifica agli attacchi contro le vetrine di negozi di grandi marchi. Sono stati accesi piccoli fuochi davanti agli esercizi e incendiati cassonetti, mentre sul posto arrivavano agenti in tenuta antisommossa e furgoni blindati. Il materiale pirotecnico è stato diretto anche contro la polizia intervenuta.

L’intervento si è esteso alle strade intorno alla piazza. Su Ronda Sant Pere gli agenti hanno formato una linea per liberare la carreggiata e, dopo avvisi tramite megafono, hanno effettuato una carica. Parte delle persone presenti si è allontanata verso la Rambla; altri incendi e barricate sono stati segnalati nelle vie Pelai e Balmes e nella parte alta di Rambla Catalunya.

La mobilitazione per casa e salari

La giornata nasceva da una rivendicazione diversa dalle scene di vandalismo della sera: accesso a un’abitazione dignitosa e miglioramento dei salari. La manifestazione unitaria era stata convocata dal Sindicat de Llogateres, da CCOO, UGT e altre organizzazioni sindacali, nel quadro dello sciopero generale dell’11 novembre. La chiamata alla piazza univa così il movimento degli inquilini e le organizzazioni del lavoro.

L’appuntamento pubblicato nell’agenda della convocazione era alle 17:30 ai Jardinets de Gràcia. Nel corteo erano visibili fazzoletti, gilet e cartelli arancioni, colore del sindacato degli inquilini. Alla protesta partecipavano anche famiglie con bambini e passeggini, in un clima descritto durante la marcia come festoso e rivendicativo, prima dei disordini successivi.

Lo striscione di apertura rivendicava la possibilità di vivere, non soltanto sopravvivere, contrapponendosi alla rendita e alle organizzazioni dei datori di lavoro. La difficoltà di trovare una casa dignitosa era il motivo centrale della presenza in strada. Il colore arancione ricorreva negli accessori indossati dai manifestanti e nei materiali portati lungo il percorso della mobilitazione.

Le cifre della piazza restano distanti

Sulla partecipazione circolano due stime nettamente differenti: circa 55.000 persone secondo la Guardia Urbana e 400.000 secondo gli organizzatori. Sono valutazioni attribuite a soggetti diversi, non un unico totale verificato. La distanza tra i numeri va mantenuta esplicita: la cifra più alta esprime la valutazione dei promotori, mentre quella più bassa proviene dalla polizia municipale.

A Barcellona si è svolta anche una seconda manifestazione, alternativa a quella principale, partita da Plaça Verdaguer e conclusa in Via Laietana. I suoi organizzatori hanno parlato di 10.000 partecipanti, senza un corrispondente dato ufficiale della Guardia Urbana. Questo conteggio riguarda un’altra marcia e non va confuso con le stime diffuse per il corteo unitario.

Illa distingue i manifestanti dai responsabili delle violenze

Il presidente della Generalitat, Salvador Illa, ha condannato violenza e vandalismo, affermando che non rappresentano le persone scese pacificamente in piazza durante la giornata. Ha inoltre espresso sostegno ai Mossos e agli altri corpi di sicurezza impegnati a ristabilire l’ordine. La sua presa di posizione separa la mobilitazione sociale dalle azioni compiute dopo la conclusione del corteo.

Anche il segretario generale di UGT in Catalogna, Camil Ros, ha preso le distanze dagli incidenti, sostenendo che non avessero nulla a che vedere con la convocazione sindacale. Ros ha definito la manifestazione per la casa e i salari un successo pacifico e democratico fino alla sua conclusione, chiedendo che fosse distinta dai disordini successivi.

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