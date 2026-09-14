Australia, sepolta in una bara di funghi: il funerale green

🌐 Bara di funghi e funerali sostenibili: in Australia una donna è stata la prima persona a essere sepolta in un feretro cresciuto dal micelio. La struttura, realizzata con fibre di canapa e rete fungina, è progettata per tornare al suolo in circa 45 giorni, aprendo una nuova frontiera nel modo di concepire la morte e il rapporto con l’ambiente.

La morte, per una volta, non è soltanto la fine di qualcosa. Può diventare l’inizio di un nuovo ciclo naturale. È questa l’idea alla base di una scelta che in Australia ha attirato l’attenzione ben oltre il mondo delle imprese funebri: una donna è stata sepolta in una bara realizzata con il micelio dei funghi e fibre di canapa, un feretro progettato per degradarsi rapidamente e restituire materia organica al terreno.

La protagonista si chiamava Carolyn, aveva circa settant’anni e la sua famiglia ha scelto di mantenere riservato il cognome. Il funerale si è svolto a Faulconbridge, nel Nuovo Galles del Sud, mentre la sepoltura è avvenuta al Springwood Cemetery, nelle Blue Mountains.

Non si tratta semplicemente di una bara costruita con un materiale biodegradabile. La particolarità è che il feretro è stato letteralmente fatto crescere, utilizzando il micelio, la rete di filamenti che costituisce la parte vegetativa dei funghi, insieme a fibre di canapa provenienti da materiali di recupero.

È il primo caso di questo tipo registrato in Australia e rappresenta un esperimento concreto su una domanda destinata a diventare sempre più importante: quanto può essere sostenibile anche il modo in cui scegliamo di morire?

La bara che cresce invece di essere costruita

Il concetto può sembrare sorprendente, ma la tecnologia alla base è relativamente semplice.

Il prodotto, chiamato Loop Living Cocoon, è stato sviluppato nei Paesi Bassi dalla società Loop Biotech. Il materiale viene ottenuto facendo crescere il micelio all’interno di uno stampo insieme a fibre vegetali, in condizioni ambientali controllate.

In circa una settimana la rete fungina cresce attraverso il materiale e lo compatta, trasformandolo in una struttura sufficientemente solida da poter essere utilizzata come feretro.

Il risultato non è quindi una bara tradizionale alla quale viene semplicemente applicato un rivestimento ecologico. È un oggetto costruito sfruttando direttamente la capacità del micelio di legare tra loro fibre organiche.

Una volta completata la crescita, il prodotto viene stabilizzato e può essere utilizzato per la sepoltura.

Il concetto alla base dell’operazione è radicalmente diverso rispetto alla produzione convenzionale: invece di estrarre materie prime, trasformarle in un prodotto e poi attendere decenni perché questo si degradi, si cerca di creare fin dall’inizio un oggetto destinato a rientrare rapidamente nel ciclo naturale.

In 45 giorni può tornare parte del terreno

È il dato che più colpisce.

Secondo il produttore, in condizioni ideali il materiale della bara può diventare parte del suolo in circa 45 giorni. Il micelio e le fibre vegetali vengono progressivamente degradati dall’ambiente, contribuendo al ciclo della materia organica.

Il confronto con un normale feretro in legno è inevitabile. Una bara tradizionale può richiedere tempi molto più lunghi per degradarsi, soprattutto in funzione del tipo di legno, delle condizioni del terreno e delle caratteristiche della sepoltura.

Questo non significa, però, che in 45 giorni anche il corpo umano si trasformi completamente in terreno. Si tratta di due processi differenti. Il dato riguarda soprattutto la degradazione della struttura del feretro e la sua integrazione nell’ambiente.

La distinzione è importante perché il termine “bara di funghi” può creare un’immagine molto più spettacolare della tecnologia reale. Non ci sono funghi che “mangiano” istantaneamente il corpo. Il principio è quello della biodegradazione naturale, favorita dall’impiego di materiali organici.

La scelta della famiglia: restituire qualcosa alla natura

Per Carolyn, la tecnologia è diventata soprattutto una questione di valori personali.

