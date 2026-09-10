Aurora Ramazzotti, addio ai capelli lunghi: nuovo bob sorprende tutti

🌐 Aurora Ramazzotti cambia look e dice addio alla lunga chioma castano scuro: la 29enne si è affidata al suo hairstylist Roberto Farruggia per un taglio netto, scegliendo un bob all’altezza della mandibola. Il risultato, mostrato sui social con la domanda “È successo davvero?”, arriva a poche settimane dal debutto a Ballando con le Stelle e dopo un’estate segnata dal matrimonio con Goffredo Cerza.

Una sforbiciata decisa, quasi una nuova partenza.

Aurora Ramazzotti ha scelto di cambiare radicalmente la propria immagine e, questa volta, il cambiamento riguarda proprio i capelli. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti rinunciato alla lunga chioma castano scuro che l’ha accompagnata negli ultimi mesi per lasciare spazio a un caschetto molto più corto e contemporaneo.

La trasformazione è stata documentata direttamente sui social, dove Aurora ha mostrato prima il momento del taglio e poi il risultato finale.

Una scelta che ha sorpreso anche lei stessa.

“È successo davvero?”, ha scritto infatti nella prima storia pubblicata su Instagram, quasi a sottolineare lo stupore davanti a una trasformazione così evidente.

Aurora Ramazzotti, il taglio è netto: arriva il bob

A occuparsi del nuovo look è stato ancora una volta Roberto Farruggia, hairstylist di fiducia della 29enne.

Nel video condiviso da Aurora si vedono le mani del parrucchiere mentre le forbici iniziano ad accorciare le lunghe ciocche. La differenza rispetto alla capigliatura precedente è immediata: non si tratta di una semplice spuntatina, ma di un vero cambio di lunghezza.

Il risultato è un bob corto, portato indicativamente all’altezza della mandibola.

Il colore, invece, resta quello di sempre.

Aurora non ha scelto di intervenire sulla tonalità castano scuro, concentrando tutta la trasformazione sulla lunghezza e sulla forma. Una decisione che rende il cambiamento ancora più evidente: il volto viene incorniciato diversamente e l’intera immagine appare più leggera.

La riga laterale cambia completamente il volto

Uno degli elementi più caratteristici del nuovo taglio è la riga laterale, che contribuisce a rendere il bob meno rigido e più dinamico.

La lunghezza all’altezza della mandibola permette inoltre di mantenere una certa versatilità. Il caschetto può essere portato più ordinato, con le punte definite, oppure lavorato con un movimento più morbido e naturale.

Nel selfie pubblicato dopo il taglio, Aurora sembra decisamente soddisfatta.

Il sorriso davanti allo specchio lascia intendere che la scelta sia stata tutt’altro che un azzardo. Anzi, la reazione sembra quella di chi ha deciso di cambiare parecchio e, una volta visto il risultato, ha capito di aver fatto la scelta giusta.

A completare il momento è arrivato anche il ringraziamento allo hairstylist: “Ti amoooo”.

Roberto Farruggia, una presenza di fiducia per Aurora

Il rapporto professionale tra Aurora Ramazzotti e Roberto Farruggia non nasce con questo nuovo taglio.

L’hairstylist aveva già accompagnato la giovane conduttrice in momenti particolarmente importanti della sua vita recente, compreso il matrimonio celebrato in Sicilia lo scorso luglio con Goffredo Cerza.

Per le nozze Aurora aveva scelto di mantenere la sua lunga chioma, valorizzata da un’acconciatura morbida e ondulata.

A distanza di pochi mesi, la decisione è stata completamente diversa.

Il passaggio dai capelli lunghi al bob rappresenta quindi un cambiamento estetico molto più evidente rispetto all’immagine scelta per il matrimonio.

Ed è proprio la tempistica a rendere la trasformazione particolarmente interessante.

Dopo il matrimonio, una nuova fase per Aurora

Il nuovo look arriva infatti dopo un’estate importante per Aurora Ramazzotti.

A luglio la 29enne ha sposato Goffredo Cerza in Sicilia, coronando una relazione dalla quale è nato anche il figlio Cesare.

Il matrimonio ha rappresentato uno dei momenti più importanti del suo 2026 e le immagini della cerimonia avevano mostrato Aurora con un’immagine estremamente romantica, capelli lunghi e acconciatura morbida sotto il velo.

Ora quella fase sembra essere stata archiviata anche simbolicamente.

Il taglio corto non significa necessariamente un cambiamento personale, naturalmente, ma nel linguaggio della moda e della bellezza un cambio di capelli così netto viene spesso percepito come l’inizio di un nuovo capitolo.

Nel suo caso, poi, il momento coincide con una fase professionale particolarmente intensa.

Il nuovo look arriva prima di Ballando con le Stelle

C’è infatti un appuntamento televisivo che potrebbe aver avuto un peso nella scelta: Ballando con le Stelle.

Aurora Ramazzotti sarà tra le protagoniste della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci, al via su Rai 1 dal 3 ottobre.

