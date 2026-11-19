🌐 Il menu della cena Apec a Shenzhen valorizza la cucina cantonese, dalla zuppa di vescica natatoria ai dim sum. Xi Jinping e Peng Liyuan hanno accolto i leader, compresi Trump e Putin: il vertice trilaterale è previsto per il 19 novembre.

La cucina cantonese al centro della cena

Zuppa di vescica natatoria di pesce, aragosta con zenzero e cipollotti, cernia al vapore: la cena di benvenuto dell’Apec porta sulla tavola dei leader internazionali una selezione della cucina cantonese. A Shenzhen, nella serata di mercoledì 18 novembre 2026, Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan hanno ospitato il ricevimento per i partecipanti al vertice. Tra gli ospiti, Donald Trump e Vladimir Putin. Il menu accosta specialità marine, carne, dim sum e vini prodotti in Cina.

Una precisazione cambia però la cornice della serata: non si tratta di un banchetto riservato ai soli tre presidenti. È la cena di accoglienza dei rappresentanti riuniti per l’Asia-Pacific Economic Cooperation. L’incontro trilaterale fra i leader di Cina, Stati Uniti e Russia è invece previsto per giovedì 19 novembre. Il ricevimento precede dunque quel confronto, senza coincidere con esso e senza consentire di anticiparne gli eventuali risultati.

L’antipasto richiama Shenzhen, poi arriva la zuppa

L’apertura è affidata a un assortimento di antipasti freddi chiamato «Città del Roc». Il nome rimanda a Pengcheng, il soprannome di Shenzhen associato al grande uccello della mitologia cinese. Il riferimento locale compare così già nella prima proposta del menu, prima delle portate calde. Non occorre cercarne il significato in un’altra città: il richiamo indicato nella descrizione del banchetto riguarda proprio il luogo che ospita il vertice.

Segue la zuppa di vescica natatoria di pesce con olive cinesi, probabilmente la preparazione meno familiare al pubblico italiano. La vescica natatoria è un organo che permette ai pesci di regolare il galleggiamento; una volta estratta ed essiccata, trova impiego nella gastronomia cinese, soprattutto nelle zuppe. È considerata un ingrediente pregiato, il cui valore varia secondo la specie di provenienza e la qualità. Non sono stati indicati prezzi per la preparazione servita al ricevimento.

Aragosta, cernia e dim sum: le portate del banchetto

Il percorso prosegue con l’aragosta saltata con zenzero e cipollotti e con la cernia cotta al vapore e accompagnata dalla salsa di soia. Sono preparazioni diverse per tecnica e condimenti, entrambe presenti nel menu ricostruito della serata. Le specialità di mare costituiscono una parte importante dell’offerta gastronomica, ma non esauriscono la cena: accanto a esse figurano infatti una proposta di manzo, funghi e verdure.

La carne compare con un filetto di manzo ai funghi. Il menu comprende inoltre spugnole, cavolo tenero e castagne in salsa allo zafferano: una preparazione elencata accanto alle altre portate principali, non necessariamente un unico contorno della bistecca. Nel corso del servizio viene proposto anche un tris di dim sum cantonesi. La descrizione disponibile non specifica i ripieni delle tre varietà, che non possono quindi essere ricostruiti sulla base del solo nome.

L’impronta regionale emerge dall’insieme, più che da una singola pietanza. Il banchetto mette in evidenza la gastronomia del Guangdong, la provincia della Cina meridionale in cui si trova Shenzhen, affiancandole preparazioni presentate come più vicine ai gusti internazionali. Questa combinazione riguarda il progetto della cena: non documenta le preferenze personali dei singoli invitati, né permette di stabilire quali piatti ciascun presidente abbia effettivamente consumato.

Nei calici Ningxia e Guangdong

Anche la selezione delle bevande resta cinese. Sono indicati un Cabernet Sauvignon Ningxia Diaoyutai del 2019 e un vino bianco della stessa etichetta, annata 2020, entrambi provenienti dal Ningxia, nel nord-ovest del Paese. Si aggiunge un vino dolce al litchi prodotto nel Guangdong. Le provenienze collegano così la regione ospitante a un’altra area della Cina attraverso una carta dei vini che non si affida a etichette straniere.

Il dettaglio del litchi distingue questa terza proposta dai due vini del Ningxia. Nelle ricostruzioni concordanti della cena è descritto come un vino dolce o da dessert del Guangdong. È questa l’indicazione che consente di identificarlo senza attribuirgli un metodo produttivo non chiarito. Non risultano invece specificati gli abbinamenti fra ogni singolo calice e ciascuna portata: la lista delle bevande non equivale a una sequenza di servizio documentata.

Il dessert e i saluti prima del trilaterale

Il finale comprende una zuppa dolce di fagioli rossi con scorza di mandarino e semi di loto, seguita da torta, frutta fresca e gelato. La preparazione mantiene un riferimento alla tradizione gastronomica cinese, ma la sua presenza nel menu non autorizza ad attribuirle effetti terapeutici. Per chiudere il servizio sono previsti caffè e tè, dopo una successione che alterna ingredienti e preparazioni locali a proposte familiari anche agli ospiti internazionali.

Prima della cena, la scena pubblica è stata quella dei saluti fra i presidenti. Trump e Putin si sono stretti la mano mentre Xi era accanto a loro, nel momento in cui il gruppo più ampio dei leader Apec si preparava alla fotografia ufficiale. È un contatto avvenuto alla vigilia dell’appuntamento a tre, non la prova di intese già raggiunte. Il colloquio trilaterale resta distinto dalla cerimonia e dal banchetto.

Nel brindisi di benvenuto, Xi ha richiamato apertura, innovazione e cooperazione come caratteristiche di Shenzhen e dell’Apec. Ha inoltre indicato per la riunione dei leader del giorno successivo discussioni sull’apertura reciproca, sulla crescita trainata dall’innovazione e sulle opportunità di collaborazione pratica. Il programma ufficiale del 33º incontro dei leader economici Apec si svolge a Shenzhen il 18 e il 19 novembre 2026.

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