La famiglia ha spiegato di aver scelto il Living Cocoon perché la soluzione rifletteva il rapporto della donna con la natura. Il marito Donald ha descritto la decisione come coerente con il modo in cui Carolyn aveva vissuto.

È proprio questo aspetto a rendere la vicenda più interessante della semplice innovazione tecnologica.

Il funerale sostenibile non viene più considerato soltanto come una questione ambientale, ma anche come un modo per raccontare la persona che non c’è più.

La bara diventa così parte del messaggio della cerimonia: non soltanto un contenitore destinato a scomparire, ma il simbolo di un ritorno alla natura.

È un cambiamento culturale che potrebbe avere conseguenze importanti in un settore nel quale, per secoli, il rituale funebre è stato legato a materiali, simboli e procedure relativamente rigide.

Perché i funerali green stanno crescendo

La scelta australiana non arriva dal nulla.

Negli ultimi anni, le alternative ai funerali tradizionali hanno iniziato a conquistare maggiore attenzione, soprattutto tra le persone interessate all’impatto ambientale delle proprie scelte.

Secondo gli operatori del settore australiano, negli ultimi quattro o cinque anni le richieste legate a funerali più sostenibili sono aumentate sensibilmente.

Il fenomeno può essere letto attraverso diverse chiavi.

Da una parte c’è una maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale delle attività umane. Dall’altra, cambia anche il modo in cui molte persone immaginano la propria morte.

Per alcuni, l’idea di essere sepolti in una bara tradizionale o di essere cremati non rappresenta più necessariamente il modo più coerente con la propria filosofia di vita. Il ritorno alla terra diventa una forma di continuità, quasi l’ultimo gesto attraverso il quale lasciare qualcosa all’ambiente invece di sottrarre risorse.

Anche l’evoluzione della società ha un ruolo. La crescente secolarizzazione porta alcune persone a cercare nuovi significati per il momento della morte, sostituendo alle tradizionali rappresentazioni religiose del destino ultraterreno una visione più legata alla natura e ai cicli biologici.

Cremazione, sepoltura naturale e compostaggio umano

La bara di micelio è soltanto una delle soluzioni che stanno entrando nel dibattito sui funerali a basso impatto ambientale.

Una delle alternative più discusse a livello internazionale è l’idrolisi alcalina, conosciuta anche come “cremazione ad acqua”. In questo caso non viene utilizzata una fiamma: il processo impiega acqua e una soluzione alcalina per accelerare la decomposizione dei tessuti.

Un’altra possibilità è la sepoltura naturale, nella quale vengono limitati materiali e trattamenti che possono rallentare la decomposizione.

E poi c’è il cosiddetto compostaggio umano, una pratica ancora controversa e soggetta a norme diverse a seconda del Paese e della giurisdizione. L’obiettivo è trasformare progressivamente i resti umani in materiale simile al terriccio attraverso un processo controllato che utilizza materiale vegetale e condizioni ambientali specifiche.

Sono tecnologie e pratiche differenti, ma hanno un elemento comune: ripensare il funerale non soltanto come rito, ma anche come processo ambientale.

La cremazione resta dominante in Australia

Nonostante la crescita dell’interesse per le alternative sostenibili, la trasformazione del settore è ancora agli inizi.

In Australia la cremazione è molto più diffusa della sepoltura tradizionale, anche per ragioni economiche e legate alla disponibilità di spazio nei grandi centri urbani.

Ma anche la cremazione presenta un costo ambientale. Il processo richiede infatti l’utilizzo di grandi quantità di energia e comporta emissioni di gas serra.

Per questo la discussione non si limita più alla contrapposizione tra bara e urna. Si sta allargando a una domanda molto più ampia: quale può essere il modo meno impattante di gestire il fine vita?

La risposta dipende da molti fattori, dal trasporto alla gestione del corpo, dal tipo di sepoltura alle caratteristiche del terreno, fino ai materiali utilizzati per il feretro.

Non esiste quindi una soluzione automaticamente “a impatto zero”. Esistono piuttosto alternative che cercano di ridurre il consumo di risorse e la produzione di materiali destinati a rimanere nell’ambiente per molto tempo.