Per lei si tratta di una nuova sfida davanti alle telecamere, ma anche di un’esperienza fisica particolarmente impegnativa.

La partecipazione richiederà settimane di prove, allenamenti e coreografie.

Alcune ricostruzioni hanno ipotizzato che il taglio possa essere stato scelto anche per alleggerire la gestione della chioma in vista di questa nuova avventura. Si tratta però di un’interpretazione: Aurora non ha spiegato pubblicamente che il nuovo look sia stato deciso proprio per Ballando.

Il collegamento, tuttavia, appare naturale.

Un bob è più facile da gestire in molte situazioni e può essere rapidamente trasformato dagli hairstylist per adattarsi a look differenti.

Il caschetto torna protagonista

Il bob è uno dei tagli più longevi nel mondo della moda.

Periodicamente torna protagonista sulle passerelle, sui red carpet e sui social, proprio perché permette di cambiare aspetto senza arrivare necessariamente a un taglio estremamente corto.

La versione scelta da Aurora si colloca in una zona particolarmente versatile: abbastanza corta da risultare trasformativa, ma sufficientemente lunga da consentire diverse possibilità di styling.

La lunghezza alla mandibola valorizza inoltre la struttura del viso e può essere adattata sia a un’immagine elegante sia a uno stile più casual.

La riga laterale aggiunge poi un elemento di movimento, evitando l’effetto geometrico che può caratterizzare alcuni bob molto netti.

Anche Michelle Hunziker aveva scelto il bob

La nuova scelta di Aurora crea inoltre un curioso collegamento con sua madre.

Michelle Hunziker negli anni ha sperimentato più volte diverse lunghezze e, in passato, ha scelto anche lei di abbandonare i capelli lunghi per passare a un bob.

Una coincidenza che rende il nuovo look di Aurora ancora più interessante, soprattutto considerando quanto il rapporto tra madre e figlia sia spesso raccontato anche attraverso moda, bellezza e immagine.

Non è però un caso di copia.

Aurora ha costruito negli anni una propria identità estetica, alternando capelli lunghi, styling naturali e look più elaborati. Il nuovo bob rappresenta semplicemente l’ennesima evoluzione del suo stile.

“È successo davvero?”: la reazione di Aurora conquista i follower

La frase scelta per accompagnare il primo video del taglio racconta molto della sorpresa provocata dalla trasformazione.

“È successo davvero?”

Una domanda breve, ironica e perfettamente coerente con il modo in cui Aurora comunica abitualmente attraverso i social.

Invece di presentare il nuovo look con una lunga spiegazione, la 29enne ha lasciato che fossero le immagini a parlare.

Prima le forbici.

Poi il selfie.

Infine il sorriso e il ringraziamento al parrucchiere.

Una sequenza semplice che ha trasformato un appuntamento dal parrucchiere in un piccolo evento social.

Un look più fresco e contemporaneo

Il risultato finale cambia sensibilmente la percezione dell’immagine di Aurora.

I capelli lunghi tendevano a sottolineare un’estetica più romantica e morbida. Il bob, invece, porta il volto maggiormente in primo piano e restituisce un’immagine più fresca, dinamica e contemporanea.

Il fatto che il colore sia rimasto invariato rende il cambiamento ancora più leggibile.

Non è il colore a catturare l’attenzione, ma la forma.

Il castano scuro rimane il filo conduttore tra il vecchio e il nuovo look, mentre la lunghezza ridotta segna la vera rottura con il passato.

Dai social alla nuova sfida televisiva

Il momento scelto per mostrare il cambiamento sembra quindi perfetto.

Aurora si prepara a una nuova stagione professionale, con il debutto a Ballando con le Stelle sempre più vicino, e contemporaneamente aggiorna la propria immagine.

Il taglio arriva inoltre dopo il matrimonio, dopo il trasferimento della famiglia e in una fase nella quale la sua vita pubblica sembra destinata a diventare ancora più intensa.

Il nuovo bob può essere letto semplicemente come una scelta di stile.

Ma sui social ogni trasformazione estetica diventa inevitabilmente anche una forma di racconto personale.

E Aurora sembra averlo capito perfettamente.

Aurora Ramazzotti cambia capelli e apre un nuovo capitolo

Dalla lunga chioma castano scuro al bob alla mandibola: il cambiamento è evidente e non passa inosservato.

Aurora Ramazzotti ha scelto di affidarsi ancora una volta a Roberto Farruggia e, questa volta, ha deciso di osare con un taglio molto più corto.

La reazione davanti allo specchio dice già tutto: sorpresa, ironia e soddisfazione.

Il nuovo look arriva in un momento di grandi novità, dopo il matrimonio con Goffredo Cerza e alla vigilia di una delle esperienze televisive più impegnative della sua carriera.

Tra poche settimane la vedremo alle prese con prove e coreografie sulla pista di Ballando con le Stelle.

Per ora, però, la prima grande trasformazione della nuova stagione è già arrivata.

Aurora ha detto addio ai capelli lunghi. E il suo nuovo bob sembra essere soltanto l’inizio di un autunno decisamente diverso.