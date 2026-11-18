🌐 La fusione Banco BPM-Crédit Agricole Italia entra nella fase degli approfondimenti. Castagna incaricato di discutere la proposta, ma il consiglio chiede valutazioni che riflettano la perdita di contendibilità e tutelino gli azionisti di minoranza.

Un mandato a discutere, non un accordo già chiuso

Banco BPM apre il confronto con Crédit Agricole, ma mette subito sul tavolo una condizione: il valore riconosciuto agli azionisti dovrà riflettere anche la perdita della possibilità di contendere il controllo della banca sul mercato. Il consiglio di amministrazione del 12 novembre 2026 ha autorizzato gli approfondimenti sulla possibile integrazione con Crédit Agricole Italia. Non ha approvato una fusione né accettato definitivamente le condizioni proposte.

L’incarico di avviare le discussioni è stato affidato all’amministratore delegato Giuseppe Castagna. Il suo mandato consiste nel verificare se esistano presupposti e condizioni per procedere. È una distinzione importante: il negoziato parte, mentre convenienza, valutazioni e assetto finale restano oggetto di esame. Il consiglio riconosce il possibile rilievo industriale dell’operazione, senza rinunciare a fissare i criteri del confronto.

Che cosa entrerebbe nella nuova banca

Il percorso è cominciato con una lettera di Crédit Agricole arrivata nella tarda serata dell’8 novembre, la cui ricezione è stata comunicata da Banco BPM il giorno successivo. Il progetto riguarda l’integrazione della controllata bancaria italiana del gruppo francese in Banco BPM, non una fusione fra l’intero gruppo Crédit Agricole e l’istituto italiano.

Il perimetro proposto comprende anche il conferimento delle partecipazioni di controllo nelle attività assicurative italiane del gruppo francese, nei rami vita e danni. L’operazione avrebbe dunque una componente bancaria e una assicurativa: un elemento da considerare nelle valutazioni degli apporti e nella definizione delle condizioni economiche, non soltanto nella descrizione delle dimensioni della futura rete.

Perché il 45% cambia il confronto

Secondo la proposta francese, Crédit Agricole passerebbe dall’attuale 29,6% a circa il 45% del capitale della società risultante dall’integrazione. Sono percentuali riferite a due assetti diversi: quello attuale di Banco BPM e quello ipotizzato dopo gli apporti. Il secondo valore non rappresenta quindi una partecipazione già raggiunta, ma l’esito prospettato dal progetto.

È su questo cambiamento che si concentra la posizione del consiglio. Per Banco BPM, l’operazione comporterebbe una sostanziale perdita di contendibilità. La richiesta è che tale conseguenza trovi riconoscimento nei criteri valutativi, insieme ai punti di forza del modello di attività della banca. Il tema non viene presentato come un divieto a procedere, ma come una componente essenziale della proposta da sottoporre ai soci.

La posizione del consiglio distingue quindi due piani: la possibilità di costruire un gruppo rilevante e il trattamento economico riservato agli azionisti. Il riconoscimento delle prospettive industriali non equivale, nella delibera, a un’accettazione delle valutazioni. L’obiettivo indicato è raccogliere il consenso più ampio possibile, valorizzando adeguatamente l’investimento dei soci.

Dividendo e utili: le cifre sono ancora una proposta

Il pacchetto presentato da Crédit Agricole prevede un dividendo straordinario di un miliardo di euro per gli attuali azionisti Banco BPM. Indica inoltre sinergie annue attese per 800 milioni, prima delle imposte, e un aumento stimato di circa il 24% dell’utile per azione nel 2027, calcolato sulla base delle sinergie a regime ante imposte.

Queste cifre descrivono i benefici prospettati dal proponente: non sono utili già realizzati né una cedola già approvata da Banco BPM. Il consiglio ha aperto una verifica di fattibilità, mantenendo al centro la valutazione dell’investimento degli azionisti. Leggere le stime come risultati acquisiti significherebbe anticipare l’esito del confronto che l’amministratore delegato è stato incaricato di avviare.

Il voto dei soci e il passaggio del whitewash

La tutela delle minoranze incrocia il whitewash, il meccanismo richiamato per ottenere l’esenzione dall’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto. Occorre distinguere l’approvazione della fusione dall’ulteriore verifica sul voto degli azionisti rilevanti ai fini dell’esenzione: non sono due modi diversi di indicare lo stesso passaggio assembleare.

Nella proposta, l’approvazione della fusione richiede almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. L’esenzione dall’Opa dipende inoltre dall’assenza di una maggioranza contraria tra gli azionisti presenti individuati dalle regole applicabili, escludendo Crédit Agricole e gli altri soci qualificati indicati nel documento. Non è dunque corretto descrivere l’intera assemblea come una votazione riservata soltanto ai piccoli azionisti.

Governance e verifiche prima del traguardo

Sul governo societario, Crédit Agricole propone di preservare identità e autonomia operativa della nuova realtà, con una maggioranza di amministratori indipendenti e la conferma dell’attuale amministratore delegato Banco BPM. Sono caratteristiche del progetto francese, non un assetto già deliberato dalle due parti. Nella presentazione del proponente, la nuova banca servirebbe 6,5 milioni di clienti attraverso oltre 2.300 filiali.

Anche il calendario resta subordinato alle condizioni dell’operazione. Crédit Agricole prospetta un possibile perfezionamento nel secondo semestre 2027, soggetto al voto assembleare e alle autorizzazioni previste, comprese quelle della BCE e quelle legate alla disciplina italiana del golden power.

Parallelamente al mandato conferito a Castagna, il 12 novembre si è riunito il comitato parti correlate di Banco BPM, che ha avviato le attività di propria competenza previste dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.