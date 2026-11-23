🌐 MetroSport del 23 novembre 2026: il calcio italiano esplode con il clamoroso 4-4 tra Atalanta e Inter, mentre Milan e Juventus dilagano. Nel tennis Carlos Alcaraz conquista le ATP Finals, in Formula 1 Verstappen trionfa a Las Vegas e la Ferrari precipita tra errori e tensioni. In MotoGP Bezzecchi domina in Portogallo, ma Marc Márquez conquista il Mondiale. Un fine settimana di spettacolo, grandi imprese e interrogativi pesanti per lo sport italiano.

Serie A, otto gol a Bergamo: Atalanta e Inter cancellano le difese

Ci sono partite che raccontano un campionato meglio di qualsiasi classifica. Atalanta-Inter 4-4 è una di queste: spettacolare, imprevedibile, perfino esagerata. Otto reti, rimonte e un finale convulso trasformano il confronto di Bergamo in una delle sfide più sorprendenti di questo avvio di stagione.

Per l’Inter la serata ha il volto luminoso di Pio Esposito, protagonista di una tripletta che certifica il peso crescente dell’attaccante italiano. Ma neppure tre gol bastano a proteggere il risultato. La squadra nerazzurra concede troppo, perde equilibrio nei momenti decisivi e finisce per pagare carissime le proprie distrazioni.

Dall’altra parte l’Atalanta dimostra carattere e capacità di reazione. La doppietta di De Ketelaere e il rigore finale di Kessié completano una rimonta che consegna un punto prezioso e restituisce entusiasmo al pubblico bergamasco.

Il risultato alimenta però una riflessione: quattro reti segnate dovrebbero rappresentare una garanzia, non il preludio a un pareggio. Quando la ricerca della vittoria diventa anarchia tattica, lo spettacolo conquista il pubblico ma gli allenatori hanno più di una ragione per preoccuparsi.

Milan travolgente, Juventus spietata: la corsa si accende

Il Milan travolge il Frosinone segnando cinque gol e conquista il quarto posto. La squadra rossonera ritrova efficacia offensiva e mette in mostra una condizione decisamente convincente. Tra i segnali più importanti c’è la rete di Gonçalo Ramos, che riesce finalmente a sbloccarsi.

La vittoria assume un significato particolare perché arriva davanti a Gerry Cardinale: un risultato che rafforza la fiducia, ma che non cancella la necessità di trovare continuità contro avversari più competitivi.

Anche la Juventus risponde con un netto 4-0 al Venezia. A segno Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani su rigore. Una dimostrazione di superiorità che alimenta le ambizioni bianconere.

Il Napoli, intanto, supera il Torino per 1-0 grazie a McTominay e rimane agganciato alla parte alta della graduatoria.

La dodicesima giornata mette così in evidenza un campionato combattuto, nel quale ogni passo falso può costare posizioni importanti. La differenza, nei prossimi mesi, non la faranno soltanto le individualità ma soprattutto la tenuta delle squadre chiamate a giocare ogni tre giorni.

Tennis, Alcaraz conquista Torino: adesso la Coppa Davis

A Torino si chiude una settimana di grande tennis con il trionfo di Carlos Alcaraz, che supera Alexander Zverev per 6-2, 7-6 (9-7) e conquista per la prima volta le ATP Finals.

Lo spagnolo domina il primo set, resiste al tentativo di rimonta del tedesco e si impone in un tie-break combattutissimo. Una vittoria che conferma la sua straordinaria capacità di giocare i punti decisivi con aggressività e lucidità.

Il successo assume un significato ancora maggiore perché arriva contro il numero uno della classifica mondiale. Il tennis internazionale continua a cambiare gerarchie, mentre l’Italia, dopo gli straordinari successi degli ultimi anni, deve confrontarsi con una concorrenza sempre più agguerrita.

Intanto si accendono i riflettori sulla Coppa Davis di Bologna, dal 24 al 29 novembre. L’Italia debutta mercoledì 25 contro la Corea del Sud, con Berrettini, Musetti, Cobolli, Darderi e Vavassori chiamati a difendere il titolo.

Formula 1, Verstappen trionfa a Las Vegas: Ferrari nel caos

Max Verstappen vince il Gran Premio di Las Vegas , davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Una corsa ricca di sorpassi, colpi di scena e duelli serratissimi conferma il talento del pilota olandese.

Ma per il pubblico italiano il risultato più preoccupante riguarda la Ferrari. Lewis Hamilton chiude settimo, Charles Leclerc decimo, entrambi penalizzati nel corso di una gara segnata anche da tensioni interne e contatti tra compagni di squadra.

La Ferrari sembra ancora incapace di trasformare il proprio potenziale in risultati all’altezza della tradizione. E quando le difficoltà tecniche si accompagnano a incomprensioni tra piloti, il problema non riguarda più soltanto le prestazioni della monoposto.

Merita invece attenzione Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes dopo aver lottato nelle posizioni di vertice. Il giovane italiano continua a dimostrare di avere talento e carattere per confrontarsi con i migliori.

Per Maranello, viceversa, il tempo delle spiegazioni rischia di essere finito: servono risultati, organizzazione e una direzione tecnica capace di restituire credibilità a un marchio che non può accontentarsi delle retrovie.

MotoGP, Bezzecchi fa volare l’Aprilia, Márquez campione

La MotoGP regala un’altra giornata indimenticabile ai colori italiani. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio del Portogallo, guidando una straordinaria tripletta Aprilia davanti a Jorge Martín e Raúl Fernández.

Una dimostrazione di forza che testimonia la crescita della casa di Noale, sempre più competitiva ai massimi livelli del motociclismo mondiale.

Il titolo, però, prende un’altra strada. Marc Márquez conquista il Mondiale con una gara d’anticipo, chiudendo ottavo e amministrando il margine necessario per assicurarsi la corona iridata.

L’Aprilia ha dunque ottime ragioni per celebrare un successo prestigioso, ma il Mondiale ricorda quanto la regolarità nell’intero arco della stagione rimanga decisiva.

Sport, gli appuntamenti da seguire

La nuova settimana propone altri confronti determinanti. In Serie A Monza-Fiorentina, in programma lunedì 23 novembre alle 20.45, completa la dodicesima giornata.

Da martedì 24 novembre cominciano invece le Final Eight di Coppa Davis a Bologna, con l’Italia chiamata a un nuovo esame internazionale. Un appuntamento che potrebbe regalare altre soddisfazioni allo sport azzurro.

Lo sport del fine settimana consegna così un quadro contrastante: giovani talenti che emergono, campioni che confermano il proprio dominio e grandi squadre che devono ancora risolvere problemi strutturali. Il talento conquista gli applausi, ma sono organizzazione, continuità e mentalità a costruire le vittorie che contano.

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