Il micelio diventa protagonista dell’economia circolare

La tecnologia utilizzata per il Living Cocoon si inserisce inoltre in un fenomeno molto più vasto.

Negli ultimi anni il micelio è diventato uno dei materiali più interessanti della bioeconomia. La rete fungina può essere utilizzata per creare materiali leggeri e resistenti destinati a diversi impieghi, dagli imballaggi ai materiali isolanti.

Il principio è sempre lo stesso: sfruttare un organismo naturale per trasformare residui vegetali in un nuovo materiale.

Nel caso delle bare, il vantaggio è particolarmente intuitivo. La stessa caratteristica che permette al micelio di costruire la struttura viene sfruttata successivamente per favorirne la decomposizione.

È una sorta di ciclo chiuso: materiale naturale, prodotto naturale, ritorno alla natura.

Una bara da circa 30 chili e una nuova idea di lusso

Il Living Cocoon pesa circa 30 chilogrammi, secondo le informazioni diffuse sul prodotto. Può inoltre essere personalizzato con elementi naturali, come il muschio.

L’aspetto è molto diverso da quello di una bara tradizionale lucidata e verniciata. La superficie richiama maggiormente un materiale organico e naturale, coerente con l’idea di una sepoltura destinata a integrarsi nell’ambiente.

Ed è qui che emerge un’altra trasformazione culturale.

Per molto tempo, nel settore funerario, qualità e valore sono stati associati alla durata, alla solidità, alla lavorazione dei materiali e alla capacità del manufatto di resistere nel tempo.

Con questi nuovi prodotti il paradigma si ribalta.

Il valore non è più necessariamente nella durata dell’oggetto, ma nella rapidità con cui può scomparire.

Una bara che si deteriora rapidamente non viene considerata un prodotto scadente: è esattamente ciò per cui è stata progettata.

Dalla sostenibilità alla rigenerazione

La filosofia alla base del progetto va persino oltre il concetto tradizionale di sostenibilità.

Sostenibile significa, in linea generale, ridurre il danno. La prospettiva proposta dal micelio punta invece alla rigenerazione: non limitarsi a lasciare meno rifiuti, ma fare in modo che il materiale utilizzato possa contribuire al ciclo naturale.

È una differenza sottile ma importante.

Una bara biodegradabile che semplicemente scompare nel terreno riduce la permanenza del materiale. Una bara progettata per contribuire alla qualità del suolo introduce invece l’idea di un prodotto che, terminata la propria funzione, restituisce qualcosa all’ecosistema.

Naturalmente l’effettivo impatto ambientale deve essere valutato considerando l’intero ciclo di vita del prodotto, dalla coltivazione e lavorazione delle materie prime alla produzione, al trasporto e alle condizioni della sepoltura.

Ma la direzione è ormai evidente.

Il futuro dei funerali potrebbe essere molto diverso

Il caso di Carolyn racconta quindi qualcosa che va oltre la curiosità della “bara di funghi”.

Racconta un settore che sta iniziando a confrontarsi con nuove esigenze ambientali, nuovi rituali e una diversa percezione della morte.

La tecnologia permette oggi di immaginare feretri prodotti con materiali che non devono necessariamente resistere per decenni. Il micelio consente di costruire strutture solide e poi di restituirle rapidamente al ciclo naturale. Altre tecnologie stanno cercando di ridurre l’impatto della cremazione o di trasformare i resti attraverso processi biologici controllati.

Non significa che la bara tradizionale scomparirà presto.

Significa, però, che la morte sta entrando anch’essa nell’economia circolare.

E forse la frase “polvere eri e polvere ritornerai” sta assumendo un significato nuovo: non più soltanto una metafora religiosa, ma anche la descrizione di un processo naturale nel quale ciò che rimane di una persona può tornare a far parte dell’ambiente.

In Australia, Carolyn è stata la prima a compiere questo percorso dentro una bara cresciuta dal micelio. Il suo funerale potrebbe essere ricordato non soltanto per la sua singolarità, ma come uno dei segnali di una trasformazione più profonda: il tentativo di rendere anche l’ultimo viaggio più leggero per il pianeta.